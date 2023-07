Mhoni Vidente: Horóscopos de la Semana del 16 al 21 de julio

Aries

Te sale el As de Oros. Va a ser una semana de éxitos y logros, vas a estar hablando de salir de viaje, aparte, te viene un contrato nuevo que va a ser mejor pagado. Tu mejor día va a ser el día martes, viene mucha compatibilidad con los signos de Capricornio, Leo y Virgo esos tres signos van a estar muy cerca de ti para hablarte en cuestiones amorosas, en cuestiones de negocio o en cuestiones de viaje.

Necesitas saber más, estudiar y capacitarse y poder desarrollarte mejor en cuestiones de trabajo. Cuídate de las envidias, cuídate del mal de ojo, no platiques tus cosas y cuídate mucho de un amor del pasado que no quedaron muy bien. El color, que los va a estar dominando es el color blanco y rojo, la combinación perfecta de la estabilidad y la pasión,

Vas a crecer económicamente y vas a poder cortar todas esas energías negativas que venías arrastrando, para ello tus números de la suerte, van a ser los números 17, 14 y 22 que te salen dos golpes de suerte, por lo que es el momento de tomar riendas de tu camino, es el momento de hacer un patrimonio para tu futuro y empezar a madurar a quitarse completamente cosas que no te dejan progresar o vicios que no te dejan estar en paz.

Tauro

Te sale la carta del mago. Va a ser una gran semana en cuestiones de éxitos, de por fin quitarme esa pesadez, ese dolor de cabeza, ese dolor de cuello, esa mala vibra. Es el momento en que todas las puertas de la abundancia se abran para ti y que tengas recompensas económicas y estabilidad sentimental.

Tu mejor día va a ser el día miércoles y tu color va a ser el color azul intenso y el amarillo, que te dice que trates de buscar siempre la verdad de las cosas, no confíes tanto en tu pareja, no confíes tanto en tus compañeros de trabajo, de escuela, trata de ser un poco desconfíado para que después, cuando sepas, la verdad no te duela tanto. Tus colores te van a dar esa suerte en la comunicación espiritual y tus dueños mágicos van a ser el 05, 09 y el 18 con un golpe de suerte en cuestiones de lotería y juegos de azar.

Próximamente vas a ir de viaje compra tus boletos para irte de vacaciones con la familia, con los amigos o con la pareja que te la vas a pasar muy bien, pues va a ser una semana de junta laborales y de cambios de puesto, pero tú vas a quedar muy bien trata de reinventarte cortarte el cabello, vestirte mejor, cómprate otro celular, cambia cosas para que tú te sientas mejor en todos los sentidos.

Géminis

Te sale la carta del As de bastos. Habrá poder, fuerza y propuesta de matrimonio o compromiso firme de tus signos compatibles que van a ser el signo de Sagitario, Acuario y Libra, esos tres signos van a estar muy cerca de ti para proponerte un negocio, para hablarte en cuestiones amorosas, pero tienes que dejar los amores prohibidos, los casados o casadas que no te van a llevar a ningún lado, es el momento de quererte más y tener un lugar en tu vida.

Trata de cuidarte de problemas de la piel o cabello, ve con tu médico y si necesitas una operación, no te preocupes, vas a salir de lo mejor. Tu mejor día va a ser el jueves y el color que te va a estar rodeando va a ser el naranja y el azul fuerte, e indican que va a ser una semana de cambios positivos, de transformar lo negativo en positivo, va a ser una semana de que te paguen deudas, que te llegue un dinero extra y que pienses salir de viaje.

