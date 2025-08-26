Horóscopos de HOY 26 de agosto | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Si tienes pareja, podrías enfrentar discusiones por malentendidos. Si ya existen dudas sobre la fidelidad o los sentimientos de tu compañero, quizá sea hora de replantear la relación. No te aferres a lo que no te da paz: cierra ciclos y abre espacio para alguien que te ame de verdad.Es momento de soltar a esa persona que no regresará ni podrá darte lo que realmente mereces. Deja atrás lo que no fue y permite que el amor auténtico llegue a tu vida.Si estás en pareja, tu ser amado podría sentir que no le demuestras suficiente afecto. No es falta de amor, sino que tu orgullo o ciertas actitudes podrían dar esa impresión. Reflexiona y procura cuidar lo que más valoras en tu relación.El amor también implica aprender de los errores. No repitas patrones que te han llevado a sufrir en el pasado y busca relaciones más sanas y conscientes.Si tienes pareja, evita que el trabajo, la rutina o el orgullo enfríen la relación. Tu compañero podría sentirse distante; hablen con sinceridad antes de que los problemas se hagan más grandes.Un nuevo amor podría aparecer a través de una amistad, alguien con la posibilidad de quedarse en tu vida. Aprovecha la oportunidad y siéntete bien contigo mismo, porque el amor propio abre la puerta a un vínculo sincero.El destino te pondrá a prueba en lo afectivo para enseñarte a valorar lo que tienes. No pierdas tu tiempo en personas que no corresponden tu entrega.No sigas dando espacio a quienes solo están a medias contigo. El verdadero amor se demuestra con hechos, no con palabras vacías. Exige lo que mereces y no te conformes con menos.Tu simpatía y alegría son tu carta fuerte para conquistar. Solo recuerda: no te apresures, deja que el amor avance a su propio ritmo.El recuerdo de alguien que ya no está podría despertar tu nostalgia. Permítete honrar ese amor desde el corazón, pues la conexión con quienes amamos trasciende el tiempo.En el terreno sentimental, evita engancharte en rumores o malintencionados comentarios que puedan afectar tu relación o tu confianza. Confía en que la verdad siempre sale a la luz.Aprende a poner límites también en el amor: no todo es complacer al otro. Atrévete a decir “no” y busca tu felicidad, porque solo desde tu propio bienestar podrás construir una relación plena.NA