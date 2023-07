Mhoni Vidente: Horóscopos del cielo: Los Arcángeles para cada signo

Aries, Leo y Sagitario

Arcángel Miguel

Su color es el color azul intenso, el Arcángel Miguel es como Dios el más poderoso, el que vence completamente a los demonios a la salación, a toda la gente que te quiere hacer daño.

Va a estar completamente derrotándolos con su espada su color el azul fuerte, tienes que utilizar ese color, un sirio azul, una veladora azul del Arcángel Miguel para quitar completamente brujerías, mal de ojo, envidias, entierros de panteón y sobre todo gente que te quiere hacer daño.

Debes traer una estampita del Arcángel Miguel, el color azul es fundamental para tu ropa, rezarle al Arcángel Miguel y la carta que está dominando es la carta de la estrella, así que nos dice que van a estar dominados completamente por el Arcángel Miguel que va a estar diciendo que van a estar brillando en los signos de Aries Leo y Sagitario, van a poderse realizar en cuestiones de trabajo, proyectos nuevos y sobre todo el cambio significativo de su mentalidad a ser más positivos.

Líberate completamente lastres del pasado o cosas que venían cargando con sentimientos de culpa o sentimientos que no eran suyos, la carta de la estrella nos está diciendo que van a poder encontrar la pareja ideal o la pareja en cuestiones amorosas.

Van a poder derrotar completamente a los demonios y a cualquier ser oscuro que los pueda rodear, usa el número 07 en todos los sentidos y van a ver que la prosperidad llegará a su vida, así que desde este día durante 21 días seguidos va a estar reinando el Arcángel Miguel sobre los signos de Aries Leo y Sagitario, completamente en cuestiones de suerte y cualquier ritual cualquier petición cualquier deseo va a ser cumplido casi inmediatamente gracias al Arcángel.

Capricornio, Tauro y Virgo

Arcángel Rafael

Su color es el verde, es el de la sanación, es el color de la abundancia de la estabilidad es el color de los dólares, el arcángel Rafael es el que está diseñado que es uno de los más poderosos de los arcángeles que está cerca de Dios y es el que está completamente en comunicación con la humanidad, para quitarles enfermedades, para quitarles pesares, es el que te acompaña cuando quieres estar en paz o quieres recibir completamente un hijo, un embarazo o tener más que todo estabilidad familiar el arcángel Rafael es muy poderoso porque te va a cumplir casi inmediatamente cualquier petición, utiliza mucho el color verde, utiliza los dólares en la cartera, utiliza mucho el color verde en la ropa o ten muchas plantas en tu casa, que eso va a fomentar completamente que el arcángel Rafael esté cerca de ti.

Prende una veladora verde, te vas a estar quitando completamente enfermedades, te va a estar dominando la carta del mago, pide que se te va a dar. Los signos de Capricornio Tauro y Virgo van a estar completamente cerca del Arcángel Rafael durante 21 días.

Si tenían algún problema en cuestiones de no tener hijos o no poderte embarazar, pídele al Arcángel Rafael, si tenías una situación de no poder encontrar trabajo o tener esa solvencia económica recuerden que los dólares son verdes, pide abundancia, pide dinero, pide riqueza que el arcángel Rafael va a estar casi inmediatamente cerca de ti.

Estos signos de tierra van a estar dominando completamente en cuestiones de negocios propios, en cuestiones de abogados, en cuestiones de campañas políticas o en cuestiones de gobierno, que la carta del mago te dice que tus números mágicos o el número mágico del Arcángel Rafael es el número 30, que traigas un limón verde en la bolsa para cortar envidias sanación y mal de ojo.

Que estos signos tendrán esa estabilidad que tanto necesitan.

