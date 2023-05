Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 20 y 21 de mayo

Aries

En el color te sale el amarillo y rojo, tu mejor día va a ser el día viernes y nos dice que estás en un fin de semana de ya te siento mejor, más tranquila, más tranquilo como que ya las cosas se están enderezando. ¿Estás pensando bien hacia dónde vas? Estás pisando fuerte como lo decía Alejandro Sanz y siento que hay una transformación positiva en ti ya no estás pensando tantas cosas negativas, estás dejando lo que no servía a un lado.

Va a ser un fin de semana con algo de trabajo, viernes de junta laboral y llega un dinerito extra, qué bueno, es un tiempo muy compatible con tu pareja, si no tienes pareja amores, nuevos. Purifica el alma, cómo hay que purificar el cuerpo, y eso se hace ayunando, tomando un poco más de agua, frutas, naranja, toronja o limón para purificar completamente el alma.

Los números mágicos para Aries este fin de semana van a ser 09 y 34.

Tauro

Tú color va a ser el rojo intenso, el mejor día va a ser el sábado, que nos dice va a ser un fin de semana de mucha pasión, amor y que van a estar muy cerca de ti, los amores del pasado. Tú sabes si mínimo te los meriendas y déjalos en el pasado, tienes que conocer más gente, tienes que empezar a avanzar, tienes que quitarte esa mentalidad de fracaso que no puedes estar cargando, tienes que quitarte esa mentalidad de trabajo y empezar a avanzar.

Es muy importante que Tauro tenga buena educación, que aprendan mucho y después eso lo pongan en práctica en cuestiones de la vida, sus números mágicos van a ser los números 42 y 77 con dos golpes de suerte.

Géminis

Ya va a cumplir años, su color es el naranja y últimamente siento a Géminis como que desesperada, desesperado, como que no encuentra dónde poner el huevo, no encuentra la pareja ideal, está desesperado por su cumpleaños, primero de vacaciones fuera, segundo teniendo dinero y teniendo una pareja. Géminis no te estreses va a ser un fin de semana de reacomodar completamente en cuestiones laborales. Este viernes hay junta, hay cambios de puesto y nuevos proyectos que eso te va a ayudar para estar mejor, apapachate el fin de semana utiliza mucho el color rojo naranja y el color rojo tu mejor día el domingo.

Cambios positivos, se acercan a tu vida aparte los números mágicos para Géminis son 08 y 7.

Cáncer

Su color va a ser el blanco, su mejor día va a ser el viernes cáncer. Trae buena suerte. Está pasando por una etapa de abundancia y de estabilidad le van a pagar un dinero que les debía y siento que cáncer se está reinventando o siento que está creciendo mucho económicamente y en cuestiones de trabajo, aparte lo va a estar buscando mucho un amor de fuera, de otro país, de otra ciudad.

Sus números mágicos van a ser el 37 y 66, que nos dice que la gloria del trabajo y de la vida va a venir a ti en estos días que hagas un ritual que cualquier ritual que hagas te va a funcionar y que debes de ser un poco más responsable.

Debes hacer tus obligaciones de casa, de pareja o de trabajo, no lo dejes a la deriva. Va a haber juntas laborales, a lo mejor te vas a sentir mal o van a haber exámenes que no estabas esperando, que te van a quedar de sorpresa, pero vas a estar bien, siento que vas a estar creciendo mucho económicamente, sé positivo en todo.

Leo

Tu color va a ser el rojo y plateado. Va a ser un fin de semana de quitarse amores tóxicos y amistades tóxicas, que es muy difícil para el signo de Leo, porque le gusta el el desmadre, son así naturales, pero necesitas a veces sanar tu contorno para que sane tu energía, utiliza algo de plata, utiliza algo en color plateado, rojo, para cortar la mala vibra.

Va a ser un fin de semana de mucha fiesta, de muchas reuniones y de estar arreglando varias situaciones, nada más. Cuídate mucho de problemas de garganta o de pulmones deja el cigarro de vez en cuando y sé más cauteloso al momento de tomar decisiones o se más inteligente a dar una respuesta, no la des tan precipitada calma y tranquilidad.

Tu mejor día va a ser el día sábado que sus números mágicos van a ser el 23 y 78.

Virgo

El signo virgo es muy apresurado cuando contesta muy enojado, sé un poco más sabio que no te gane la emoción y el carácter, revelación divina, vas a saber que una ex pareja tuya se casa. Vas a saber que alguien con la que estuviste saliendo o teniendo alguna relación tenía otra relación con otra persona al mismo tiempo que tú.

