Mhoni Vidente: Horóscopos del fin de semana del 10 al 12 de noviembre

Aries

El mejor día para Aries será el 11 de noviembre, considerado un día cabalístico. Durante el fin de semana, experimentarán una carga de trabajo intensa mientras organizan tareas y pendientes, aunque el sábado se presenta más relajado. En esta etapa, se observa un crecimiento en la conciencia mental y madurez, beneficiando a varios, ya que se corrige una carencia previa.

Aries está pagando deudas, aunque a veces tiende a exagerar en sus esfuerzos, abarcando múltiples áreas como compras y mejoras en la casa, lo cual puede llevar a gastos excesivos. Se destaca la atracción de abundancia, pero se aconseja controlar los gastos y atender pagos pendientes.

Se advierte a Aries que se cuide de las malas vibras y problemas laborales, ya que su brillo y falta de reserva pueden generar envidias. El 11 de noviembre es señalado como un día especial, con números mágicos 15 y 21, y colores dorado, oro y rojo. Estos indican la necesidad de prudencia al hablar, ser cauteloso para evitar problemas, y abstenerse de compartir planes para evitar envidias. Se recomienda aprovechar el portal energético del 11 del 11 a las 11 de la mañana para pedir lo necesario, conectarse con lo espiritual y elevar la conciencia mental.

Aries debe cuidarse de problemas de salud, especialmente relacionados con el estómago, nervios y ciática. Dos cartas dominantes advierten sobre enemigos ocultos y la presencia del diablo cerca de Aries, sugiriendo que la mala vibra y las personas intrigantes pueden estar hablando de ellos. Se aconseja alejarse de lo negativo, protegerse y evitar prestar dinero.

Tauro

Los números mágicos para Tauro serán el 10 y 19, mientras que sus colores propicios serán el rojo y el naranja. Durante este fin de semana, se percibe un reajuste significativo en el pensamiento de Tauro, quien se encuentra inmerso en actividades más laboriosas. Se destaca el inicio de una dieta y rutina de ejercicios, así como la reflexión sobre el futuro y la determinación de brillar en sus metas. Tauro, conocido por su fortaleza y terquedad, está en un proceso de transformación hacia lo positivo, deshaciéndose de pensamientos limitantes y dolores de cabeza.

La carta del color sugiere la necesidad de purificar el cuerpo, posiblemente relacionado con hábitos perjudiciales para la salud. Se aconseja prestar atención a la estabilidad personal y al conocimiento propio, pilares fundamentales para Tauro. El mejor día de Tauro será el 12 de noviembre, con un fin de semana agradable en compañía de la familia, participando en eventos o fiestas y sintiendo la necesidad de destacarse y crecer.

Se enfatiza la importancia de deshacerse de envidias y personas negativas, especialmente parejas del pasado que no contribuyen a la paz. Se menciona el pago de deudas y la posibilidad de considerar un cambio de residencia si no se está satisfecho con la actual. Se destaca que en la actualidad, tener pareja e hijos es una opción, no una obligación.

Para estimular el crecimiento económico, se alienta a Tauro a aprovechar sus habilidades de comunicación y negociación. Las cartas sugieren que Tauro, ya sea casado o soltero, tiene la capacidad de influir positivamente en su entorno y en sus propios logros. Se prevé un evento especial el 11 de noviembre, un día de portal, instando a Tauro a pedir el milagro necesario para lograr la estabilidad y soltar completamente el pasado, enfocándose en organizar su futuro.

Géminis

Sus números mágicos son el 13 y 29, y los colores amarillo y verde. Se aconseja a Géminis que evite auto-sabotearse y busque la felicidad sin sobreanalizar las situaciones. La mente volátil de Géminis, siempre en constante pensamiento, puede agotarle, por lo que se le insta a no dar demasiadas vueltas a las cosas, considerando que gran parte de sus pensamientos no se materializan.

Es recomendable para Géminis disfrutar de la vida, especialmente después de haber salido de vacaciones. Aunque se avecinan días de trabajo intenso el viernes y el lunes, el día del portal el 11 de noviembre se presenta como una oportunidad para abrir la puerta a la abundancia y rechazar la pobreza y la tristeza.