Piscis, cáncer y Escorpión

Arcángel Gabriel

Es el mensajero, el fuerte, al que Dios completamente le encarga las misiones de la vida, el que ayuda a la humanidad para que encuentre su camino hacia lo espiritual y se alejen de lo demoníaco. Sus colores son blanco o naranja, por eso cada vez que invoques al arcángel Gabriel puedes pedirle lo que necesites. Reconcilia cualquier enojo, pleito, es el Arcángel que tiende a tener diálogos con la humanidad, que cierra negocios y proyectos nuevos, es el Arcángel que te va y te dice vas a estar bien, no tengas miedo, es el mensajero total y es el arcángel completamente de los niños, de los embarazos de las mujeres y de los hombres que quieren tener un negocio próspero.

Prendan una veladora blanca, pónganse agua bendita en la frente y en la nuca, utilicen mucho la imagen del arcángel Gabriel, pidan ese mensaje que necesitan saber para poder encaminar su vida. La carta que los va a estar dominando es la carta de la templanza, que la carta de la templanza nos dice que los signos de Piscis cáncer y Escorpión van a estar completamente unidos al arcángel Gabriel desde este día durante 21 días seguidos.

Pídele estabilidad amorosa, un mejor trabajo, que te ayude a saber cuál es tu misión de vida, estos tres signos van a estar conectados completamente con los mensajes espirituales del arcángel Gabriel.

Si no te has podido embarazar, pídele, si no te has podido casar, pídele, si no has podido tener ese éxito en tu trabajo, pídele. Trata de usar mucho el color blanco en tu ropa, utiliza mucho la imagen del arcángel Gabriel, prende una veladora blanca, pídele con toda la devoción y vas a ver qué va a ser cumplido casi inmediatamente desde este día hasta el 21 días seguidos van a tener la protección del Arcángel y que su número mágico va a ser el número 03, utilícenlo en todo para que tengan doble suerte rápida.

Géminis, Libra y Acuario

Arcángel Uriel

Es el arcángel del año, tienes el color rojo fuerte, el color dorado, el color oro que van a llevar completamente la misión para encaminar la humanidad a tener prosperidad a tener fuerza, a tener comunicación con la humanidad y salvar completamente al ser humano del Apocalipsis de las tragedias del infierno de los demonios. Es uno de los arcángeles más poderosos que tiene Dios cerca de ellos y por eso le encargó a Uriel, ayudar completamente a Noé y a muchos profetas en la historia de la Biblia. Utiliza mucho el color oro, cómprate una cadenita de oro, cómprate un escapulario del Arcángel Uriel, prende una veladora dorada una veladora de color rojo intenso, color rubí.

Pídele al Arcángel Uriel, tráeme dinero, necesito abundancia, necesito una casa, necesito un coche, necesito un mejor trabajo, necesito pagar mis deudas.

El Arcángel Uriel te va a ayudar para sanar completamente cualquier problema que tengas de trabajo, de deudas o problemas en cuestiones familiares, pero este este arcángel Uriel también es para encontrar a la persona ideal, es para encontrar el amor verdadero.

Te ayduará a encontrar esa esa comunión con las demás personas y no estarnos peleando, entonces la carta que lo va a dominar es el sol. Uriel va a estar dominando completamente la carta del sol y los signos de Géminis Libra y Acuario. Esos tres signos van a estar cerca del Arcángel Uriel para que le pidan desde este día durante 21 días seguidos lo que necesiten: dinero, una casa, el pasaporte, la visa, cualquier problema legal cualquier discusión en cuestiones de pareja, cualquier nuevo cambio que quieras en cuestiones de proyecto, lo que estés ocupando te lo va a dar el Arcángel Uriel sin límites, sin ninguna traba, simplemente prendiendo tu veladora, poniéndose una escapulario rojo del Arcángel Uriel, poniéndose una cadena doradita, usar mucho el color rojo intenso para cortar envidias, mal de ojo, brujerías, utilizar mucho el color dorado para traer la abundancia.

Los signos de Libra Acuario y Géminis van a estar acompañados del Arcángel Uriel. Hazlo con mucha fe, prende tu veladora prende tu incienso, ponte tu escapulario.

