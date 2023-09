Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 8 al 10 de septiembre

Aries

El día más favorable para Aries será el jueves 7 y viernes 8 de septiembre. En ese día, se recomienda a los Aries que se corten el cabello y vistan ropa de color amarillo o rojo, que son sus colores de la suerte. También se sugiere que utilicen un poco de agua bendita y eviten comer carne de puerco.

El jueves 7 de septiembre marca el inicio de un fin de semana en el que Aries estará ocupado. Los días jueves y viernes estarán llenos de trabajo, en el que se ocuparán de mejorar su casa y su negocio. En el ámbito laboral, se esperan buenas propuestas y la posibilidad de reunirse con personas importantes con proyectos que impulsarán su crecimiento.

Sin embargo, se aconseja a los Aries que controlen su temperamento y eviten tratar de controlar a todos y todo a su alrededor. Deben aprender a relajarse y disfrutar de la vida sin imponer constantemente sus creencias y posiciones. Los celos excesivos y la necesidad de controlar todo pueden ser contraproducentes.

Se destaca la importancia de utilizar los colores amarillo y rojo, que son considerados como números mágicos para Aries. Los números de la suerte para este fin de semana son el 07 y el 30, lo que sugiere que seguirán avanzando y tomando decisiones importantes que contribuirán a su crecimiento espiritual y laboral.

En cuanto a los complementos en la vida de Aries, se mencionan aspectos como tener amigos, cuidar su bienestar espiritual, mantener una dieta saludable y hacer ejercicio. Es esencial rodearse de armonía y evitar la saturación de energías negativas.

El planeta Marte estará dominando durante estos días, lo que indica fuerza, determinación, abundancia y estabilidad durante los cuatro días que abarcan el jueves, viernes, sábado y domingo.

Tauro

El mejor día para Tauro será el viernes. Durante todo el fin de semana, Tauro disfrutará de momentos felices y festivos, incluyendo eventos como bodas, despedidas y bautizos. Estará rebosante de alegría, compartiendo risas y música alegre con quienes le rodean.

El viernes será especialmente favorable para Tauro, y los colores que le traerán suerte serán el naranja y el verde, ambos asociados con la alegría. Este fin de semana, que abarca desde el jueves hasta el domingo, será un momento propicio para Tauro para reflexionar sobre sus sentimientos, identificar a las personas importantes en su vida y reajustar sus relaciones.

Además de la diversión, estos días también implicarán mucho trabajo para Tauro, que incluirá la firma de contratos y la organización de asuntos pendientes.

Tauro está pensando en invertir y emprender un negocio, ya que tienen una fuerte ambición económica. Sus números mágicos para este período son el 05 y el 28, lo que sugiere oportunidades de suerte en asuntos financieros, como deudas pendientes, ventas inesperadas o incluso juegos de lotería.

En cuanto al amor, no se prevén grandes cambios, pero Tauro está enfocado en prosperar en el aspecto económico.

Géminis

El día más favorable para Géminis será el sábado, y sus colores de la suerte serán el azul y el blanco. Durante el fin de semana, que comprende desde el jueves hasta el domingo, Géminis estará lleno de energía y entusiasmo. Han dejado atrás los dramas y la autodestrucción, y están abiertos a nuevas oportunidades y relaciones con una actitud positiva.

Géminis puede estar embarcándose en un nuevo trabajo o una relación, y lo hacen con una actitud optimista. Han superado la autocrítica y la creencia de que no merecen o no pueden lograr ciertas cosas. Han eliminado la palabra "no" de su mente y se sienten liberados.

En este fin de semana, Géminis puede tener planes de viajar, aunque probablemente sea un viaje cercano. También estarán en conversaciones con amigos sobre posibles nuevos negocios que prometen prosperidad.

En cuanto a las relaciones de pareja, Géminis ha comprendido que una pareja debe sacar lo mejor de cada uno, no lo peor. Han aprendido a evitar relaciones que generen negatividad y conflicto, prefiriendo estar solos antes que en una relación tóxica.

Los números de la suerte para Géminis en este período son el 04 y el 18, lo que sugiere que experimentarán dos momentos afortunados durante el fin de semana.

El planeta dominante en este momento es Mercurio, que está relacionado con la comunicación, las relaciones públicas, los idiomas y la política.