Se aconseja a Géminis que no se fuerce en situaciones que no le benefician, ya sea en relaciones personales o laborales. Si una situación no se da, se sugiere terminarla de la mejor manera posible, evitando conflictos. El viernes hay una junta laboral para cambio, lo cual podría proporcionar ingresos adicionales. Cualquier ritual realizado el 11 del 11 se predice como efectivo y transformador, abriendo la puerta a una nueva ilusión amorosa.

Géminis, conocido por su coquetería y gusto por la moda, se anima a salir de viaje y disfrutar. Se destaca que cualquier cambio que desee realizar, ya sea un viaje, una dieta o una mudanza, será beneficioso y le dará más rendimiento. La carta del Sol sugiere prepararse para un viaje, disfrutar del sol y recordar que Géminis brilla intensamente, y cualquier situación que desee cambiar o tatuarse será exitosa y revitalizante.

Cáncer

El mejor día para Cáncer será el 10 de noviembre, con números mágicos 07 y 23, y los colores propicios blanco y azul. Se percibe que Cáncer está en un proceso de reajuste, planeando un viaje y considerando cambiar la persona que está a su lado, buscando lo que realmente le gusta en la vida. Se alienta a Cáncer a explorar nuevas posibilidades y seguir sus deseos.

Se insta a Cáncer a ser más asertivo, expresar sus opiniones en juntas laborales y no temer a los problemas. Aunque es positivo evitar conflictos, también se anima a Cáncer a no quedarse sin decir lo que piensa.

Se destaca el progreso de Cáncer y su capacidad para pedir lo que necesita para ser feliz. El 11 de noviembre se presenta como un día propicio para abrir las puertas de la abundancia y la estabilidad.

A las 11 de la mañana, se aconseja concentrarse y pedir lo necesario, ya sea una pareja que realmente aporte y mejore la vida. Cáncer se encuentra en un período de transformación y avance hacia una mayor determinación y satisfacción personal.

Leo

El mejor día para Leo será el 11 de noviembre, con números mágicos 28 y 36, y los colores auspiciosos azul y amarillo. Recientemente, Leo ha experimentado energías encontradas y un estado de ánimo algo enojado, pero se predice que este fin de semana será más placentero y las energías se acomodarán nuevamente.

Se aconseja a Leo que se centre más en sí mismo y en su bienestar. A pesar de brillar constantemente, los leones pueden perderse en preocupaciones por los demás. Se anima a Leo a dedicar tiempo a su propio cuidado, como seguir una dieta, hacer ejercicio y disfrutar de actividades individuales, como ir al cine solo o con los hijos en caso de estar divorciado.

Leo se alienta a ser auténtico, cambiar la ropa que ya no le queda y buscar maneras de mejorar su apariencia. Se sugiere considerar volver a estudiar o tomar un curso los fines de semana para sentir que se está aprovechando el tiempo de manera productiva. El 11 de noviembre, considerado el día del portal mágico, se aconseja a Leo abrir las puertas de la abundancia y el dinero a las 11 de la mañana.

Se advierte a Leo que evite involucrarse en problemas ajenos y en situaciones negativas, así como no dejarse llevar por pensamientos negativos que puedan obstaculizar el flujo de dinero y abundancia. Se destaca la importancia de no buscar problemas innecesarios y mantener una actitud positiva para atraer lo que se desea.

Virgo

El mejor día para Virgo será el 12 de noviembre, con números mágicos 08 y 09, y los colores propicios amarillo y rojo. Se percibe una mejoría en el estado de ánimo de Virgo, con indicios de que ha volteado a ver a la pareja que estaba buscando y las energías se han acomodado. Es un período en el que no hay conflictos con la familia política o los hermanos, lo cual es motivo de alegría.

Se destaca que Virgo está relajándose y adaptándose a los nuevos cambios, ya sea en el trabajo o en el hogar. Se aconseja a Virgo cuidarse de problemas de salud, especialmente relacionados con el dolor de cuello y cintura. También se sugiere buscar un equilibrio en la alimentación y en el trabajo, evitando ser demasiado intenso o descuidado.

