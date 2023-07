Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 7 al 9 de julio

Aries

Va a tener un fin de semana bueno, se está quitando muchos corajes que traía guardados y eso está bien, el día viernes, será el mejor para el signo de Aries, va a ser el siete del siete, va a ser cabalístico porque va a ser un día de que Dios te va a conceder tres deseos, que traes muy buena suerte este fin de semana.

Siento que te estás reacomodando en tus cosas, siento que estás explorando nuevas aventuras en cuestión, laborales y de proyectos, te siento bien de carácter y de energía, además será un fin de semana muy apasionado con tu pareja.

Te sale la carta del carruaje, no te detengas sigue avanzando y no tengas miedo, hay que quitarse los miedos para poder realizarnos mejor, tus números mágicos van a ser 06 y 25, te dice ya deja la indecisión, si ves que con esa pareja no vas a llegar a ningún lado mejor, déjala o déjalo, búscate una pareja que realmente pueda construir cosas nuevas a tu vida.

Tu color va a ser el rojo intenso, trata de cuidar tu vida, sé el portero de tu vida, no dejes entrar gente negativa, no dejes entrar situaciones que te causan después algún daño.

Vas a estar muy compatible con Acuario, vas a estar hablando de pasión y amor.

Aries desconfía de la persona que te está hablando para ofrecerte un negocio o un dinero extra, cuidado con esas llamadas telefónicas de fraudes, cuidado con lo que firmas, cuidado con lo que vayas a comprar.

Tauro

Tauro se quiere casar, quiere formar una familia, va a ser un fin de semana muy amoroso con la pareja, y si está soltera o soltero conociendo gente compatible.

Se siente muy poca cosa porque está pensando en qué hacer mejor o cómo tener más dinero porque les gusta mucho, pero traten de empeñarse más en cuestiones de negocios propios no dejes la escuela.

El viernes y el domingo nos dice que a veces van a venir oportunidades y ocasiones buenas para crecer.

Sal a relucir tus virtudes, no te llenes de cosas negativas, no pienses de que ahí pude haberlo hecho o que mal hice eso, todo mundo tenemos errores en la vida, pero no te llenes de eso, quita lo del pensamiento sigue avanzando y crea cosas positivas.

Tu color va a ser el color naranja y rojo, te dice que viene una transformación positiva este fin de semana, o sea, te vas a ocupar más hacer ejercicio para sentirte bien.

Vas a estar muy compatible con Libra y Acuario.

Géminis

Géminis su mejor día va a ser el sábado, un fin de semana de fiesta, de reuniones de mucho trabajo, jueves y viernes de cierre de un proyecto.

Nos dicen las cartas, sigue ahorrando, o sea, no gastes todo por gastar a veces el Géminis como son volátiles su mente los hace este traicionar, se presionan mucho o sienten mucha ansiedad, traten de liberar toda esa ansiedad haciendo ejercicio, meditando, haciendo yoga, cosas que los hagan sentir más placenteros.

Tus números mágicos 13 y 20, cambios totales este fin de semana, arregla la casa, llénala de flores, trata de cambiar los muebles y de ser ese metamorfosis a arreglar tu vida, cambia el look.

Vas a estar muy compatible, con Libra, Escorpión y Acuario, trata de vivir un poco más hacia ti, a veces el Géminis vive mucho del que dirá o vive mucho de que darle gusto a las personas que la rodean o lo rodean, y eso lo estresa mucho.

Las cartas también nos dice, se vale llorar, si tienes algún problema y estrés se vale llorar, vale enojarse, pero no se vale estancarse en los sentimientos negativos, los sentimientos negativos como ir a celo coraje, venganza, eso se baja mucho la energía del ser humano, se vale experimentarlos, pero no estancarse.

Cáncer

Cáncer se anda reinventando, su mejor día será el domingo, siente que dejó ese mal amor, que nomás le quitaba dinero tiempo y esfuerzo, siento que está queriendo más.

Este fin de semana va a ser de junta laborales y de mucho trabajo, pero el fin de semana ya se va a poder festejar, anda comprando boletos de avión o de pasaje para irse de vacaciones en unos días con su pareja o la familia, siento que el cáncer se está quitando muchos dramas de la mente, el signo de Cáncer son dramáticos por naturaleza todos los signos de agua, pero siento que se está relajando más.

Tienes que dar a desear no estar detrás de la pareja, no no estar detrás de los amigos, déjalos que te busquen signo de Cáncer que estén de ellos detrás de ti, los números mágicos van a ser el número 27 y 33 son dos golpes de suerte, trata de jugarlo el jueves y el domingo que van a hacer tus días claves, qué tienes una misión muy importante, tu misión es primero ser feliz tú como persona y segundo a ser felices a los que te rodean.

Las cartas también nos dicen que se va a acercar signos de Sagitario, Acuario y Piscis este fin de semana para hablar en cuestiones de trabajo, de negocios y en cuestiones amorosas.

