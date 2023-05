¿Qué le depara a cada mamá de acuerdo a su respectivo signo? Mhoni Vidente da sus respectivos horóscopos para este 10 de mayo 2023, Día de las Madres.

Aries

Para la mamá aries, es tiempo de estar arriba, son tiempos de estar enamorado. Las mamás aries son mamás luchonas, sacan adelante a los hijos, son de carácter determinante. Son personas a las que no les gusta divorciarse, pero si lo deciden, no darán marcha atrás. La mamá aries hace fuertes a sus hijos, le gusta mucho que le regalen algo de marca: bolsa, zapatos, perfume. Les gusta tener pocos hijos, para poderlos juntar. Viene viaje en puerta, y su número mágico es el 13. No se puede controlar a todos. Cuidado con la depresión.

Tauro

Viaje en puerta para las madres tauro. Les gustan los regalos prácticos: tenis, zapatos, spa. Les gusta mucho juntar a la familia, irse a cenar, quitarse rencores. La mamá Tauro siempre tiene la última palabra. Resisten, pero una vez cansadas, nunca vuelven. Vuelve a sus hijos independientes, pero son madres muy sensibles. Son la "comadre" ideal.

Números mágicos, 0, 5 y 27. Viene un cambio de imagen. Cuidarse el riñón y el páncreas.

Géminis

Las mamás géminis son mamás controladoras pero apapachadoras, muy querendonas. Si hay conflicto, son madres frías. Siempre van a alcanzar el éxito, son mujeres muy vistas. De regalo prefieren un perfume, un vestido de marca, les gusta viajar y la moda. Son inestables amorosamente, porque se aburren mucho.

Les encanta la familia, y juntar a todos los que quiere. Ella une a los hijos peleados, y toma todas las decisiones difíciles. Logran sus objetivos y alcanzan sus sueños. Cuando se proponen algo, lo lograrán a como de lugar. Lo material les es fácil, lo sentimental es más difícil. Números de la suerte: 0,6,11.

Cáncer

Las madres cáncer son las eternas enamoradas, cariñosas. Les encanta estar rodeadas de sus hijos, de sus nietos. Siempre quiere tener a todos juntos. Siempre darán apoyo. Es la madre ideal para todos; consentidora, da buenos consejos, apoyo. Nunca van a estar solas.

Les gusta el oro, la bisutería, o salir de viaje. Les gusta su casa, así que un buen regalo serían muebles, espejo, plantas. Son celosas, controladoras, y dan de más en las relaciones. La mamá cáncer siempre está buscando, porque son muy fantasiosas. Número de la suerte, 0,3, 20.

Leo

Las madres leo son luchonas, fuertes, inteligentes. Les gusta mantener a los hijos cerca, son controladoras y les dicen a sus hijos qué hacer. Les gusta que los hijos hagan lo que ellas no hicieron. La madre Leo es elegante, le gusta estar a la moda. Prefieren regalos de marca, algo para relucir con sus amigas. Son mamás querendonas, apapachadoras., Suelen ser amantes de la dieta, de las cirugías estéticas.

Son mujeres activas, en acción, de cambios constantes. Números de la suerte: 14, 50.

Virgo

Son viajeras. Creen en el amor, son apapachadoras. Batallan para tener familia, pero ellas son el hogar. Son inteligentes, e inclinan a sus hijos al estudio y al trabajo. Son mujeres que guardan al dinero, son fieles. Los regalos para ellas son significativos; fotografías, algo emocional, un viaje familiar. Son personas prósperas.

Número mágico 0-20-20. Cuidado con la migraña, el estrés y los pensamientos negativos.

Libra

Las madres libra siempre harán dinero y siempre ayudarán a sus hijos. Son madres de la equidad y ponen la paz en la familia. Le gusta juntar a los suyos. Prefieren los anillos, los relojes, algo que puedan lucir. No son ostentosas, pero lo que le regalen tiene mucho valor significativo. Son mueres sentimentales. Las madres libra dan mucha guía a sus hijos. Cuidado con el estómago, los intestinos.

Número mágico: 17, 33. Vienen sorpresas en los meses por venir.

Escorpio

Las madres escorpio siempre van a cuidar a su casa y a sus hijos. Junta a la familia. Son madres inteligentes, líderes, de carácter fuerte. La madre escorpio es fiel, pero si la engañas, te cobra caro. Les encanta la comodidad, la comida, los zapatos son regalos ideales. Son defensoras. Les gusta lo místico, leer y hacer libros. Son buenas maestras. Siempre están trabajando. Pero también el chisme las mete en problemas. Número mágico: 0-8-40

Sagitario

Siempre están avanzando, no se detienen. Están progresando. Les gusta el arte, viajar. son comunicadoras. Las madres sagitario quieren mucho a sus hijos. Una buena crema, perfume, una buena cena, son los regalos idóneos. Son controladoras, pero siempre encuentran el amor. No les gusta que sus hijos sufran por cuestiones de amor. Saben manejar bien la economía. 19-77

Capricornio

Las madres capricornio son aguantadoras, de carácter fuerte, dominantes e inteligentes. Logran cualquier cosa, pero su carácter hace que batallen. Son estrictas, y a los hijos les cuesta comprenderlas. Pero ella siempre estará al pie del cañón. Se mantienen saludables, pero duermen mucho durante el día, y en la noche les cuesta. Siempre ayudarán a los hijos, aunque sean difíciles. Una cartera, un reloj de marca, o dinero como tal, son buenos regalos para ellas. No es fácil para ellas otorgar el perdón

Números de la suerte: 21-30

Acuario

Las madres acuario son grandes vendedoras. Son comunicadoras. Les encanta el chisme. Son sociables, elegantes, y les encanta tener a la familia reunida. Es una madre celosa, controladora, y suele querer más a los hijos que al esposo, lo que le complica el amor. Sus regalos ideales son conciertos, buenos shows, eventos. Son buenas convenciendo, pero extremadamente celosas.

Buscan pretextos para pelear. Números de la suerte: 15-47

Piscis

Las madres piscis son las mejores del zodiaco. Te entenderán siempre, te darán buenas opiniones. Arreglan las situaciones de los hijos, y les duele mucho lo que les pasa. Son cariñosas, y de su casa. Son buenas maestras, estilistas, cosmetólogas. Un arreglo de flores, un anillo, un rosario, son regalos ideales. Padecen de várices y retención de líquidos. Les encantan los bebés y son las comadres ideales. Les gusta tomar, el cigarro, las fiestas. Ponen a la familia a bailar.

Números de la suerte: 18-66.

FS