Nana Calistar: Horóscopos para HOY 26 de agosto de 2025

Si tienes pareja, esta semana podrían surgir conflictos debido a malentendidos. Si ya existen dudas sobre la fidelidad o los sentimientos de tu pareja, quizá sea momento de reconsiderar la relación. No conviene aferrarse; es mejor cerrar ese capítulo y abrir espacio para alguien que te valore y te quiera de manera sincera. Evita perder tiempo en relaciones que no te aportan bienestar.Tauro, es momento de dejar atrás expectativas hacia alguien que no regresará ni te brindará lo que mereces. Comprende que lo que no se concretó en su momento no se materializará ahora. Es hora de liberarte de esa situación y darte la oportunidad de ser verdaderamente feliz.Géminis, si estás en pareja, es importante prestar atención: tu pareja podría tener dudas sobre el amor que le demuestras. No es que falte cariño, sino que ciertas actitudes o tu orgullo pueden hacer que perciba lo contrario. Reflexiona sobre tus acciones, tanto positivas como negativas, y asegúrate de no descuidar lo más importante en la relación.Cáncer, es momento de aprender de los errores y evitar repetirlos. Un familiar podría enfrentar problemas de salud, pero no te alarmes: con paciencia se recuperará poco a poco. Además, cuida tu alimentación; reducir frituras, refrescos y harinas ayudará a prevenir molestias digestivas como gastritis o colitis.Leo, evita involucrarte en situaciones prohibidas, ya que el karma puede pasar factura si te metes donde no debes. Si estás en pareja, presta atención: tu pareja podría percibir cierta distancia causada por el trabajo, la rutina o el orgullo. Es momento de hablar con claridad y sinceridad para evitar que los problemas se compliquen.Virgo, esta semana podría surgir un nuevo romance, posiblemente a través de una amistad. Es un buen momento para arreglarte y sentirte bien contigo mismo, ya que esta persona podría quedarse en tu vida. Además, sentirás ganas de renovar tu imagen, lo cual es positivo: recuerda que el amor propio comienza por ti.Libra, esta semana enfrentarás un reto importante que te hará madurar rápidamente. Evita gastar energía en personas que no lo merecen y aprende a valorar lo que tienes antes de que la vida te lo arrebate de golpe.Escorpión, es momento de sacar de tu vida a quienes no están por completo contigo. Quien de verdad te quiera lo demostrará con acciones, no con palabras vacías. Exige lo que mereces y deja de invertir tu tiempo en personas que solo se acercan cuando necesitan algo.Sagitario, tu alegría y carisma serán tu mejor aliado para acercarte a esa persona especial. Sin embargo, no te precipites: recuerda que todo tiene su tiempo y es mejor dejar que las cosas fluyan a su propio ritmo.Capricornio, en estos días la nostalgia podría invadirte y traer a tu mente a alguien que ya partió. Enciende una veladora blanca y dedícale unas palabras desde el corazón, porque aunque no lo veas, la energía de quienes se han ido aún permanece cerca y escucha.Acuario, mantente alerta porque podrían llegar a ti chismes o comentarios malintencionados que solo buscan incomodarte. No te enganches ni caigas en provocaciones, mucho menos en venganzas. Confía en que el karma siempre equilibra las cosas y, tarde o temprano, cada persona recibirá lo que le corresponde. Tú mismo serás testigo de cómo la vida ajusta cuentas con quienes intentaron lastimarte.Piscis, llegó el momento de dejar de complacer a todo el mundo. Aprende a establecer límites y a decir "no" cuando sea necesario, porque de lo contrario terminarás cargando responsabilidades que no te corresponden y acumulando frustración. Recuerda que la vida es corta: no te quedes con las ganas, atrévete a ir tras lo que te haga feliz, porque tu bienestar depende únicamente de ti.