Cáncer

El día más destacado para Cáncer será el domingo, y durante ese día, Cáncer estará experimentando una gran felicidad y alegría. Se sentirán enamorados e ilusionados, disfrutando de un estado de ánimo muy positivo y optimista. Además, les gusta la política, las relaciones públicas y las conversaciones donde reciben atención.

Los colores de la suerte para Cáncer serán el rojo y el amarillo, y los números de la suerte serán el 10 y el 14. Este fin de semana, que abarca desde el jueves hasta el domingo, Cáncer experimentará placer y satisfacción, aunque también tendrán trabajo y deberes escolares que requerirán una buena organización.

Se aconseja a Cáncer que se cuide del dolor de cuello o espalda, ya que pueden estar cargando energías negativas que les afectan. También se les sugiere ser más reservados y discretos en cuanto a sus metas y asuntos personales, lo que les ayudará a progresar.

Cáncer es conocido por su fuerte sentido de la familia y el amor, y se preocupan por cuidar a sus seres queridos, incluyendo padres, hermanos e hijos. Los números de la suerte 10 y 14 indican un golpe de suerte en cuestiones de lotería y la influencia del planeta Urano, que puede llevarlos a conseguir cosas importantes, como una casa, terreno o resolver problemas legales.

Urano también ofrece la posibilidad de obtener grandes logros y premios, incluyendo premios económicos.Las cartas también sugieren que Cáncer debe probar suerte en juegos de azar el domingo, ya que pueden atraer a un nuevo amor de fuera en este período.

Leo

El día más propicio para Leo será el jueves, y los colores de la suerte serán el plateado y el azul. Estos colores tienen un significado especial para Leo y se consideran números mágicos, que son el 08 y el 09, lo que aporta una gran dosis de suerte a este signo durante el fin de semana que abarca desde el jueves hasta el domingo.

Este período será especialmente afortunado para Leo en el trabajo, ya que experimentarán un flujo positivo en sus actividades laborales. Además, recibirán el dinero que les debían y sentirán que todos los ojos están puestos en ellos debido a su magnetismo y carisma natural.

Leo se caracteriza por ser apasionado y lleno de amor, y este período no será la excepción. Se sienten confiados y seguros en este aspecto y están manejando sus relaciones con éxito. Además de la suerte, Leo también necesita encontrar un equilibrio en su vida, evitando comportamientos que puedan afectar su salud, como el consumo de drogas o la indulgencia excesiva en la comida.

La salud mental de Leo es fundamental, ya que afecta su desempeño en el trabajo. Deben evitar pensamientos negativos y morbosos, así como las energías negativas de personas a su alrededor. Es importante buscar actividades que promuevan la salud mental, como caminar, hacer ejercicio, rezar, meditar o simplemente disfrutar de la naturaleza y el sol.

El planeta dominante en este momento es Saturno, que es beneficioso para mantener y mejorar la posición económica de Leo.

Virgo

El día más especial para Virgo será el viernes, ya que están en su período de cumpleaños y se les anima a celebrarse a sí mismos y a llenarse de buenas vibraciones y amor propio. El color de la suerte para Virgo será el rojo y el naranja, y los números de la lotería afortunados serán el 11 y el 25.

Durante el fin de semana que abarca desde el jueves hasta el domingo, Virgo puede esperar sorpresas agradables. Pueden recibir noticias de un embarazo en la familia que les traerá mucha alegría. Además, este período les brindará la oportunidad de dejar atrás complejos y mentalidades del pasado, liberándose de problemas que en realidad no les corresponden.

Virgo también está en sintonía con la suerte en cuestiones financieras, lo que podría significar recibir pagos pendientes, ganar la lotería o recibir un premio importante. Se les aconseja utilizar los colores rojo y naranja para llamar la atención y considerar un cambio de imagen para sentirse mejor consigo mismos.

La Luna juega un papel importante en este período, y en tu casa de Virgo, promueve propuestas de matrimonio, embarazos y la posibilidad de mudarse a una nueva casa. La Luna también les ayudará a superar la depresión y a lidiar con problemas como migrañas y estrés, que a menudo se deben a su tendencia a querer resolverlo todo mentalmente.

