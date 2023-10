Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 20 al 22 de octubre

Aries

El fin de semana de reconciliación con tu pareja promete ser una ocasión llena de salidas festivas y agradables sorpresas. El viernes, tienes una invitación crucial para un evento de trabajo, que te permitirá conocer a personas con las que tendrás una gran conexión. Asegúrate de asistir. Sin embargo, cuida tu salud digestiva manteniendo una dieta equilibrada y evitando problemas estomacales e intestinales.

Además, recibirás un ingreso adicional debido a una deuda del pasado, así que es una oportunidad para ahorrar pensando en el futuro. Se te aconseja ser sincero en tu relación de pareja, ya que la verdad es fundamental para mantenerla sólida. No olvides darle mantenimiento a tu automóvil, incluyendo una afinación.

Un amigo nacido bajo el signo de Leo o Virgo podría estar interesado en hacer un negocio contigo. Además, el viernes, tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 17. Utilizar los colores amarillo y rojo te ayudará a atraer la abundancia.

En cuanto a las características de los Aries, su lado positivo incluye su valentía, audacia, confianza en sí mismos, sentido del humor y su generosidad. Sin embargo, en el lado negativo, pueden ser egocéntricos, presumidos, propensos a burlarse y tienen un alto grado de venganza.

Tauro

Las personas de este signo poseen una gran sensibilidad, disfrutan de los placeres de la vida y tienden a destacar en campos como las comunicaciones o la ingeniería, lo que les lleva al éxito en sus carreras.

En el lado positivo, los Tauro son conocidos por ser excelentes administradores de sus recursos materiales, llenos de alegría y sentido del humor, con una gran ética de trabajo y una lealtad inquebrantable en sus relaciones sentimentales.

Por otro lado, los Tauro pueden mostrar una obstinación que a veces se manifiesta de manera agresiva, además de que su fuerte deseo sexual puede llevarlos a la infidelidad. También pueden ser torpes en su manera de comunicarse. El próximo fin de semana promete traer alegría a tu vida amorosa, con invitaciones para viajes y reuniones familiares.

Un trabajo extra te proporcionará ingresos adicionales, y los números afortunados son el 09 y 18. Los colores que te favorecen son el rojo y el naranja, y el domingo te espera una fiesta que promete ser muy divertida.

Géminis

Las personas bajo el signo de aire, es decir, Géminis, tienen un fuerte gusto por la versatilidad, que se manifiesta en todas las áreas de sus vidas. A menudo comienzan proyectos pero les cuesta darles continuidad, lo que puede llevar a la lucha constante por completar sus estudios. Disfrutan especialmente de la moda y las ventas, áreas en las que se destacan. Tienen una ambición innata por el poder y la riqueza, lo que los impulsa a hacer lo que sea necesario para lograrlo.

En el lado positivo, los Géminis se caracterizan por su aguda inteligencia y rapidez mental, así como por su habilidad para relacionarse con los demás y su profunda humanidad. Sin embargo, su lado negativo incluye una tendencia a la mentira y la inestabilidad en cuestiones amorosas a lo largo de sus vidas.

El próximo fin de semana se presenta lleno de fiestas y la oportunidad de conectarte con personas afines a ti. Tus números de la suerte son el 11 y el 23, y los colores que te favorecen son el azul y el verde. Además, recibirás regalos inesperados de un nuevo amor, así que no descuides tu rutina de ejercicios, ya que te ayudará a mantener tu salud en buen estado.

Cáncer

Siendo un signo de agua, los individuos de Cáncer se destacan por sus cualidades humanas, y tienen una memoria excepcional que los hace estar constantemente anclados en el pasado, lo que a veces puede llevarlos a vivir una vida cargada de drama. Por esta razón, es aconsejable que busquen apoyo de un profesional en psicología para evitar caer en depresiones. En el ámbito del amor, los Cáncer suelen ser bastante tímidos y rara vez son infieles, prefieren mantener una relación duradera y son fuertes defensores de la unidad familiar.

Los aspectos positivos de los Cáncer incluyen su tenacidad para lograr sus metas, su capacidad de sacrificio y su constante preocupación por el bienestar de los demás. Además, su discreción es una de sus virtudes más destacadas. Sin embargo, su lado negativo puede manifestarse a través de la indisciplina, una cierta incapacidad para manejar sus emociones y, a veces, comportarse de manera infantil en sus relaciones amorosas.

El próximo fin de semana se avecina con algunas tensiones y problemas familiares, es fundamental abordar cualquier situación negativa a través de la comunicación y la resolución. Además, recibirás una invitación para una fiesta el sábado con tus amigos, una buena oportunidad para cambiar tu estilo con nueva ropa. También, dedicarás tiempo a asuntos académicos, trabajando en tu tesis profesional. Tus números de la suerte son el 01 y 28, y los colores que te favorecen son el amarillo y el verde.

