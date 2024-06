A tan sólo un par de semana de que el reallity “Masterchef Celebrity” llegue a su final, la conductora peruana Laura Bozzo decidió renunciar al programa, esto luego de un fuerte dolor que tenía en la mano derecha por una quemadura que sufrió en el primer reto del reallity.

“Ya no puedo tolerar esta situación; de energía negativa. He decidido darle las gracias a mis chefs . Mi función aquí terminó, no se puede ser tan hipócrita”, dijo Bozzo.