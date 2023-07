Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del día 9 hasta el día 14 de julio

Aries

En las cartas del tarot te sale la carta de la fuerza. Es una semana de tomar decisiones fuertes, tomar conciencia de tu vida y decir “quiero ser un triunfador, quiero tener éxito, quiero que me rodeen las mejores personas”. Tienes que quitarte cosas que no eran para ti, tienes que alejar personas que son tóxicas o que te están haciendo daño, y esta semana va a ser fundamental, pero sobre el día martes el día martes 11 de julio, que va a ser un día cabalístico para ti en todos los sentidos.

Vas a tener una revelación divina, va a llegar una propuesta nueva de trabajo, te va a llegar un dinero extra para hacer unos pagos estás planeando, un viaje con tu pareja o tu familia y te vas a divertir mucho. Tus números mágicos van a ser el número 11 y 25 con doble suerte rápida, por lo que cualquier trámite, cualquier asunto en cuestión laboral, de proyectos, de compra o algo por el estilo te va a funcionar 100%.

Tu color va a ser el color rojo intenso y te dice pasión, una semana pasión, la pasión ante todo, en tu trabajo, en tu pareja, en ti mismo, ponte adieta, chécate las hormonas, ve con un nutriólogo, sigue haciendo ejercicio, duerme bien, esa pasión que necesitas para enfrentar la vida y decir no me voy a dejar vencer, no voy a dejar que ni la pobreza ni la tristeza, ni las enfermedades arruinen esta semana, que va a ser una semana junto a laborales y de cambios de puesto, pero tú vas a estar muy bien.

Tauro

Te viene la carta del as de oros. Fuerza, poder y sobre todo abundancia, va a ser una semana de éxitos y logros, va a ser una semana para reinventarse, quitarse completamente pensamientos oscuros o pensamientos que no te dejan crecer. Tu mejor día va a ser el miércoles, va a haber juntas laborales para nuevos ingresos de personal, te llega el pago de un dinero que te debían y eso te va a ayudar para hacer tus propios pagos, vivir un poco mejor y más estable.

Te sale divorcio en puerta o pleito definitivo con tu pareja, trata de analizarlo bien para no llegar a pleitos mayores y llegar a un acuerdo en todos los sentidos. Tus números mágicos van a ser los números 21 y 23 que te recomiendan prudencia al hablar. Enséñate a pensar cosas positivas y alejar todo lo negativo y busca la perfección humana, o sea, sigue haciendo ejercicio, cómprate unas cremitas para la cara. Siéntete bien, que tu color el que te va a dominar esta semana va a ser el color naranja y rojo

Géminis

Te sale la carta el as de bastos. Poder, fuerza y determinación, esta carta nos dice que estás en el momento de tomar decisiones para avanzar. Te va a llegar un puesto nuevo de jerarquía o de mejor posicionamiento y también nos dice que vas a tener propuestas de amor verdadero, de matrimonio o casamiento.

Tu mejor día el 13 de julio, va a ser un día mágico para ti, trata de prender una veladora roja, trata de vestirte de colores, sobre todo el color azul y plateado que serán tus dominantes a lo largo de la semana y te traerán más abundancia. Va a ser una semana muy positiva pues te está buscando gente muy importante en cuestiones de trabajo y también en cuestiones de amores nuevos, así que va a ser una semana de alegría de estabilidad y de crecimiento personal. Tus números mágicos van a ser el número 19 y 31 con un golpe de suerte en cuestiones de lotería.

Cáncer

Te sale la carta del mundo. Estás en tu etapa de salir de viaje, estás en tu etapa de cumpleaños. Tu mejor día va a ser el día lunes 10 de julio, ese día va a ser cabalístico porque te van a llegar regalos que no esperabas, vas a estar festejando esta semana y te va a buscar un amor que hace mucho que no veías.

