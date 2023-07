Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 14 al 16 de julio

Aries

En las cartas de Aries nos viene diciendo que su mejor día va a ser el viernes que su color va a ser el color naranja.

Te estás tomando las cosas muy a pecho, le están dando mucha importancia a las cosas que no deben de darle, lo que tiene que hacer es relajarse, relájate, vístete de colores naranja.

Este fin de semana el Arcángel Uriel es el llamador del dinero, de la abundancia, por eso es el color dorado y el rojo es cortar las energías, es el que va a llevar el fuego.

Invoca el Arcángel Uriel, trata de quitarte energías negativas que no son para ti y que últimamente te han estado cargando, te has estado peleando con tu pareja y con la familia.

Tus números mágicos son el 14 y 17, te salen dos golpes de suerte el fin de semana, te van a pagar un dinero de hace como un año, los amores compatibles seguirán.

Tauro

Su mejor día es el sábado junto con el color blanco, Tauro tiene que aprender a callar, tiene que aprender a hacer un poco más discreto en su vida, no platicar tanto sus planes, no documentar nada de su vida y ser un poco consciente de no meterse en problemas.

Te sale el arcángel Gabriel este fin de semana, trata de tener un equilibrio en tu vida, comer mejor, hacer ejercicio, quitarte malos pensamientos, aprender a decir que no, a veces el Tauro tiene que aprender a decir que no con las personas que a veces no se puede y tener un equilibrio.

Usar mucho el color blanco el blanco te va a dar espiritualidad tranquilidad, te va a quitar los enojos, los problemas estomacales, últimamente tienen muchos problemas estomacales, corajes guardados, los nervios y la atención.

Los números mágicos 05 y 22, siempre trata de buscar la verdad para tu vida.

Géminis

Su mejor día será el domingo, su color va a ser el color azul fuerte, Géminis está pasando por una etapa muy buena o sea, siento que trae suerte, que se le acomodaron las energías, empiezas a sonreír más.

El Géminis no tiene un equilibrio, son intensos porque son bipolares tienen los dos pensamientos muy cerca, el color azul te va a dar la comunicación que tienes con los demás, debes de tener una meta y una estrategia.

Te sale el Arcángel Metatrón, te va a dar el milagro, es el que te va a cumplir el milagro que tanto deseas pídele este fin de semana. Concéntrate bien, prendele una veladora azul o morada, pide ese milagro y será concedido casi inmediatamente.

Los números mágicos 09 y 18, dos golpes de suerte para Géminis este fin de semana.

Cáncer

Cáncer, muchas felicidades, sigues cumpliendo años, estás en tu mejor etapa, te estás reinventando totalmente, siento que traes buena suerte, dejaste un poco el drama.

La buena suerte te va a estar ayudando junto con el Arcángel Miguel, en estos días te dice vas a conocer amores nuevos que te van a encantar, pídele lo que tanto necesitas. prende una veladora roja o blanca y pídele eso que tanto quieres, una pareja estable.

Sus números mágicos 04 y 27, golpes de suerte para el signo de Cáncer este fin de semana y que tienen un poder extra de ser líderes, o sea, ser jefes de la empresa, son muy buenos diseñadores administradores son creativos,

Leo

Su mejor día va a ser el viernes junto con el color rojo fuego, el signo de Leo trae esa potencia máxima de reinventarse, buena vibra para sentirse mejor, pero últimamente se está confundiendo mucho con las personas que lo rodean que se está confundiendo que no sabe si realmente quiere a la persona que está al lado o desea tener a alguien más.

Está en eso reinventarse, se está transformando para ser mejor persona y eso si necesitas purificarte, pídele al Arcángel Rafael que es el médico, este fin de semana pide el arcángel Rafael que te sane tu mente y tu espíritu, tu cuerpo, todas las enfermedades que venían padeciendo.

Los números mágicos va a ser el 01 y 29, métete a estudiar inglés, métete a estudiar meditación yoga, natación, trata de siempre estar aprendiendo porque es unos signos que están constantemente en desarrollo aprendiendo para empezar este a desempeñar mejor en todos los sentidos.

Virgo

Virgo su mejor día el sábado, su color va a ser el verde, el Arcángel que lo va a estar acompañando será el Arcángel Jofiel es el de la verdad de la comunicación de las relaciones públicas y políticas, es el que te ayuda a crecer más en cuestiones de trabajo y negocios propios, el que te abre las puertas a la estabilidad económica.

Permítete hacer feliz y estar un poco más tranquilo, el color verde es la sanación, sanar la mente, el espíritu, no tienes culpa de nada, no has hecho nada malo, o sea, no tienes por qué perdonar a nadie, ni perdonarte a ti, simplemente fueron situaciones que no puede usted controlar.

Te dicen amores nuevos en este fin de semana, así que hoy vas a andar compatible con muchos amores, junto con tus números mágicos 11 y 20.