Se les aconseja a Virgo que disfruten de los viajes y se abran a conocer gente nueva en esta etapa de cumpleaños. No se preocupen si algunos amigos o su pareja no los buscan en sus fiestas, ya que solo estarán presentes las personas que deben estar en sus vidas.

Libra

El día más propicio para Libra será el sábado, y sus colores afortunados serán el verde y el amarillo. Los números mágicos para Libra serán el 21 y el 32, lo que augura un fin de semana lleno de suerte y oportunidades.

Durante este período, Libra disfrutará de la compañía de su familia y se centrará en organizar su hogar. Sin embargo, los días jueves y viernes pueden ser intensos en términos de trabajo y estrés. Se recomienda a Libra relajarse y disfrutar de actividades como salir al cine, caminar, ver a amigos y pasar tiempo con la familia para aliviar la presión. También se les aconseja evitar peleas sin motivo, ya que a veces Libra descarga su presión en las personas cercanas.

El planeta que dominará en este momento será Plutón, que es considerado el más inteligente de todos los planetas y se destaca por su capacidad de adaptación. Libra está en un momento de hacerse notar y presente cuando sea necesario, ya que este signo se caracteriza por ser un justiciero y un equilibrador. Son leales y serviciales, especialmente con sus padres.

Aunque Libra a veces lucha por encontrar la pareja adecuada, una vez que la encuentran, son comprometidos y buenos padres. Sin embargo, pueden ser controladores en las relaciones, lo que es importante tener en cuenta.

Las cartas predicen un golpe de suerte en forma de dinero o sorpresas el día sábado. Se sugiere que Libra considere adoptar una mascota, como un perro o un gato, ya que esto alegrará su vida y mejorará la comunicación.

Escorpio

El día más propicio para Escorpio será el domingo, y sus colores afortunados serán el blanco y el rojo. Los números mágicos para Escorpio serán el 03 y el 15. En este momento, Escorpio está atravesando una fase de autoaceptación y crecimiento personal, reconociendo los errores del pasado y buscando reorientar su camino.

Los días jueves y viernes estarán llenos de trabajo y desgaste mental, pero será un desgaste mental productivo, donde Escorpio podrá decir que se esforzó y logró cumplir sus tareas. Estará ocupado resolviendo asuntos legales y firmando contratos que contribuirán a su crecimiento.

El fin de semana, en cambio, será una oportunidad para relajarse y pasar tiempo en familia o con la pareja. Escorpio sentirá que está en un buen momento de su vida y contará con la ayuda de los ángeles para guiarlo.

La carta del Sol indica que Escorpio brillará y recibirá recompensas. El Sol está de su lado, lo que significa que tendrá éxito y prosperidad. También se aconseja a Escorpio que mantenga la paciencia y permita que las cosas buenas lleguen a su vida.

En cuanto a las finanzas, se le recomienda a Escorpio que sea consciente de sus gastos y que pague sus deudas. Aunque son generosos y les gusta ayudar a los demás, es importante que cuiden su propia economía y no se sobreextiendan en sus gastos. Se les insta a ser auténticos en sus acciones y no tratar de agradar a los demás a través de regalos excesivos.

Sagitario

El día más favorable para Sagitario será el viernes, y sus colores afortunados serán el azul y el blanco. Los números mágicos para los sagitarianos serán el 16 y el 23.

Sagitario es un signo apasionado, auténtico y a menudo intenso. A veces, tienden a vivir las situaciones de manera profunda y necesitan experimentarlas por sí mismos antes de comprenderlas por completo. En este momento, Sagitario está atravesando un período de cambio y transformación en varios aspectos de su vida, incluido el trabajo, el amor y las relaciones.

Se les insta a enfrentar y comprender las situaciones que están experimentando y a asimilarlas en lugar de evitarlas. Si estás pasando por un cambio en tu trabajo o en una relación, es importante que lo aceptes y decidas qué camino tomar en lugar de posponerlo.

El planeta dominante para Sagitario es Júpiter, que simboliza la abundancia y la prosperidad. Esto sugiere que Sagitario está destinado a tener éxito financiero y a vivir una vida de abundancia. Sin embargo, se menciona la carta del carruaje, que indica que no deben tener miedo de avanzar y perseguir sus sueños y deseos.

También se les aconseja a los sagitarianos que cuiden su salud, especialmente su estómago e intestino, ya que pueden ser propensos a problemas en esta área.

