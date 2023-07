Mhoni Vidente: Momentos mágicos para este fin de semana

Aries

Vas a pasar un fin de semana de reconciliación amorosa y de muchas alegrías, recuerda que a veces tu carácter te hace pasar malos momentos así aprende a ser más tolerante con las personas que te quieren.

Aries que están solteros les vendrá un amor del signo de Leo o Capricornio que va ser muy compatible contigo.

Tauro

Este fin de semana trata de depurar todo lo negativo que te rodea y dejar los rencores atrás para que la energía positiva esté contigo y más en lo sentimental.

Días de mucha diversión, te regalan una mascota, decides ya hacerte unos tratamientos estéticos para este mes y verte de lo mejor.

Géminis

Ya no le digas que no a la suerte y no llenes tu mente con pensamientos negativos, que el tarot te indica que estos tres días van ser de abundancia y sorpresas agradables.

En el amor el tarot indica que un Libra o Acuario vendrá a tu vida para hablar de compromiso formal.

Cáncer

Este fin de semana va ser el ideal para llevar a cabo tu celebración de cumpleaños, en el Horóscopo del Tarot te sale la carta de As de Oros, la buena suerte vendrá a ti con mucha fuerza.

Recuerda que tu signo es el sentimental del zodiaco por eso te recomiendo que no caigas en ningún tipo de depresión y siempre mantenerte de buen humor.

Leo

Tu energía positiva empieza a crecer más y el motivo es que ya se acerca tu etapa de cumpleaños así que no lo dudes y pon en práctica todo lo que deseas para tu bienestar familiar, trata de reinventarte en todos los sentidos mejor actitud y mejor desempeño laboral.

A los Leo solteros les va a venir un amor del signo de Sagitario o Aries que será muy importante en tu vida.

Virgo

Saldrás de todos los problemas económicos que te rodeaban y que la suerte empezará a cambiar para bien.

En el amor te recomienda el tarot que debes de aprender no ser tan rencoroso, y en estos días regresa un amor del signo de Piscis o Aries y será para quedarse.

Libra

Este fin de semana seguirás con esa buena suerte en todo lo relacionado con el dinero, que es tu momento ideal para formar un patrimonio.

Trata de no comprar por nervios en este fin de semana, recuerda que tu signo es el más administrado del zodiaco, pero el más gastador cuando se trata de salir de una depresión.

Escorpión

Serán unos días de mucha pasión, que debes de prepárate para ya vivir en pareja, que estos tres días van a ser muy placenteros.

Cuídate de las traiciones de tus amigos de trabajo, que debes aprender a no platicar tanto tus asuntos personales en el trabajo.

Sagitario

El signo de sagitario es el controlador de todo lo que lo rodea y le gusta mucho la perfección, así que trata de estos días ordenar todo en tu vida.

Los caminos de la felicidad se abran en tu vida, también el tarot te indica que eres muy bueno para ser comunicólogo o artista, recuerda que tu signo es fuego y siempre busca el reconocimiento de los demás.

Capricornio

Tu signo es la cabra del zodiaco y siempre va buscar el éxito en todo lo que realices, pero también es el signo que tiene muchas envidias así que trata de ponerte agua bendita en la frente para que tengas una protección divina.

En el amor no sabrás por cual decidirte, recuerda que no debes sufrir y que el conocer personas te va hacer decidir el ideal en tu vida amorosa.

Acuario

Tendrás tres días de felicidad y abundancia económica, que ya no tengas miedo de tomar decisiones de cambios en tu vida amorosa, que el tarot te indica que tendrás éxito en lo que decidas.

Piscis

Son tiempos de reinventarse en lo personal, que los piscis están en una etapa de vanidad y ego elevado.

Tendrás una sorpresa que no esperabas que te hará muy feliz por parte de un amor nuevo, cuídate de problemas de chismes por parte de compañeros de trabajo.