Tus números de la suerte van a ser el 04 27 y 29 con dos golpes, pero descansa tu mente, tiene que estar fresca para los nuevos retos que se avecinan, que viene una propuesta nueva de casamiento, de amor firme y de compatibilidad, pero además nos dice que habrá dinero extra que no esperabas

Cáncer

Te viene la carta del Loco. Va a ser una semana de cumpleaños, de festejos, de regalos que no esperabas, de hacer planes, de salir de viaje, de actualizarse en cuestiones de hacer ejercicio. Estás en tu momento ideal para reinventarte, crecer más en cuestiones de pensamiento, eres muy bueno en lo que haces, eres muy bueno en tu trabajo, desarrollarte más y busca mejores oportunidades.

Estás en tu cumpleaños y todas las energías positivas te van a estar rodeando, tu mejor día va a ser el lunes y habrá cambios en cuestiones de trabajo, pero positivos para ti, te ofrecen trabajar en gobierno, de maestra o en una campaña de publicidad que te va a ayudar mucho a desenvolverte. El color que te va a estar dominando va a ser el color plateado y el color rojo, utiliza algo de plata una moneda, una esclava una cadenita para cortar esas envidias recuerda que tú estás hecho para ser feliz y hacer felices a los que te rodean.

Tus números mágicos van a ser el 01, 11 y 20 te están dando la oportunidad de doble suerte rápida y de golpes de suerte en cuestiones de lotería y de la llegada de un dinero que no esperabas, vas a encontrar la felicidad en el amor del signo de Aries, Escorpión o Piscis qué van a ser tus signos más compatibles, aparte un amor de lejos. Te va a estar buscando en estos días para hablarte de un compromiso más formal o de casamiento.

Leo

Te sale la carta del carruaje. No tengas miedo que van a llegar resultados muy importantes, en estos días te han traído de chismes y malos comentarios en el trabajo o amigos de la escuela, trata de cortarlo cargando un limón verde en la bolsa o darte una buena limpia con huevo rojo o ponerte agua bendita, no te dejes de las envidias, no te dejes de las malas personas, trata de actualizar tus pagos que eso te vaya a llevar a situaciones complicadas en cuestiones de gastos.

Te invitan a salir de viaje, pero va a ser hasta tu cumpleaños que ya es de esta semana la otra, vete preparando sigue haciendo tu guardadito. Tu mejor día va a ser el día viernes que va a ser un día cabalístico para ti y que nos dice que tu color va a ser el fuego, naranja y rojo, que tus signos compatibles va a ser Capricornio Aries y el signo de Libra, van a estar muy cerca de ti para hablarte amorosamente de pasión.

Vas a tener tres golpes de suerte rápida esta semana y tus números mágicos van a ser el 03,15 y 30 que nos está diciendo que viene la estabilidad económica que estabas esperando, la compra de una casa, de un coche, de un celular, de una computadora, de una moto, de algo grande que necesitas para sentirte más aliviado, trata de entender que las situaciones económicas hay que sanarlas quitarse deudas y empezar de cero, pero comprarte cosas que te hagan sentir mejor.

Virgo

Te sale la carta del ermitaño. Es el momento de encontrar la luz, es el momento de encontrar resultados y resolver los problemas que venías arrastrando, si tienes un problema legal de migración, de pasaporte, una situación de herencia o de títulos es esta semana fundamental para que lo puedas resolver. La carta del ermitaño te va a dar la solución, te va a dar la luz y la estabilidad que estabas esperando en cuestiones de esas dificultades o tropiezos.

Tu mejor día va a ser el martes y el color que te va a dominar va a ser el verde y azul fuerte trata de usarlos más, trata de sembrar plantas en tu casa, de poner una planta dentro de tu cuarto o en tu sala, necesitas tener más contacto con la naturaleza, salir al mar a caminar, al bosque, eso te va a ayudar a que todas tus energías negativas se corten y que tu mente se despeje, que no estés pensando tantas cosas del pasado y tantas cosas negativas, que no te dejaron vivir.