Libra

Su mejor día será el domingo junto con el color amarillo, Libra está pasando por un buen momento, lo siento estable, va a ser un fin de semana de familia, de salir de viaje, de estar conociendo gente nueva, de sentirse enamorada y enamorado.

El Arcángel Metatron te está diciendo que te va a ayudar para que tengas más estabilidad económica, para que tengas más este habilidad espiritual y sobre todo mejor salud, además que te va a dar el milagro que tanto deseas, el domingo que te vistas de color amarillo y vayas misa o la Iglesia prende una veladora azul o morada y pide eso que tanto deseas que va a ser cumplido.

Libra está pasando por un buen momento amoroso, siento que traes la suerte de poder escoger la persona indicada.

Te dice que los números mágicos son el 03 y 15, viene una sorpresa económica en estos días que te va a dar mucha mucha felicidad y mucho agrado.

Escorpio

Su mejor día va a ser el día sábado, su color es el color rojo intenso, Escorpión está pasando por etapas nuevas de cambios, se enojan cualquier cosa o no aguantan nada, pero así son ellos, pero está pasando por una etapa de madurez y de quererse más de amor propio, aparte siento que tienen buena suerte.

El Arcángel Miguel los está ayudando a encontrar completamente su camino y su estabilidad económica, estás en esa transformación para lograr lo que tanto deseas, un mejor trabajo, una estabilidad de pareja, va a ser un fin de semana de fiesta de estar conociendo gente nueva

Tus números mágicos 30 y 31, en la vida llega uno más lejos con persistencia que con inteligencia, con voluntad que con terquedad, así que ten más voluntad, ten más persistencia para que puedas lograr lo que tanto deseas.

Sagitario

Su mejor día el lunes con el color amarillo, Sagitario trae la felicidad en las manos, trae el poder la fuerza interior y sabe hacia dónde va y que lo que quiere lo siento muy centrado, te sale el arcángel Rafael te dice trata de que tu fuerza seas tú mismo, tu energía, tu positivismo.

Para ser feliz que le pidas al Arcángel Rafael, vas a tener una pareja estable, salud, bienestar y ser más espiritual, date baños de sol este fin de semana.

Vete una alberca, al mar, un río, un lago, date baños de sol, eso te ayuda a quemar todas las malas vibras, últimamente te han estado chismeando mucho o has cargado muchas energías negativas esta semana del trabajo, porque brillas, estás brillando.

Sagitario tus números mágicos van a ser el número 10 y 13, doble suerte rápida, ponte hacer ejercicio, empieza a correr, limpia bien la casa, trata de poner en orden a tu economía y cambia para bien.

Capricornio

Su mejor día va a ser el viernes junto con los colores de la suerte verde y blanco, a Capricornio lo siento algo enojado, como que siente que las cosas no le salen como ellos han querido, pero es normal, nunca te van a salir las cosas a la primera, cuando te sale la primera es que hay mucha suerte.

Este fin de semana va a ser muy agradable, el arcángel Gabriel es el que los va a acompañar este fin de semana, pídele que te mande los mensajes divinos para que sepas que hacer con tu futuro, para estar mejor, escoger a la persona indicada y controlar tu carácter.

A Capricornio le salen sus números mágicos 06 y 23 con dos golpes de suerte en cuestiones de abundancia, está a punto de irse a pasear para poder estar hablando con los amigos, está en el momento de arreglar su casa.

Acuario

Tu mejor día va a ser el día domingo, los colores de la suerte azul y blanco, siento que este fin de semana viernes, sábado, domingo y lunes van a traer suerte, se les anda acomodando mucho los astros a su favor en cuestiones de dinero, negocios o venta o compra de una casa, terreno, un departamento o algo grande.

Acuérdate que siempre hay que buscar un apoyo y que el Arcángel Uriel es el que va a estar cerca de ti, él es el que da el dinero, la estabilidad, la abundancia, pero también es el que te quita todos los demonios de encima, reza al Arcángel Uriel, si tienes algún problema en cuestiones de brujería, de mala vibra o que no salga algún negocio, te va a ayudar en eso.

En las cartas nos dice que tus números mágicos va a ser el número 02 y 25, que tienes un golpe de suerte en cuestiones de lotería.

Piscis

Piscis tendrá su mejor día el sábado, sus colores de la suerte serán el rojo y verde, atravesando por una racha de buena suerte y abundancia, está atravesando para una racha de mucho trabajo o de nuevos proyectos que lo van a hacer crecer.

Será un fin de semana de estar muy agradables, el Arcángel Miguel va a estar arriba de ti, prende una veladora roja o naranja, pide el que venza completamente el demonio que puede estar cerca de ti, que quite todo lo negativo que podrías haber conseguido atraído por las malas vibras y que te libere de los demonios del pasado.

Tus números mágicos 17 y 19, este fin de semana dedícate a ti, consciente más, vas a tener un evento importante de la familia que te va a sonreír, te sale la carta del juicio, arreglas problemas legales y problemas de deudas.

MF