Capricornio

Es importante para Capricornio reconocer el valor de lo que tienen en lugar de enfocarse en lo que les falta. Es fundamental prestar atención a las personas con las que se relacionan, ya que estas conexiones pueden tener un impacto significativo en su vida.

El planeta que ejercerá una influencia dominante en la vida de Capricornio es Marte, que representa el poder, la fuerza y la determinación. En lugar de buscar peleas o problemas, se les insta a buscar soluciones para resolver los desafíos que puedan estar enfrentando. Marte les brinda la fuerza necesaria para superar obstáculos y avanzar en la vida.

Capricornio puede esperar suerte en cuestiones financieras, lo que les permitirá resolver problemas económicos que han estado arrastrando durante algún tiempo. Además, se menciona que podrán resolver asuntos legales importantes y avanzar en su educación, como obtener un título o aprobar un examen.

También se advierte a Capricornio que es posible que antiguos amores o parejas del pasado intenten contactarlos para plantear reclamos o discusiones. Es importante mantener un buen sentido del humor y recordar que las cosas del pasado ya han pasado hace mucho tiempo.

Capricornio es conocido por su deseo de perfección y a menudo se toma su tiempo para casarse o tomar decisiones importantes.

En cuanto al dinero, Capricornio puede esperar un flujo constante de ingresos, pero se les aconseja que inviertan sabiamente y ahorren para el futuro.

Acuario

Este fin de semana se presenta como un período de iluminación y estabilidad para Acuario. El viernes será especialmente propicio para ellos. Los colores que les aportarán energía y positividad serán el amarillo y el naranja, mientras que sus números de la suerte serán el 17 y el 26.

En este momento, Acuario está destinado a encontrar la paz en cuestiones emocionales y a cerrar los capítulos del pasado. Es un tiempo para comprender que todo lo que ha ocurrido en su vida hasta ahora ha sido para su propio bien. Experimentarán una sensación de alegría y armonía, y tendrán la oportunidad de disfrutar de un fin de semana agradable y lleno de diversión. Además, podrán reencontrarse con personas que no han visto en mucho tiempo, lo que les proporcionará una sensación de bienestar y felicidad.

Se les aconseja a los Acuario que consideren tomar unas vacaciones, ya que no todo en la vida se trata de trabajo y dinero. La organización y el equilibrio son clave, y es importante tomarse un tiempo para relajarse y disfrutar de la vida. También se les insta a ser selectivos al elegir una pareja, buscando una persona compatible que los haga crecer y no cause conflictos innecesarios.

El planeta Júpiter ejercerá una influencia significativa en la vida de Acuario en este período. Júpiter es el planeta de la abundancia y la prosperidad, lo que sugiere oportunidades relacionadas con negocios, inversiones, bienes raíces y emprendimientos.

Piscis

Piscis, tu mejor día será el sábado. Los colores que te brindarán energía positiva serán el rojo y el verde, y tus números de la suerte son el 06 y el 20.

A pesar de que los días jueves y viernes se presenten intensos en cuanto a trabajo y responsabilidades, es alentador ver cómo te has estado concentrando en tus labores y preparándote de manera adecuada. Sin embargo, es importante que aprendas a dejar atrás la intensidad y la terquedad en situaciones donde las cosas no salen exactamente como lo deseas.

Estás en un momento propicio para atraer la buena suerte y disfrutas de estabilidad en tu vida amorosa, lo cual te brindará oportunidades de crecimiento. Si tienes planes como iniciar un negocio o continuar tus estudios en medicina o comprar una vivienda, este es el momento de ponerlos en marcha y no solo imaginarlos, ya que Piscis tiende a crear muchas ideas en su mente sin llevarlas a la acción.

El planeta que te influenciará en este periodo será el Sol, lo cual es una bendición. A pesar de que la Luna es tu regente natural, el Sol te brindará la oportunidad de brillar con más fuerza y alcanzar la estabilidad económica que necesitas. Además, te ayudará a liberarte de energías negativas que puedas haber acumulado en el pasado.

Es importante que, si enfrentas problemas de salud, ya sea de tipo hormonal, depresión, angustia o problemas mentales, busques ayuda y no lo ignores.

Con información de Mhoni Vidente

MF