Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 21 al 23 de julio

Aries

Te sale la carta de los amantes, va a ser un fin de semana de amor, de encontrar personas nuevas en tu vida, de estar más estable, de quitarte tantas presiones que venías arrastrando toda la semana, va a ser un fin de semana de mucha pasión y mucho amor.

Tu mejor día será el viernes, cuídate de las envidias del mal de ojo, de las brujerías, un fin de semana de organizarse, de hacer ejercicio, limpiar la casa, poner en orden toda tu papelería y hacer cuentas para pagar las deudas.

Sus números cabalísticos va a ser el número 01 y 25, nos está diciendo que vas a tener dos golpes de suerte muy buenos en cuestiones de dinero, va a tener más ambición.

Compatibilidad total con tu pareja o amores nuevos, Capricornio y Leo van a estar muy cerca de ti en cuestiones de pasión, amor y entendimiento total, que te está diciendo que tu color va a ser el color rojo y amarillo.

Tauro

Tauro su mejor día va a ser el día sábado, sus números mágicos van a ser 08 y 29, que su color va a ser el color azul y blanco, vas a pasar un fin de semana alegre, estable, con la sonrisa en la boca, con ganas de conocer gente, vas a traer suerte en cuestiones de dinero.

Que te cuides de esas amistades raras que traes últimamente, estás cargando unas amistades y unos amores bien raros bien, drag queen no bien crack, tiene oscuros trata de buscar gente que te deje cosas positivas en la vida.

Viene una reunión nueva en cuestiones amorosas, te viene una compañía nueva en cuestiones de amores verdaderos, que te cuides mucho de las pérdidas de dinero, que guardes bien tu dinero y que pagues tus deudas que te van a pagar algo mañana viernes.

Estarás muy compatible con Acuario y Virgo este fin de semana, vienen amores verdaderos.

Géminis

Su mejor día va a ser el domingo, sus números mágicos van a ser 22 y 30, su color va a ser el color naranja y blanco.

Géminis va a pasar un fin de semana muy agradable con estar visitando gente, va a salir de viaje, de compras, regresas para estar organizando todo su escuela, que está en cursos de verano o en cursos de diplomado, maestría está está llenándose de autoestima.

Este fin de semana su lado positivo va a estar más fuerte y eso los va a ayudar a tener unos días positivos, las cartas también nos dice para qué va a ser un fin de semana de traer la fuerza, el poder y la determinación.

Tus amores compatibles serán de los signos de Virgo y Libra en cuestiones amorosas para estos días, si Géminis estaba pasando por una enfermedad, si estaba pasando por una depresión, si estaba pasando por algo fuerte, este fin de semana se va a sanar por arte de magia.

Cáncer

Muchas felicidades a mis amigos cáncer, está pasando por una etapa de mucho trabajo, se está reinventando, se está sintiendo, siento que la suerte está de su lado y su mejor día va a ser el día lunes, sus números mágicos, el 20 y 31, su color es el rojo y el verde.

Está pasando por esa etapa de reencontrarse a sí mismos de sacar lo mejor de sí para empezar a crecer, no ceden de más a la persona no traten de controlar los sentimientos, disfruten este fin de semana, váyanse un día de campo, váyanse a hacer una fiesta, la suerte los está sonriendo.

Las cartas también nos dicen que para el signo de Cáncer te viene la Copa Espíritu Santo arriba de ti, que te compres otra casita, que te cambies de allí, que empieces a ver otra ciudad el próximo año.

Los signos de Piscis y Escorpión van a estar muy compatibles en cuestiones de amor hacia ti sensual, se va a sacar la lotería el signo de Cáncer este fin de semana, así que compren billetitos.

Leo

Su mejor día va a ser el domingo, muchas felicidades al signo de Leo está cumpliendo años este fin de semana, hagan fiesta se van a divertir mucho y aparte muchos regalos, sus números sus números mágicos son 02 y 16, su color el verde y naranja.

Está en ese momento de reinventarse, aprovechar esa etapa que está creciendo económicamente y que trae todas las energías positivas alrededor de ellos, lo que tiene que hacer el signo Leo es no platicar de más, no querer controlar todo.

Las cartas también nos dicen que va a traer una etapa de abundancia económica, va a traer una etapa de crecimiento y de pagar deudas, voy a estar hablando de comprar un coche o una casa.

Que va a estar muy compatible con los signos de Aries y Géminis en todas las formas, que van a estar hablando de tener una planeación para el futuro, los cambios son buenos, es renovarse, tomar decisiones.

Virgo

Su mejor día va a ser el día sábado, sus números mágicos serán el 10 y 19 junto con su color azul y rojo, una etapa de madurez mental, de una etapa de madurez, te viene una inversión nueva en cuestiones de casa, terreno o negocio, aprovecha, va a ser un fin de semana de estar con la familia y de estar arreglando cosas de la papelería de la escuela.

Negocio en puerta los fines de semana aprovechamos, no le creas tanto a la persona que te está buscando del pasado, te está mintiendo o te está haciendo ver estar en problemas.

Traes la carta de la estrella cualquier negocio, cambio de trabajo, cualquier inversión, te va a funcionar, que traes la luz, que eso es muy importante y que el dinero va a seguir rondando en tu bienestar.

