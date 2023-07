Mhoni Vidente: La frase astral de la semana para cada signo zodiacal

Aries

Esta semana es de afirmación de todo lo que vayas a realizar, recuerda que el signo de Aries atraviesa por una etapa de prosperidad por eso debes de enfrentar todo los retos que se te presenten, yo sé que a veces te da miedo pero es normal ese sentimiento, trata de llevar a cabo con afirmación de que todo te va salir a la perfección y verás el éxito en tu vida.

Tauro

Esta semana es tu momento de cortar con todo lo negativo que te rodeaba y empezar a ver una nueva vida para ti, es decir, que tengas liberación de los miedos que te pueden rodear y continuidad a tus proyectos de vida para ser un triunfador.

Géminis

Es tu momento en esta semana de crecer más en lo económico y decidirte sí a un cambio laboral en tu vida para crecer más en lo profesional, recuerda que son la sinergia perfecta para tener lo que desea, el triunfo está en tus manos solo trata de no ser tan confiado con los que te rodean porque mucho no soportan tu luz espiritual así que la prudencia ante todo, la fluidez con lo que puedas realizar tus tareas va ser determinante para que el éxito esté asegurado.

Cáncer

La fortuna va estar de tu lado, es el momento de sacar ese rencor y corajes que no te dejaban avanzar en tu vida profesional y personal, por eso la reacción ante lo que puedas lograr, es decir, no tener miedo al éxito y siempre seguir tu intuición para ser grande en la vida, a veces se gana perdiendo, significa que es mejor dejar esa persona tóxica que solo te hace retroceder en tu vida.

Leo

El signo de Leo es triunfador por naturaleza, pero debes de quitarse esos vicios y malas amistades que no lo dejan avanzar en su vida y tomar conciencia de lo que deseas, es decir, es el momento de madurar. Recuerda que tu vida es muy importante y que lo mejor que puedes hacer es darte gusto a ti mismo y no cargar con problemas de otras personas, es decir, mover todas las energías positivas para que recibas más abundancia.

Virgo

Cambios de vida y éxito a tu alcance, es decir, que el signo de virgo va atravesar por un cambio muy significativo, por fin se va quitar esos pensamientos negativos que lo sabotean para alcanzar el éxito. Es el momento de mover energías positivas, hacer un cambio de ambiente laboral, poner un negocio que te de prosperidad, un cambio de casa y de país para que tus energías empiecen a crecer más en todos los sentidos.

Libra

Es el momento de crecer en todo lo que tiene planeado, pero debes de ser cauteloso con quien te relaciones en cuestiones de negocios, recuerda que tu energía es muy fuerte y positiva y cada vez que piensa en positivo se realiza, así que trata de seleccionar bien con quienes vas a hacer tus planes a futuro.

Escorpio

Tiempo de madurar en lo profesional y buscar ya tu camino al éxito, recuerda que eres el más fuerte de los signos del zodiaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te relaciones, debes de tener cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestiones personales porque eso va afectar toda tu vida, por eso te recomienda que pienses dos veces antes de actuar en lo sentimental.

Sagitario

No te sabotees tú mismo al éxito y la felicidad que lo tiene a la mano, pero a veces tú mismo carácter te hace no tenerlo, serán días de mucho trabajo y de mucho estrés laboral así que trata de no enojarte y tener esa paciencia para poder terminar todo lo que tiene pendiente, a los sagitario que están casados traten de tener paciencia en su matrimonio para que no lleguen a la separación.

Capricornio

Te dan miedo las decisiones fuertes en tu vida que puedan atravesar por un momento de inmadurez, por eso se te recomienda no pensar tanto todo lo que tienes en planes y dejar que todo fluya a tu favor.

Es el momento de enderezar el camino y empezar a tener el éxito que te mereces, recuerda que el capricornio siempre llega a la cima aunque se tarde, pero llega.

Acuario

Las energías positivas se van estar alineando a tu favor para crecer más en lo profesional, pero trata de no caer en provocaciones de los demás en cuestión de envidia tu déjalos que hablen que estás haciendo camino.

Será una semana de mucho estrés laboral y de juntas con tus superiores que debes mantener la calma en los peores momentos y verás como sales triunfante de cualquier adversidad.

Piscis

No debes de rendirte y debes de poner todo tu empeño para poder lograr tus objetivos, que vas estar atravesando por problemas laborales y eso te va estar quitando estabilidad, por eso debes de darle prioridad arreglar todos los asuntos que tiene pendiente para que puedas avanzar en tu vida.

Con información de Mhoni Vidente

MF