Leo

Su mejor día va a ser el jueves, tienes que construir algo nuevo leo, este fin de semana trata de construir cosas positivas, aléjate, de toda esa gente nefasta, que a veces no te das cuenta que te hacen daño porque te gusta mucho la amistad.

Ocúpate en ti, ya no prestes, no regales, regálate, prestate a ti y piensa más en ti, va a ser una semana de quitarse envidias corajes, prende una veladora, date una buena limpia.

Los números mágicos para el signo de Leo 05 y 17, dos golpes de suerte en cuestiones de lotería juega el viernes y el sábado, trata de estudiar idiomas, trata de desenvolverte más, no que tus limitantes sea el mundo entero, o sea, no te busquen ningún limitante, no dejes que tu mente diga no puedo al contrario, calla tu mente y dile sí puedo, lo voy a lograr

Para el signo de Leo vas a estar muy compatible con Capricornio, Aries y Sagitario este fin de semana para lograr negocios, proyectos, sacar adelante la escuela, ponte a estudiar y olvídate de la inteligencia artificial.

Virgo

Virgo su mejor día va a ser el viernes, sus números mágicos para Virgo 14 y 26 que va a tener un fin de semana muy bueno, el signo de Virgo está ocupándose en trabajar, está sacando adelante sus proyectos, está pagando deudas.

Siento que este trae suerte el signo de Virgo, siento que se está reinventando y se está quitando muchas cosas de la mente.

Los invita a un bautizo, una primera comunión o una boda este fin de semana, así que a comprarse ropita, comprense ropa y cambien el look. Te sale la carta del Loco, cuidado con los pensamientos negativos, cuidado con los pensamientos que a veces no escapan de nuestra mente.

Su color va a ser el color plateado y azul, córtate las malas vibras prende una veladora azul, ahora el día siete del siete trata de hacer cualquier ritual que te va a funcionar, este fin de semana,¿ vas a estar de conquistadora o de conquistador, o sea, toda la gente se va a estar fijando en ti.

Los signos compatibles para Virgo serán Tauro, Acuario y Sagitario, van a estar más juntos, compatibles amorosamente, en cuestiones de trabajo y en cuestiones de descuentos.

Cuidado con los chismes, te va a llegar un dinerito que no esperabas, pero cuídate de los chismes, cuídate de las intrigas, cuídate de las cosas que a veces no pueden escapar.

Libra

Libra, su mejor día va a ser el domingo, sus números mágicos van a ser el número 02 y 21 un fin de semana de mucho trabajo, mucho estrés del concentrarse es lo que están haciendo, de empezar a hacer ejercicios, de arreglar la casa, de comprar muebles para la casa.

Cómprate cosas para ti disfruta lo que tienes, también va a ser un fin de semana de fiesta porque es cumpleaños uno de tus amigos o un familiar, así que tú déjate querer y déjate caer con la fiesta y la comida que son los placeres de la vida.

Las cartas que nos dice que viene una recompensa económica, estos días te viene un ascenso en cuestiones de trabajo o un ascenso en cuestiones de puesto, te va a buscar un amor nuevo que va a ser muy compatible contigo o que va a estar hablando de mucho compañerismo hacia ti.

Te sale viaje pronto en el mes de julio y agosto, vas a hacer tres viajes, tú disfrútalos salte y diviértete que la vida es para eso

El color que te va a dominar va a ser el color naranja y verde úsalos más que son creativos, son colores que te dan creatividad y te dan fuerza, viene un cambio positivo en estos días de tu mente de concentración para hacer las cosas mejor.

Nos dice que el signo de Piscis y Géminis van a estar cerca de ti para hablar en cuestiones amorosas, de compromiso firme y de hacer un negocito extra.

Escorpión

Su mejor día va a ser el viernes, hay mucha suerte escorpión, sus números mágicos va a ser el 19 y 23, está en ese momento de reinventarse, sentirse bien, que le va a llegar ese dinerito extra que está dejando de querer a las personas que no eran para ellos, ni para ellas, siento que se está moviendo.

Este fin de semana la va a pasar muy alegre con gente nueva y muy compatible y siempre está buscando la perfección, las cartas del Tarot nos está diciendo que hay un ángel protector detrás de ti escorpión, que te protege de todas las malas vibras o de la gente que te quiera hacer daño, así que invocalo.

Te va a llegar un dinero extra, vas a cerrar un negocio que te va a dejar más abundancia y que tienes esa fuerza para salir adelante con un negocio propio, cámbiate un trabajo de leyes o de ingeniería, que eso te va a funcionar más y no le creas hasta la persona que te vuelva a buscar si te la hizo una vez te la va a volver a hacer.

El color que te va a ayudar este fin de semana va a ser el color rojo y azul, que trates de tener más comunicación con tus seres queridos, con tus hermanos, tus papás y tus hijos.