Estás en el momento de encontrar el verdadero, amor que va a ser del signo de Aries, Géminis o Escorpión que va a estar muy cerca de ti para hablarte en cuestiones amorosas, recuerda ni todo el dinero, ni todo el amor a las personas que acabas de conocer. Tus números mágicos van a ser el número 10, 13 y 31 y vas a tener dos golpes de suerte, el día martes va a ser una alineación de energías para tu signo por lo que puedes cambiarte de trabajo, puedes sacar un crédito, puedes jugar lotería y te va a funcionar, pero cuidado te va a estar buscando mucho un amor prohibido, o sea, casada casado o divorciado que nada más te quiere meter en problemas.

Libra

Te sale la carta del diablo. Dinero rápido y fácil, vas a tener dos golpes de suerte esta semana. La carta del diablo también nos dice que te cuides de los enemigos ocultos, cuídate de las personas chismosas que están alrededor de ti, cuídate de las brujerías que te puedan estar haciendo, corta toda esa mala vibra el dia miercoles con agua bendita en todo el cuerpo, prendiendo una veladora blanca y pidiéndole a tu ángel que te corte todas esas energías que venías arrastrando, pero también ese día vas a tener dos golpes de suerte con tus números mágicos que van a ser el número 06, 23 y 25.

Tienes que reinventarte y cuidarte de todas esas amistades, no confíes tanto en las personas que acabas de conocer y menos en el trabajo. Te salió una invitación a salir con amores nuevos y compatibles que va a ser del signo de Capricornio, Piscis y Géminis y van a estar cerca de ti para hablarte en cuestiones amorosas.

Esta semana el color que te va a estar dominando sera el amarillo, la felicidad total, el color rojo, la pasión y el amor nuevo de esa unión de amarillo y rojo nos da la estabilidad económica que estabas esperando si tenías algún problema. No platiques tus planes a nada, ni a nadie que es muy importante ser prudente y guardar todas tus cosas para ti, ni a la familia le platiques, cómprate un billete de lotería con los números que te dije la terminación de los números que eso te va a funcionar en estos días.

Escorpión

Te sale la carta del emperador. Puestos importantes vienen hacia ti en esta semana, tu mejor día el jueves, tu estabilidad económica ya está llegando hacia ti, la llegada de un dinero que no esperabas, aparte la estabilidad de cuestiones de trabajo profesionalmente has aprendido a callar, a no platicar mucho tus planes y ser prudente.

Trata de no llevarte tanto con tus compañeros de trabajo o compañeros de escuela, no te lleves en el sentido que se quieran pasar de listos contigo o te quieran decir algo que te lastimé. Respeta para que te respeten que el jueves va a ser un día cabalístico con el color rojo intenso y el amarillo que nos dice la combinación perfecta, pero fundamentalmente el rojo en cuestiones de pasión, en cuestiones de estabilidad, en cuestiones de querer.

Tus números mágicos van a ser los números 02, 16 y 19 con dos golpes de suerte con una bendición en cuestiones de embarazo para los escorpiones que están casados, también te viene una sorpresa en cuestiones de negocio o de trabajo que te va a dejar más abundancia, vas a estar hablando de comprar una casa un terreno o un coche que te va a dar mucha alegría y estabilidad necesitas.

Sagitario

Te viene la carta del juicio. Es el momento de crecer económicamente, es el momento de progresar en todas las formas, es el momento de quitarte esa pesadez que no es tuya, si tienes problemas de escuela, si tienes problemas de deudas económicas esta semana se va a poder alinear las energías.

El día lunes va a ser un día cabalístico para ti, el color que te va a estar dominando va a ser el color amarillo y naranja que van a hacer colores de felicidad y estabilidad. Viene amores muy compatibles del signo de Acuario, Aries o Cáncer y te van a estar hablando en cuestiones amorosas o de estabilidad, en cuestiones sentimentales, propuestas de matrimonio, propuesta de vivir juntos o embarazo en puerta. Vas a tener dos golpes de suerte con tus números mágicos que van a ser el número 07, 08 y el número 21, puros números cabalísticos puros en números de elevaciones espiritual, de dinero rápido y doble suerte rápida.