En cuestiones de abundancia y estabilidad emocional, la carta del Loco indica que también es madurez, pero también te dice empieza a caminar, haz ejercicio, come mejor no tomes este fin de semana, acuérdense que el punto débil de Virgo es su mente es por esto que siempre tienen migraña, dolor de cuello, piensan mucho en cuestiones de cosas negativas dolor de cerebro, pues eso traten de cuidarse.

Libra

Libra se enferma mucho por tener amistades con energías negativas, entonces este fin de semana ocúpate de limpiar tus energías y saber quién es quién, y empezar no a pelearme con nadie, pero sí de empezar a separar. Los números mágicos para libras son el 35 y 56.

Sé generoso contigo mismo. Cómprate algo, Libra siempre ve por la familia, ve por la pareja, ve por todos, Espérate Libra no les compres nada se generoso ahora contigo. Cómprate unos tenis. Cómprate ropa. Siéntete mejor y vas creciendo trata de ser un poco más consciente de lo que estás pensando últimamente, piensas puras cosas negativas, tienes que empezar a limpiar ese contorno y sanar.

Escorpio

Tu color va a ser el color azul y verde, su mejor día va a ser el día sábado y te dice trata de enderezar tu vida Escorpio va a ser un fin de semana de fiesta familiar de varios compromisos, trata de no alterarte de ser paciente, trata de no enojarte cualquier cosa, que no te altere cualquier situación. Cuando te pasan cosas muy feas o te pasan situaciones difíciles es que te va a venir algo muy bueno en la vida o te llega mucho dinero o te llega una estabilidad amorosa o una casa, por eso estás pasando por situaciones difíciles porque vienen cosas muy buenas y en las cartas nos dice para tus números mágicos, son el 38 y 54.

Tenacidad ante todo. Cuando tú eres terco, tenaz tarde o temprano lo logras, vas a poder lograr el objetivo que tienes.

Sagitario

Su color va a ser el color amarillo y naranja, su mejor día el domingo y que te dice vas a tener un poder personal. Este fin de semana trata de purgarte, que se limpia el estómago y el intestino, y sobre todo toma más agua, jugo de naranja, toronja o limón para que te purgas al momento, limpias completamente tu cuerpo y también limpias tu mente que te permite pensar, te deja actuar últimamente has estado muy trabada y no sabes a dónde ir o qué hacer.

Estás hecho para dominar el mundo, ¿si sabías verdad? por eso sólo líderes mundiales y los artistas y deportistas son sagitarios porque están hechos para lidiar el mundo, tienen mucho poder personal, y aparte será un fin de semana de mucha pasión y sensualidad con los números mágicos 0, 1 y 6.

Capricornio

Su color va a ser el rojo y amarillo, su mejor día va a ser el día viernes, las cartas anuncian tranquilidad y paz, todo se resuelve sabiendo hablar y sabiendo entender. Este fin de semana vas a estar muy bien y muy compatible con tu pareja, vas a estar arreglando asuntos de la escuela y del trabajo, te invitan a ver el futbol, vete a ver el futbol o a un evento, trata de no decirle mentiras a los demás, trata que las emociones sean un poco más claras y precisas hacia ti, qué quieres en tu vida, hacia dónde vas y a dónde te diriges, en cualquier momento trata de ir al agua, al mar, a la alberca, a la presa, al lago para que el agua limpie completamente esas energías negativas que vienen.

Los números mágicos para Capricornio van a ser 14 y 66.

Acuario

Tu color va a ser el color verde y azul, su mejor día va a ser el día sábado y te dice amores nuevos y compatibles el fin de semana apasionados, verdaderos y entregados hacia ti. Haz más ejercicio, porque tu punto débil es el estómago. Vas a estar festejando a un familiar, un amigo o alguien, te va a gustar mucho la fiesta te vas divertir mucho, aparte, vas a trabajar el viernes y sábado, que es un dinerito extra por cuestiones de venta y siento que te estás reinventando.

Sus números mágicos para acuario son el número 03 y 19.

Piscis

El color que le sale a Piscis va a ser el verde y blanco, dice que tu mejor día será el domingo, estás preparando un viaje o vas a salir de viaje próximamente, también te está diciendo que cualquier ritual que tú hagas este fin de semana te va a funcionar 100 veces más, ritual del amor, de la abundancia, de la estabilidad. Sé más sabio al momento de tomar decisiones, a veces el cómo es agua toma decisiones muy emotivas muy del corazón, no tanto de la razón, por eso a veces pierden muchas situaciones, trata de tomar decisiones más de la razón, no tanto del corazón.

Tus números mágicos van a ser el 16 y 68 que tienen dos golpes de suerte. Vístete bien arréglate más, cámbiate el look que tu vanidad sea muy importante en tu vida para que te sientas mejor.

MF