La importancia de mantener un equilibrio en la vida de Virgo, tanto en la mente como en el cuerpo, se enfatiza. Si una relación no está haciendo feliz a Virgo, se le aconseja tomar la decisión de alejarse y buscar su felicidad. La carta del mago sugiere que este es el momento de pedir la abundancia que se ha estado esperando, y se predice que al pedir, se recibirá.

El 11 de noviembre se presenta como una oportunidad especial para Virgo. Se aconseja poner agua bendita en todo el cuerpo, encender una vela blanca a las 11 de la mañana y abrir las puertas de la estabilidad emocional, económica y del progreso profesional. Se sugiere aprovechar esta ocasión para atraer el dinero, recibir pagos y posiblemente vender algún bien, como un terreno o una casa. Las cartas indican un momento propicio para el progreso y la prosperidad para el signo de Virgo.

Libra

El mejor día para Libra será el 13 de noviembre, con números mágicos 03 y 22, y los colores auspiciosos verde y azul. Se sugiere a Libra que disfrute al máximo este fin de semana y se prepare para cualquier situación laboral que pueda surgir. Se aconseja evitar atascarse con problemas del pasado y dejar de lado resentimientos.

El fin de semana se presenta como un tiempo familiar para Libra, donde estará reunido con personas a las que aprecia mucho. Se menciona la posibilidad de ser madre próximamente para algunos Libra. La carta de la verdad destaca la importancia de buscar la verdad en la vida, enfocándose en lo que se desea y necesita para ser feliz.

La carta de la sanación indica un período en el que Libra se enfocará en recuperarse. Se aconseja dormir más y cuidar la alimentación, evitando comer en exceso en la madrugada. Se menciona el cambio en el clima con la llegada de un frente frío, y la carta del carruaje insta a Libra a seguir adelante sin miedo, avanzando hacia sus metas sin detenerse por preocupaciones externas.

Se destaca la importancia de la visualización positiva el 11 de noviembre, a las 11 de la mañana. Se sugiere prender una veladora blanca, concentrarse y visualizarse en una posición poderosa y saludable. Este acto se presenta como una forma de abrir puertas para alcanzar lo deseado en la vida. Se alienta a Libra a cerrar las puertas a lo negativo y a aprovechar la llegada del frío y del agua como elementos que contribuirán a su bienestar.

El fin de semana se vislumbra como divertido para Libra, con la posibilidad de ir al puesto club a disfrutar de un evento. En resumen, Libra se encuentra en un momento propicio para merecer y aumentar su patrimonio.

Escorpión

Muchas felicidades a Escorpión. El mejor día para celebrar será el 11 de noviembre, con números mágicos 18 y 33, y los colores propicios rojo y amarillo. ¡Que sigas festejando mucho tu cumpleaños! Se destaca la autenticidad de los Escorpio y se reconoce su pasión en todas las áreas de sus vidas.

Se advierte a Escorpión sobre posibles problemas de piel y cabello, sugiriendo la consulta con un buen dermatólogo y la consideración de tomar vitaminas para mejorar su salud. Además, se les aconseja liberarse de problemas que no son suyos, incluso aquellos relacionados con familiares que podrían buscar su ayuda en cuestiones legales o económicas.

En cuanto al cumpleaños de Escorpión, se sugiere comprarse un perfume y alguna ropita para estrenar, aprovechando la alineación de planetas y las energías cósmicas en el portal mágico el 11 de noviembre. A las 11 de la mañana, se aconseja abrir las puertas de la vida y pedir todo lo que se desea, ya sea dinero, amor, fortuna, salud o crecimiento. Se anticipa que este pedido traerá un golpe de abundancia en la vida de Escorpión.

El sábado es un día en el que Escorpión debe cuidarse de problemas con exparejas, ya que podrían surgir complicaciones con amores pasados. A pesar de esto, se pronostica un período de prosperidad y abundancia para Escorpión, quien se encuentra en un momento propicio para recibir toda la suerte que merece. ¡Que disfrutes al máximo de tu cumpleaños y de las oportunidades que se presentan en tu camino!