Leo

Los Leo, regidos por el Sol y pertenecientes al elemento Fuego, son conocidos por la pasión que aplican a sus vidas, lo que augura días de triunfo en todo lo que se propongan. Tienen personalidades destacadas y un profundo deseo de alcanzar fama y riqueza. En el ámbito laboral, los Leo rara vez son conformistas y siempre aspiran a convertirse en sus propios jefes en cualquier proyecto que emprendan.

Entre las cualidades positivas de los Leo se encuentran su capacidad para liderar, su habilidad en la organización y, sin lugar a dudas, su generosidad y determinación para sacar adelante a su familia. Sin embargo, su lado negativo puede manifestarse en un ego inflado, comportamientos presuntuosos, tendencias a ser dominantes y obstinados en sus decisiones.

El próximo fin de semana se perfila para pasar tiempo con sus seres queridos o disfrutar de una reunión familiar. El sábado será un día de suerte, con los números 07 y 13 a su favor.

Los colores que les favorecen son el naranja y el blanco. También aprovecharán la oportunidad para actualizar su teléfono móvil por uno más reciente. El domingo, se animarán a salir a la naturaleza para hacer ejercicio y recargar sus energías positivas.

Virgo

Este signo se destaca por ser uno de los más laboriosos y eficientes en el zodiaco, ya que siente un fuerte deseo de ser valioso para los demás. Los individuos de Virgo son extremadamente críticos de su propio trabajo y no toleran errores en absoluto. Esto los lleva a ser personas con una gran fortaleza y a menudo de mal humor debido a la alta exigencia que imponen sobre sí mismos. Virgo, siendo un signo de Tierra, tiende a ser precavido y analítico en su enfoque hacia el trabajo, persiguiendo la perfección.

Entre las cualidades positivas de Virgo se encuentran su meticulosidad, pulcritud, sentido del orden y habilidad para delegar tareas de manera efectiva. Sin embargo, en el lado negativo, pueden ser propensos al chisme, incapaces de guardar secretos, nerviosos ante problemas, especialmente los relacionados con la salud, y a veces parecen egoístas, centrándose en sus propias necesidades.

El próximo fin de semana se presentará con asuntos legales de la familia que requieren atención, una propuesta de amor genuino o incluso una propuesta de matrimonio. Además, te llegará dinero extra a través de la lotería, con los números afortunados 11 y 23. Los colores que te favorecen son el naranja y el café. El domingo será un día para compartir en familia en una fiesta y disfrutar de una deliciosa carne asada.

Libra

El fin de semana se presenta repleto de tareas laborales pendientes, y es importante recordar que los nativos de Libra tienden a postergar lo más importante para el final. Por lo tanto, es esencial administrar el tiempo de manera más efectiva y asignar tiempo para uno mismo. También habrá días de celebración y compromisos de cumpleaños.

Este es un momento para ahorrar y aprender a valorar más lo que se tiene en la vida. El viernes puede traer suerte en los juegos de azar con los números 04 y 16. Los colores auspiciosos son el rojo y el naranja, y se sugiere usar perfume para disipar la energía negativa.

Es importante dejar de buscar lo que no está destinado a suceder, especialmente en cuestiones amorosas. Si alguien ya no muestra interés en ti, es mejor cerrar ese capítulo y seguir adelante. Uno de los desafíos comunes de Libra es su terquedad en situaciones que no son adecuadas para ellos, y es fundamental aprender a soltar.

En el amor, recuerda que tu compatibilidad es mayor con Aries y Géminis, por lo que, si tienes la oportunidad, considera enamorarte de alguien de esos signos. El sábado y domingo serán ideales para llevar a cabo mejoras en tu hogar, y recibirás un regalo inesperado. Siempre ten en cuenta que los Libra buscan el reconocimiento de los demás, y la mejor manera de lograrlo es destacando como triunfador.

Escorpión

El viernes, estarás en reuniones con los propietarios y superiores de tu entorno laboral, lo que puede ejercer presión sobre ti debido a tu naturaleza perfeccionista y preocupada. Es importante recordar que lo fundamental en tu carrera es que disfrutes lo que haces, y los reconocimientos llegarán de manera natural.

Los próximos tres días prometen ser afortunados en lo que respecta a los encuentros amorosos, lo que te hará sentir muy bien. Un familiar te contactará para resolver un asunto legal. En lugar de pedir permiso, atrévete a hacer cosas diferentes, ya que esto te brindará una gran satisfacción.

Además, puedes esperar recibir dinero extra a través de la lotería, con los números afortunados 19 y 77 en este viernes. Los colores que te favorecen son el verde y el azul. Un amor prohibido, perteneciente al signo de Piscis o Tauro, se acercará a ti, lo que te llenará de emoción. Considera evolucionar en todos los aspectos de tu vida, incluyendo la posibilidad de retomar los estudios y viajar, ya que esto te llenará de energías positivas.