Vas a estar ayudando un familiar en cuestiones económicas o en cuestiones de enfermedad, te estás realizando y la gente te está poniendo más atención y esa pareja que estabas buscando va a llegar sin demora. Tus números mágicos van a ser el 03 y el 30 que van a ser de doble suerte para ti aparte y te dicen que arregles habrá título universitario, un diplomado, tu pasaporte, tu visa. Tu color va a ser el color naranja y amarillo que son colores de creatividad. Son colores de cambios positivos para empezar a avanzar.

Leo

Te sale la carta del juicio. Esta semana va a ser fundamental porque tu mejor día va a ser el día martes y nos dice que vienen cosas nuevas y productivas para ti, tenemos que madurar, tenemos que controlar el temperamento, tenemos que ser más responsables.

Te vienen oportunidades nuevas de amor, muy compatibles, te vienen oportunidades nuevas de realizarte en cuestiones de negocios propios o de trabajos internacionales. Tu color va a ser el color azul y verde que son colores de fuerza, de energía, de prosperidad, son colores de comunicación y que te va a dar la verdad que estabas esperando.

Viene una propuesta muy buena de cambiarte de casa o irte a vivir a otro país, todos los cambios te va a ir muy bien, pues tus números mágicos van a ser el número 13 y 15 e indican cambios radicales, cambios de pensamiento, ppr lo que sé más positivo, cambia de actitud.

Virgo

Sale la carta del Loco. Habrá doble suerte y rápida en todo, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de negocios, en cuestiones personales, en cuestiones de herencia, en cuestiones de títulos, todo lo que estés llevando a cabo en esta semana se te va a dar sin ningún problema nada más, cuídate de dolores de cabeza, de estrés o de migraña, que últimamente te has estado sintiendo muy presionada y presionado por situaciones que no puedes resolver. Acuérdate, tú puedes controlarlo tuyo, pero no puedes controlar a los demás, así que déjalo ser.

Te busca un amor de hace muchos años atrás o de tiempo atrás para volver, dile que no nomás te va a hacer conflictos nuevos, así que si estás solo sola así, pásala, no importa, te va a llegar una persona más compatible. Tu mejor día va a ser el día miércoles con tus números mágicos 20 y 29 es triple suerte rápida, que nos están diciendo que viene una suerte o abundancia, te viene dinero a manos llenas, te viene una recompensa que estabas esperando y que van a reconocer tus méritos, tus colores van a ser el amarillo y verde.

Libra

Te sale la carta del carruaje. Viene una recompensa muy importante económica en estos días. Tu mejor día va a ser el 13 de julio. Ese día va a ser cabalístico lleno de energía positiva, va a ser mágico y todo lo que estés pensando se va a realizar, así que ponte en modo positivo toda la semana para que vengan cosas positivas a ti, cambia tu modo de pensar y tus actitudes para que puedas empezar cualquier cosa.

Atento que te va a buscar un amor del pasado para quedar en paz no queden enojados, no queden violentados, que eso te va a ayudar para que sigas avanzando. Tu color de esta semana va a ser el amarillo y el blanco que son colores fuertes y te darán espiritualidad energía positiva. Te viene una curación mágica de alguna enfermedad, te viene un poder personal que no esperabas, un poder que no esperabas y te vas a sentir muy flexible para empezar a avanzar, te vas a poder adaptar a cualquier situación y te van a reconocer en tu trabajo.

Tus números mágicos van a ser el 05 y 27 que dicen termina lo que empieces libra, sé más constante, se más detallista, sé más progresista, no es mala la ambición, no es malo el dinero, es malo quedarse estancado.

Escorpio

Te sale la carta del Sol. Esta semana viene una recompensa económica, viene una recompensa en cuestiones de trabajo, viene algo que estabas esperando, nada más trata de no platicarle a nadie, sé un poco más discreta o discreto. Tu mejor día va a ser el día 11 de julio, va a ser un día cabalístico para ti en cuestiones de trabajo, de negocios, de amores.

Vas a saber de un embarazo familiar que te va a dar mucha alegría, te vas a enterar que te va a estar buscando una persona muy importante o poderosa para hablar contigo en cuestiones de negocios. Estás en la ruta perfecta pero quítate esos pensamientos negativos y esfuérzate un poco más en ser prudente y guardar las palabras.

