El chisme del momento continúa sumando personajes insospechados. Ahora le tocó a Stefano Comelli, maquillista italiano especializado en eventos matrimoniales y bodas. El agente de MAC trabaja con sus clientes en Roma, Ibiza y próximamente en Apulia. La calidad de su trabajo especialista y selecto se puede revisar en su perfil de Instagram el cual está repleto de mujeres vestidas de blanco.

Incluso, en las historias destacadas, el maquillista tiene un grupo de cinco publicaciones bajo la etiqueta "AguilarMX" en referencia a la cantante mexicana. Las fotos y videos fueron publicados hace dos semanas. En ellos se puede ver a Ángela Aguilar tras ser maquillada por Stefano Comelli y peinada por Francesco Termine, dos especialistas de lujo en sus respectivos rubros. La polémica cantante viste una bata blanca y en el cuarto no se alcanza a distinguir si hay algún vestido de bodas. En ese mismo sentido, no hay anillo en mano que de para intuir el casamiento.

No obstante, la publicación es sospechosa. En la historia se elige la ubicación "Somewhere" para evitar dar la locación específica. Por lo que no sabemos en qué parte del mundo se realizó el trabajo, ni podemos rastrear con qué intenciones recibió este trabajo de maquillaje experto.

En la última historia, Stefano Comelli confiesa que ha recibido muchos comentarios sobre la historia de Ángela Aguilar. El maquillista hizo saber que para él sus clientes son prioridad y no va a revelar ningún detalle privado. Además, aseguró que no dará declaraciones o entrevistas sobre chismes. Por último, aprovechó para promocionar sus servicios especializados en bodas y otros eventos. Y es justo ese detalle el que acrecienta los rumores de un posible matrimonio entre Nodal y Aguilar.

ESPECIAL / Instagram stefano.comelli

Sin embargo, habrá que esperar la confirmación, pues hay mucho aspecto sospechoso en torno a cómo se están llevando las comunicaciones oficiales del tema del momento en la farándula y redes sociales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB