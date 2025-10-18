Sábado, 18 de Octubre 2025

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 18 y 19 de octubre del 2025.

  • Aries: Tus colores de poder serán rojo y blanco.
  • Tauro: Los colores que te favorecen son el verde y el naranja.
  • Géminis: Los colores que te favorecen son el verde y el blanco. 
  • Cáncer: El azul y el naranja.
  • Leo:  El rojo y el amarillo,
  • Virgo: Azul y rojo
  • Libra: Los colores serán blanco y naranja.
  • Escorpión: Los colores de la suerte son rojo y naranja.
  • Sagitario: Los colores la suerte son el amarillo y azul.
  • Capricornio: El amarillo y el rojo.
  • Acuario: Amarillo y blanco.
  • Piscis: Tus colores de la suerte son el azul y el blanco.

Con información de Mhoni Vidente