Sagitario

El fin de semana se prevé ocupado, con la posibilidad de generar ingresos adicionales. Este es un momento excelente para ti, ya que tu energía positiva está en su punto máximo. El viernes incluirá una reunión laboral para discutir cambios de puesto y aumentos salariales. También te han invitado a una cena para celebrar el cumpleaños de un miembro de tu familia.

En lo que respecta a tu vida amorosa, es aconsejable que seas menos exigente y adoptes un enfoque más relajado. Evita los celos excesivos y considera que, si tu relación ya no es satisfactoria, podría ser mejor ponerle fin. Además, recibirás dinero extra a través de un bono o la venta de un automóvil, así que asegúrate de guardar y administrar adecuadamente tus ingresos.

Estos días serán de fiestas en diversos aspectos, y tu carisma, que es el más destacado del zodiaco, te convierte en el complemento perfecto para cualquier reunión. Tus números afortunados son 11 y 28, y los colores que te favorecen son el blanco y el rojo. Se recomienda que mantengas una mayor disciplina en todas tus actividades, especialmente en lo que respecta a la alimentación y el ejercicio.

Capricornio

El viernes, enfrentarás presiones tanto en el trabajo como en la escuela, por lo que es aconsejable que no te involucres en exceso con tus compañeros y seas más cauteloso en tus comentarios para evitar posibles chismes. Tu signo tiende a asumir un rol de liderazgo, lo que conlleva mayores responsabilidades en la vida.

Recibirás dinero adicional debido a una deuda del pasado. Sin embargo, es importante mantener el control sobre los vicios y el consumo de alcohol, ya que son áreas en las que debes ser especialmente cuidadoso, ya que representan tu punto débil. Trabajar en llevar un estilo de vida más saludable es esencial.

Considera buscar a una ex pareja para pedir perdón. Aunque tu signo a menudo lleva consigo una dosis de soberbia, reconocer errores y volver a conectar con alguien que te ama puede ser un gesto positivo. Además, los sábados estarán ocupados con asuntos relacionados con tus estudios de idiomas.

Cuida de posibles problemas relacionados con úlceras e intestino. Pronto conocerás a una nueva persona en tu vida, nacida bajo los signos de Virgo o Aries, y es probable que tengan una compatibilidad destacada contigo. También te regalarán una mascota. Tus números de la suerte son 21 y 30, y los colores que te benefician son el naranja y el verde. Sé más selectivo en tus relaciones amistosas para evitar sentirte utilizado más adelante.

Acuario

El fin de semana estará lleno de trabajo, pero también te brindará la oportunidad de reflexionar sobre lo que estás haciendo bien en la vida y comenzar a apreciar más tu tiempo libre. Tu signo es altamente analítico y siempre planifica sus acciones, así que organiza tus pensamientos y comienza a ponerlos en práctica.

En el ámbito amoroso, te sugiero que seas menos inflexible en tus relaciones. Aprende a amar y ser amado, reconociendo que nadie es perfecto. Al hacerlo, es probable que encuentres a la pareja ideal, que puede ser un Tauro o un Libra.

Puedes considerar solicitar un préstamo para saldar una deuda pendiente o para cubrir tus gastos de colegiatura. Además, este sábado, te han invitado a una fiesta en la que seguramente disfrutarás mucho. Aprovecha este momento para recordar a un familiar que ha fallecido y dedícale una oración en su memoria.

Es importante que estudies con más dedicación para tus exámenes o muestres mayor aplicación en tus responsabilidades académicas. Tus números afortunados son el 08 y el 16, y los colores que te favorecen son el azul y el blanco. Controla tus emociones, ya que a veces tu temperamento puede causarte momentos difíciles. Recuerda que la felicidad es lo más importante en la vida.

Piscis

El fin de semana se presenta como una oportunidad para realizar los cambios necesarios en tu vida, especialmente en lo que respecta a tus sentimientos y relaciones sentimentales. Lo más crucial es que te sientas bien y seas feliz, y ten en cuenta que tu signo está en un proceso de reinventarse en estos días, rodeándote de energías positivas.

A pesar de que el viernes te depara mucho trabajo y presiones, es importante no caer en provocaciones y mantener la calma. Aprovecha el tiempo para realizar pagos de tarjetas de crédito y considera comenzar a ahorrar.

En tus relaciones familiares, es aconsejable que dejes de ser tan sensible y que muestres un poco más de tolerancia hacia tus amigos, evitando el deseo de controlarlo todo. Tu pareja ideal se encuentra entre Piscis y Cáncer.

Es posible que recibas dinero adicional a través de la lotería, con los números 13 y 40 como tus números afortunados. Los colores que te favorecen son el rojo y el celeste. Debes aprender a aceptar las críticas, ya que tu signo es representado por dos peces nadando en direcciones opuestas, lo que te hace tener sentimientos muy sensibles. Trata de definir tus emociones y ser más claro sobre lo que deseas en tu futuro.

Con información de Mhoni Vidente