Capricornio

Tu mejor día será el 11 de noviembre, con números mágicos 06 y 22, y los colores propicios blanco y rojo. La carta del unicornio augura doble suerte rápida para Capricornio. Se destaca la importancia de tener más confianza en ti mismo y evitar decirte mentiras. Enfócate en lo que realmente deseas para tu futuro y trabaja en sanar aspectos de tu salud, especialmente relacionados con la piel, el cabello y el estómago.

Se advierte sobre posibles conflictos en el ámbito laboral, escolar y de pareja, instando a ser honesto contigo mismo y llegar a acuerdos para no perder lo que has ganado. Es fundamental confiar en ti mismo y mantener la honestidad para obtener recompensas.

Capricornio podría enfrentar la búsqueda de parejas del pasado o la entrada de nuevas personas en su vida. Se aconseja buscar relaciones que sumen y no resten. También se destaca la importancia de ahorrar dinero y no gastar por impulso, ya que se avecinan compromisos económicos.

En las cartas, aparece la carta de la rueda de la fortuna, indicando tiempos de cambio. Se menciona un posible embarazo familiar o un nacimiento próximo que traerá alegría. También se sugiere la participación en eventos sociales o conciertos durante el fin de semana.

En resumen, Capricornio se encuentra en un momento crucial, con la oportunidad de mejorar su confianza, tomar decisiones honestas y enfrentar los cambios venideros con positivismo.

Acuario

Para Acuario, el mejor día será el 12 de noviembre, con números mágicos 02 y 17, y los colores propicios azul y blanco. Se percibe un fin de semana festivo con importantes compromisos. Se destaca que Acuario ha adoptado un estilo de vida más saludable, con ejercicio y dieta, y se muestra optimista ante la vida.

Sin embargo, se señala que Acuario tiende a tomar decisiones apresuradas o determinantes, lo que puede llevar a arrepentimientos posteriores. La recomendación es evitar el estrés, no pensar demasiado y mantener la tranquilidad en el pensamiento. Se prevé un periodo de mayor abundancia y convivencia con seres queridos durante el fin de semana.

El 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, se aconseja a Acuario abrir las puertas de liberación, deshaciéndose de ataduras del pasado, enfermedades y problemas, permitiendo la entrada de oportunidades y abundancia. La carta del pensamiento sugiere la elaboración de un plan de vida y trabajo, mientras que la carta de arreglar asuntos pendientes destaca la importancia de llevar a cabo estos planes sin pensar demasiado.

En resumen, Acuario se encuentra en un periodo de celebración y optimismo, con la oportunidad de liberarse de cargas pasadas y planificar un futuro más estructurado. Se aconseja evitar decisiones impulsivas y seguir con el enfoque positivo hacia la vida.

Piscis

Piscis trae consigo una doble dosis de fortuna, siendo considerado el signo con una conexión especial con lo divino. El 11 de noviembre se presenta como un día cabalístico para los nacidos bajo este signo.

A las 11 de la mañana, se abren puertas hacia el amor, la abundancia, la salud y el progreso para Piscis. En ese momento, un portal de bendiciones se activa, destacando a Piscis como el signo más favorecido. Se aconseja encender una vela, realizar peticiones con concentración, permanecer en ayunas y beber líquidos abundantemente. Las solicitudes realizadas en este momento especial se espera que se cumplan casi de inmediato.

El 11 de noviembre es el día óptimo para aprovechar la estabilidad y el crecimiento, rechazando la tristeza y el fracaso. Se alienta a Piscis a abrirse a nuevas oportunidades, conocer personas compatibles, buscar mejores empleos, desarrollarse personalmente y adquirir nuevos conocimientos. Este es el momento propicio para alejarse de la negatividad y enfocarse en el crecimiento personal.

En el ámbito amoroso, Piscis puede esperar propuestas de amor genuino en el futuro cercano. Se aconseja discernir y dar afecto solo a aquellos que verdaderamente lo merecen, realizando una limpieza en las relaciones el 11 de noviembre.

En resumen, Piscis tiene la oportunidad de experimentar un día excepcional el 11 de noviembre, con la posibilidad de transformar diferentes aspectos de su vida para mejor.

Con información de Mhoni Vidente

