Con la llegada de septiembre y en medio de las celebraciones patrias, Mhoni Vidente comparte lo que deparan los astros para cada signo en este martes 9. Según la astróloga, es un día marcado por energías de transformación, abundancia y amor, donde las decisiones correctas pueden abrir caminos importantes.

Estas predicciones no solo ofrecen una guía, también invitan a reflexionar y actuar con intención, aprovechando al máximo las oportunidades que se presenten.

Aries

La carta del Diablo marca tu jornada. Es tiempo de tomar determinaciones arriesgadas en el trabajo, pero cuidando de no compartir tus planes ni acercarte a personas negativas. Una sorpresa laboral podría aparecer por la tarde. Color recomendado: rojo.

Números de la suerte: 06, 15, 37.

Día favorable: martes.

Tauro

La Justicia se hace presente. Aprovecha para organizar papeles, cerrar trámites y dar orden a tu economía. Es un buen momento para planear viajes familiares y recibir noticias alentadoras en lo laboral. Color ideal: azul intenso.

Números de la suerte: 05, 09, 32.

Día favorable: domingo.

Géminis

El Mundo abre nuevas oportunidades. Puede llegar un ascenso o propuesta de viaje. Evita distracciones y comentarios ajenos. Tu claridad mental favorece decisiones importantes. Color sugerido: blanco.

Números de la suerte: 06, 11, 28.

Día favorable: jueves.

Cáncer

El Mago te recuerda: “Pide y se te dará”. Este martes es propicio para manifestar lo que deseas. Podrías recibir un regalo o avance sentimental. También es momento de atender asuntos legales y escuchar tu intuición. Color ideal: plata.

Números de la suerte: 04, 13, 17.

Día favorable: viernes.

Leo

Con el Carruaje avanzas con determinación. Es el día perfecto para iniciar proyectos o tomar decisiones sobre tu imagen. Tu carisma está en su punto máximo. Color recomendado: dorado.

Números de la suerte: 03, 08, 34.

Día favorable: martes.

Virgo

El Sol ilumina tu camino. Martes ideal para resolver asuntos migratorios, compartir con la familia y celebrar tus logros personales. Tu energía está en expansión. Color indicado: amarillo.

Números de la suerte: 07, 14, 29.

Día favorable: miércoles.

Libra

La Estrella guía tu día. Podrías recibir propuestas laborales o sentimentales que te hagan destacar. Confía en lo que sientes y no dudes. Color ideal: rosa.

Números de la suerte: 02, 10, 33.

Día favorable: lunes.

Escorpio

La Luna te conecta con lo espiritual y emocional. Es momento de meditar, sanar y dar cierre a viejas cargas. Evita discusiones innecesarias. Color recomendado: negro.

Números de la suerte: 01, 12, 30.

Día favorable: jueves.

Sagitario

El Sol te llena de vitalidad. Es día de liderazgo y de mostrar tu talento. Una llamada inesperada puede cambiar el rumbo de tu jornada. Color sugerido: naranja.

Números de la suerte: 09, 18, 27.

Día favorable: domingo.

Capricornio

El Emperador te da control. Organiza tu tiempo, planea nuevas inversiones y mantén el mando en tus decisiones. Color ideal: gris.

Números de la suerte: 03, 16, 28.

Día favorable: martes.

Acuario

La Templanza marca equilibrio. Es un día óptimo para reconciliaciones, acuerdos y procesos de sanación. Evita los excesos. Color indicado: celeste.

Números de la suerte: 05, 17, 22.

Día favorable: sábado.

Piscis

La Torre advierte de cambios inminentes. Podrías enfrentarte a una revelación importante, pero será parte de tu evolución personal. Color recomendado: morado.

Números de la suerte: 08, 19, 26.

Día favorable: jueves.

Con información de Mhoni Vidente