Capricornio

Te viene la carta de la estrella, vas a estar brillando, vas a tener esa estabilidad por fin, siento que está enderezando completamente tus energías y estás entrando en una madurez desde una conciencia humana para estar mejor.

Tu mejor día va a ser el día martes con dos golpes de suerte, tus números mágicos van a ser el número 24, 26 y el 31 nos dice te va a llegar un dinerito extra con esta terminación. Estás preparando un viaje para finales de mes dond te vas a divertir mucho con tu familia, tu pareja o tus amigos, por eso trata de ahorrar más, no gastes demasiado, sé más consciente en tu salud, cuida tu piel, tu cabello, tus ojos y tus dientes, trata de cuidar más tu salud que es fundamental en tu vida.

Cuida lo que dices y lo que platicas, sé un poco más reservado que te va a pedir ayuda a tu papá, tu mamá, tu abuelita o alguien de tu casa en cuestiones económicas, ayudalos que para eso estás, pero cuidado con los amores traicioneros o los amores que te pueden causar problemas en cuestiones de brujería o sanación, por eso abre muy bien los ojos, con quién te relacionas.

Acuario

Sale la carta de la templanza. Esta semana el Arcángel Miguel va a estar sobre ti, te va a ayudar a quitarte brujería, sanación, mal de ojo, así que invocalo todos los días de esta semana, sobre todo el día miércoles que va a ser un día fundamental para ti pues todas las energías positivas se van a alinear hacia ti, pero ten cuidado con lo que dices, no prometas lo que no vayas a cumplir y quítate amores complicados o problemáticos, aprenda a diferenciar realmente quién te quiere y quién no.

Los signo compatibles en cuestiones amorosas van a ser Tauro, Cáncer y Libra, esos tres signos se van a acercar a ti para hablarte de amores, vas a tener dos o tres parejas casi al mismo tiempo por lo que trata de definir bien quién quieres para estar bien. Tu color dominante de la semana va a ser el color azul intenso y el color rojo fuerte, trata de usarlos más para que cortes todas las malas vibras.

Te hablan de un trabajo nuevo, te viene un dinerito extra que no esperabas por parte de lotería o en cuestiones de un pago de la venta de un coche de una casa o de un terreno que tus números mágicos van a ser el 16, 43 y 50 y van a ser claves para sacarte un dinerito en la terminación de los billetes de lotería y más en la combinación del día miércoles, trata de apostarle a tu equipo favorito que va a ganar como quiera y te va a estar llegando ese dinero que estabas esperando o si no ese negocio que hiciste hace varios años o meses te va a funcionar.

Piscis

Te sale la carta del mundo. Vas a estar saliendo de viaje, te van a estar invitando a ir fuera. Vienen amores verdaderos y compatibles del signo de Cáncer, Virgo o Escorpión que se va a acercar con buenas intenciones contigo, acuérdate que estás en el momento de merecer de crecer económicamente, de estabilidad amorosa, te tocan las buenas,

Tu mejor día va a ser el día lunes y tu color dominante será el azul fuerte y el color negro, esos colores te van a ayudar a reinventarte, a tener más seriedad, más suerte y que te vean más profesional en cuestiones de trabajo. Te llega gente de fuera o de otro país a tu trabajo para una revisión, auditoría o invitarte a un proyecto nuevo laboral, recuerda que estás en el momento de tu suerte para empezar a avanzar económicamente nada más no te metas tantas ideas, no gastes tu tiempo en celos, en corajes, en cosas que tú quieres controlar.

Tus números cabalísticos van a ser el 08, 09 y el 23, esos tres números van a dar la situación económica que estabas esperando, cualquier papelería que estabas tratando de actualizar en cuestiones de pasaporte, visa, migración, hazla esta semana que te va a funcionar. Te invitan a salir de viaje, pero va a ser hasta el mes de agosto, pero prepáralo de una vez.

