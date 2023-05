Mhoni Vidente: Este mes de mayo brillará el amor para estos signos

La astróloga Mhoni Vidente dio a conocer los horóscopos de mayo para cada signo y, aunque algunos meses estarán en estado retrógrado hasta el día 14, el amor brillará más para algunos.

Te decimos cuáles son los signos a los que les sonreirá más el amor en este mes primaveral de mayo.

ARIES

Te van a estar llegando amores nuevos y compatibles, pero tienes que empezar a escoger bien quién es la persona indicada para que puedas hacer una vida, recuerda que no debes de estar repartiendo tu energía positiva a toda la gente porque tienes mucha luz y eso a veces opaca a los demás y les da envidia, coraje y mal de ojo, así que corta toda esa mala vibra.

Sale la carta del sol, va a ser un mes para que puedas brillar más, va a ser un mes para reinventarse sacarse cosas negativas del pasado y volver a empezar en todos los sentidos.

Con cuestiones laborales más favorables y un golpe de suerte en cuestiones de lotería.

TAURO

Habrá amores nuevos y compatibles a tu vida, si ya tienes una estabilidad amorosa, te va a dar todavía más fuerza. Piensa las cosas antes de hacerlas no seas tan precipitado y la terquedad a veces no es buena.

Va a ser un mes con toda la buena suerte porque es el mes de Tauro y de Géminis y les sale la carta del carruaje, no te detengas sigue adelante, sigue creciendo que vienen cosas muy favorables para ti en cuestiones personales que te viene propuesta de matrimonio de estabilidad amorosa y conocer gente más compatible para ti.

GÉMINIS

Se va a acercar a alguien del signo de fuego: Aries, Leo, Sagitario, para hablarte de amor, completamente fiel.

Las cartas también te dicen que este me te alimentes mejor, come, duerme a tus horas. Quítate muchos excesos trata de purificar tu cuerpo.

No tengas miedo en salir adelante, que sigas creciendo, que definitivamente la transformación en el mes de mayo va a ser positivo.

Te sale la carta el as de bastos, poder determinación y crecimiento, esta carta nos dice que estás en ese momento crucial para empezar a crecer, que estás en ese momento para que empieces a desarrollarte más, también es tu mes porque después del 20 de 21 de mayo esta carta nos dice que tendrás decisión, poder y sobre todo sabiduría en lo que estás realizando.

LEO

Te vienen varios amores al mismo tiempo y muy compatibles, pero trata de buscar la naturaleza, que te salgas al campo, al río, al mar para que te llenes de esa energía positiva y que definitivamente la prosperidad va a ser tuya el Arcángel que te va a estar dominando va a ser el Arcángel Uriel que te dice tú eres el fuerte, eres el emperador y eres el único que puede solucionar los problemas de la gente que te rodea por eso trata de ser líder social político o líder empresarial que definitivamente debes de tener un equilibrio en cuestiones de lo terrenal y lo espiritual no llenarse tanto de cosas tan materiales o vacías.

La carta del Loco también es madurar, crecer, pensar mejor las cosas, no meterte en problemas que no son tuyos. Nos dice que te van a venir amores nuevos y compatibles, pero son tiempos de tener una pareja propia o estable no tanto dos o tres parejas a la vez, esta carta también nos está diciendo que te viene una sorpresa en cuestiones de prosperidad en el mes de mayo que prepares muy bien todos tus documentos tu trabajo todos tus proyectos.

PISCIS

Vas a poder tener una estabilidad amorosa en el mes de mayo. El Piscis que esté casado o en pareja, embarazo en puerta. Vienen ilusiones nuevas en cuestiones de amores, ilusiones nuevas en cuestiones laborales, que trates de estudiar algo más práctico como belleza, masaje, tatuar, poner una tiendita, poner un negocio de diseño o algo que te deje dinerito día a día, Piscis, que estás en tu mes de hacer un negocio propio y seguir trabajando.

Te cambias de casa cerca de la casa de tus padres o de tus abuelitos y aparte te dice que te vienen invitando de padrino, madrina o un evento familiar muy importante. El Arcángel que te sale va a ser el Arcángel Miguel que es el que te va a ayudar a nuevos comienzos y una nueva vida mejor en el mes de mayo que te encuentres el propósito de tu vida.