Tus números mágicos van a ser el número 14 y 17 y dicen que se vale soñar, que siempre los sueños se van a hacer realizar, que te vas a reinventar esta semana tu color va a ser el verde y el amarillo ybte esta pidiendo comprensión a todo lo que está alrededor de ti. Hay que comprender para aliviar, si tú comprendes a los demás vas a estar en paz.

Sagitario

Te viene la carta del mago. Va a ser una semana de lograr éxitos y lograr cosas que tenías atrasadas, es el momento de alinear, las energías, es el momento de pensar qué quieres hacer para tu futuro. Estamos en el mes de julio, cuáles eran tus metas, cuáles eran tus proyectos pues se empiezan a realizar.

Tu mejor día va a ser el 10 de julio, va a ser una semana de mucho trabajo, de energías encontradas con los compañeros de lo laboral o escolar, trata de no engancharte, no te enojes y tranquilízate. Tus números mágicos van a ser el 10 y 26 que nos dice que vas a tener dos golpes de suerte por lo.que estás en el momento de arreglar tu visa, pasaporte, residencia, todos los trámites que quieras para salir o emigrar, trata de arreglar las situaciones con tu ex pareja, si te estás divorciando, si te estás separando, arreglar un acuerdo. Los colores que te va a dominar va a ser el color blanco y naranja.

Capricornio

Te viene la carta de la estrella. Te está buscando gente muy importante para ofrecerte trabajo o negocio propio y empezar a crecer, tu mejor día será el 11 de julio y será bueno en todos los sentidos, aparte, te vas a estar sintiendo muy bien de salud y que te va a llegar una propuesta para de cambiarte de casa, de ciudad o de país.

Tus números mágicos van a ser en los números de 02 y 06 con tres golpes de suerte y te piden ser más claro con tus cosas, o sea, saber hacia dónde vas, saber a dónde te diriges, ser un poco más reservado. Te busca una pareja del pasado, pero nada más son puros conflictos.

Acuario

Te sale la carta de la rueda de la fortuna. Es una semana de estar arriba. Tu mejor día va a ser el día lunes 10 de julio y toda la semana será de mucho trabajo, mucho desarrollo en cuestiones personales. Te buscan muchos amores nuevos, señal dek éxito que tienes. Eres el coqueto del zodiaco. Esta semana habrán nuevos proyectos, ese dinerito extra que estabas esperando, cambiar de coche, sentirte mejor, seguir haciendo ejercicio y dejar un poco atrás los pensamientos negativos se van a poder realizar.

Tus números mágicos van a ser los números 01 y 04 que te dice que la visión en tu vida es muy importante, sigue siendo ambicioso y ambiciosa de lo que quieres, tener una casa, un coche y fomentar más la vida, seguir aprendiendo, trata de que cambiar de amistades, porque esas amistades nada más te ven interés. Tu color va a ser el color rojo y amarillo.

Piscis

Te sale la carta del emperador. Eres fuerte, determinante y vas a lograr lo que deseas, si mucha gente se alejó de ti, fue lo mejor que te pudo haber pasado, no te pongas triste ni melancólica, acuérdate que la gente se va de nuestra vida porque Dios nos la quita para que uno esté mejor.

Tu mejor día va a ser el miércoles 12 de julio y va a ser una semana de mucho trabajo, de muchos exámenes de escuela y de desarrollarte más en cuestiones personales recuerda no se vale rogar, no se vale buscar y no se vale ser menos que los demás, tú date tu lugar, tu orgullo y tu dignidad.

Va a ser una semana de que te paguen un dinero que te debían, vas a poder aliviar dolores de huesos o de piernas que venías arrastrando. Tus números mágicos van a ser los números 09 y 18 vienen con tres golpes de suerte que definitivamente lo espiritual te abraza esta semana

Tu color va a ser el color amarillo y azul que te dicen estos colores que vayas paso a paso, escalón por escalón, estás logrando tu dirección y tu éxito, estás bien direccionado.

semana.

ioi

Lee También