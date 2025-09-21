Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La carta de El Sol anuncia la llegada de energías renovadas. La prosperidad y la abundancia estarán presentes este día, aunque es importante que no tomes decisiones financieras de forma precipitada.

Números de la suerte: 13 y 47

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El As de Oros señala el cierre de ciclos. Es momento de concluir proyectos para abrirte paso hacia nuevas metas. Presta atención a tu bienestar físico: retoma la actividad deportiva y mejora tu dieta.

Números de la suerte: 04 y 27

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La vida te coloca frente a cambios que es mejor aceptar con madurez. Repara vínculos familiares afectados por diferencias pasadas. Te encuentras en una etapa de sabiduría y reflexión profunda.

Números de la suerte: 11 y 50

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Confía más en tus capacidades y en la seguridad con la que tomas decisiones. Usa este domingo para descansar, reconectar contigo y estructurar tus próximos pasos.

Números de la suerte: 09 y 17

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las cartas muestran que podrías enfrentar caos o exceso de trabajo. Aun así, los astros aconsejan darte tiempo para relajarte. Este es un buen día para arriesgarte y comenzar aquello que tanto has soñado.

Números de la suerte: 19 y 30

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización será tu mejor aliada. Dedica tiempo a poner en orden proyectos pendientes. Podrías recibir una sorpresa inesperada, incluso la llegada de un nuevo romance.

Números de la suerte: 01 y 23

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La energía del día favorece el diálogo y la negociación. Es un buen momento para alcanzar acuerdos y dar cierre a proyectos profesionales o personales que requieren tu atención.

Números de la suerte: 06 y 29

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La carta de El Mundo te recuerda que no puedes controlar las decisiones de los demás. Deja fluir las cosas: tendrás apoyo de la suerte y abundancia a tu favor.

Números de la suerte: 34 y 57

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Deja en el pasado aquellas relaciones que ya no aportan a tu vida. Avanza con confianza, expresa tus emociones y abre espacio para el crecimiento personal.

Números de la suerte: 21 y 39

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Es día de aclarar malentendidos con personas que fueron relevantes en tu vida. Maneja tus palabras con cuidado, pues podrían complicar más las cosas.

Números de la suerte: 05 y 30

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El As de Bastos te inspira a planear y darle forma a tus proyectos. Llegan personas clave que impulsarán tu desarrollo. Libérate de recuerdos pasados y céntrate en tu evolución personal.

Números de la suerte: 08 y 15

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Este domingo trae estabilidad y fortuna. Tendrás la oportunidad de resolver pendientes y disfrutar del amor auténtico junto a quienes más quieres. No caigas en la nostalgia: vive el presente.

Números de la suerte: 15 y 08

Con información de Mhoni Vidente