Van a estar muy compatibles con el signo de Virgo este fin de semana y te dice que van a estar hablando de amores verdaderos y puros.

Libra

Su mejor día va a ser el día viernes, sus números mágicos van a ser el número 07 y 14, sus colores de la suerte blanco y negro, este fin de semana libra va a estar haciendo tarea, organizarse más en cuestiones de trabajo, va a haber juntas el viernes y el lunes para proyectos nuevos, aparte siento que libra traigo buen humor, se está sintiendo feliz, aparte va a ir al cine a ver Barbie.

En las cartas también nos dice que ese viaje que vas a hacer con la familia y amigos te va a ser muy beneficioso, muy placentero, te va a llenar de buena suerte y de estabilidad, es un tiempo de madurez.

Son tiempos de pensar mucho del futuro, son tiempos de una pareja estable, es tiempo de pensar más en ti.

Los signos compatibles para ti, van a ser Tauro y Acuario, se dice que va a ser amor verdadero, aparte va a ser un fin de semana de mucha pasión.

Tienen que empezar a quitarse cosas del pasado, a veces atrae mucho cosas que no ha podido sacar porque le da sentimiento de culpa lo que pasó tenía que pasar.

Escorpio

Su mejor día va a ser el domingo, sus números mágicos va a ser el número 13 y 27 con dos golpes de suerte, su color va a ser el rojo y amarillo, trata de entender que las cosas se están acomodando, se están alineando, o sea, las energías empiezan a alinearse para ti, no corras, no te desesperes.

Te va a llegar ese dinero, que no te mortifiques, te vas a poder comprar lo que tú deseas, vas a estar mejor de salud, pide que se te va a dar.

Las cartas también nos dicen cuidado con lo que comas, cuidado con lo que tomes y cuidado con lo que hagas para que no tengas ninguna enfermedad, pasas un fin de semana tranquilo.

Tus signos compatibles serán Cáncer y Leo, van a estar muy cerca de ti para hablar en cuestiones amorosas, estás en ese momento de expandirse, de buscarse otra casita y de buscar un mejor trabajo.

Sagitario

Tu mejor día va a ser el lunes, tus números mágicos el 05 y 17, trae suerte Sagitario, un fin de semana divertido, va a estar hablando de gente nueva, quiere empezar ese negocio que le va a dejar más abundancia, cualquier tratamiento estético médico que te hagas te va a funcionar.

Los colores de la suere serán el azul fuerte y amarillo, te está diciendo que los sueños se hacen realidad, un fin de semana de estar viendo la familia, varias fiestas.

Signos compatibles para Sagitario va a ser el signo de Leo y Aries, este fin de semana te buscan amores del pasado para tener una relación sexual, trata de seguir estudiando o trata de decir progresando, no te estanques, eres uno de los signos más inteligentes y más capaces.

Estás en el momento de renacer, en ese momento de reinventarte, que todo el mundo te voltea a ver.

Capricornio

Su mejor día va a ser el viernes, sus números mágicos para van a ser el número 11 y 18, su color va a ser el rojo y naranja, un fin de semana alegre, va a tener varios eventos graduación, compromisos, aparte siente que está componiendo su vida, trata de gastar menos, últimamente está gastando mucho, estás gastando en cosas que no le sirven o en diversión, trata de ahorrar para que tengas un patrimonio.

Vas a tener un fin de semana de mucha pasión y mucho, consigues nuevos amigos y amistades que te van a ayudar en cuestiones laborales o de negocio propio, trata de tomar menos, fumar menos, comer menos, quítate esos enojos que tienes tan arrebatado.

Las cartas nos dicen que cualquier trámite legal, de pasaporte o de visa va a funcionar, cualquier trámite que tenías atorado lo vas a arreglar.

Los signos compatibles para el signo de Capricornio van a ser Aries y Géminis.

Acuario

Su mejor día va a ser el domingo, va a ser un fin de semana de muchas fiestas, sus números mágicos para acuario que se va a sacar la lotería son el 03 y 20, su color el azul y verde.

Está sonriéndole la vida se ve que las cosas se le están componiendo en el negocio y en el trabajo, va a ser un fin de semana de cumpleaños de la familia, las cartas te dicen que vas a tener una reunión muy importante mañana viernes acuario en cuestión laborales, que tú vas a quedar muy beneficiado

Dios te va a conceder tres deseos, vas a estar muy compatible con Sagitario y Tauro, vas a ser muy amado, muy querido, que te vas a sentir estable y que por fin vas a sentir que la vida.

Sonríe que pagas una deuda.

Piscis

Piscis está también queriendo salir de vacaciones, conocer otros lados y mantenerse más estable. Trata de ser un poco más materialista, es muy espiritual, pero también buscan lo material busca el dinero busca la ambición.

Cuidado con las envidias del trabajo, hay gente o de la escuela que no te quiere bien porque tú ves a todos con ojos de amor, y eso está padre, pero no todo mundo te quiere

Va a ser el fin de semana de salir de viaje, pero es un viaje de cerquitas aquí en el pueblo, no confíes tanto, no platiques tus cosas, no prestes nada, ni dinero ni tu ropa, nada prestes.

Qué vas a estar muy compatible con Escorpio y Libra, que van a estar muy cerca de ti para hablarte en cuestiones de amor, equilibrio, estabilidad.