Los signos compatibles serán Virgo, Cáncer y Piscis en cuestiones amorosas, va a ser un fin de semana de pintar la casa, arreglar la cocina, arreglar situaciones.

Sagitario

Fin de semana de mucho trabajo y estar ordenado asuntos personales recuerda que siempre el signo de sagitario es el controlador de todo lo que lo rodea y le gusta mucho la perfeccion así que trata de estos dias ordenar todo en tu vida , te llega una invitación laboral para los fines de semana así que acéptala que te va ir muy bien en lo económico.

En el Horóscopos del Tarot te salió la carta La Justicia que esto significa que tu temperamento te causa mucho problemas por ser tan impulsivo y el tarot te indica que debes de ser prudente con tus palabras y acciones que te recomienda, este día 07 de julio usar algo de plata para protección y ponerte mucho perfume para que los caminos de la felicidad se abran en tu vida.

El tarot te indica que eres muy bueno para ser comunicólogo o artista, recuerda que tu signo es fuego y siempre busca el reconocimiento de los demás , que tendrás un golpe de suerte este día viernes con los números 17 y 66, tu color mágico será el color rojo, en el amor que debes aprender a ya no andar con dos a la vez recuerda que eso te puede provocar algún pleito sin razón.

Los signos compatibles en el amor serán Aries y Virgo.

Capricornio

Viernes de estar con buenas noticias y con mucha compatibilidad con tu pareja, va ser un dia magico el 07 de julio asi que aprovechalo en todo lo que vayas a realizar, recuerda que tu signo es la cabra del zodiaco y siempre va buscar el éxito en todo lo que realice, pero también es el signo que tiene muchas envidias a su vida así que trata este viernes de ponerte agua bendita en la frente para tengas una protección divina.

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta As de Bastos que esto significa que debes de tomar una decisión personal en cuestión de estudios, trata de estudiar algo relacionado a abogado o idiomas que eso se te va dar muy fácil , que en el amor no sabrás por cual decidirte recuerda que no te debes de martirizarte y que el conocer personas te va hacer decidir el ideal en tu vida amorosa así que tu sal con los que te inviten solo no tengas ningún compromiso.

Te llega un regalo que no esperabas , esta carta del tarot también te dice que debes ejercitarte más y tener una buena alimentación para verte de lo mejor en este verano , tus números de la suerte son 27 y 60, tus colores de la suerte son blanco y rojo, en este fin de semana va ser de muchas fiestas, y decides hacer una inversión para tu hogar como comprar muebles y pintarla.

Los signos compatibles para Capricornio serán del signo de Aries, Leo o Virgo.

Acuario

Fin de semana de muchas ideas positivas y estar planeado un negocio, recuerda que a tu signo le gusta mucho la relación pública y el trabajar los fines de semana, el dinero va llegar sin límites porque estás en tu etapa de abundancia así que aprovecha todo lo que te viene en este tiempo.

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta El Emperador que esto significa que tendrás tres días de felicidad y abundancia económica, que ya no tengas miedo de tomar decisiones de cambios en tu vida amorosa, que el tarot te indica que tendrás éxito en lo que decidas y que vas escoger a la persona ideal , que te cuides mucho de lo que comes y trata de hacer una dieta más hogareña que eso va mantener más saludable.

Te llega la invitación de salir de viaje en estos días con tus amigos , que este día 07 de julio reinará en tu vida la suerte con los números 13 y 40, que te cuides de un amor del pasado que va estar hablando mal de ti, trata de quedar en paz con todo mundo , arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor , te invitan a una fiesta que te vas a divertir mucho, sabrás de una enfermedad de un familiar que estarás dando todo tu apoyo.

Piscis

Fin de semana de estar ocupando tu tiempo más en ti, es decir, empezar una dieta alimentación y un régimen de ejercicio, recuerda que tu signo les gusta que lo volteen a ver y son tiempos de reinventarse en lo personal.

Que los piscis están en una etapa de vanidad y ego elevado, en el Horóscopo del Tarot te salió la carta de el Ermitaño que esto significa que tienes una protección divina muy fuerte, ve a caminar en los primeros rayos del sol para que las energías positivas te ayuden a tomar una decisiones correctas en tu vida, que tendrás una sorpresa que no esperabas que te hará muy feliz por parte de un amor nuevo, cuídate de problemas de chismes por parte de compañeros de trabajo.

Tus números de la suerte son 18 y 31, usa más el color verde y rojo, decides cambiar el carro por uno mas reciente , también te invitan a salir de viaje a finales de mes y ya haces tus preparativos, haces unas compras para tu casa, pero recuerda que lo mejor que puedes hacer en estos días es adminístrate más en tu economía, sigues muy estable con tu pareja y para los piscis solteros va ser unos días de muchos amores nuevos.

