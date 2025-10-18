Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 18 y 19 de octubre del 2025.

Aries: Tus colores de poder serán rojo y blanco.

Tauro: Los colores que te favorecen son el verde y el naranja.

Géminis: Los colores que te favorecen son el verde y el blanco.

Cáncer: El azul y el naranja.

Leo: El rojo y el amarillo,

Virgo: Azul y rojo

Libra: Los colores serán blanco y naranja.

Escorpión: Los colores de la suerte son rojo y naranja.

Sagitario: Los colores la suerte son el amarillo y azul.

Capricornio: El amarillo y el rojo.

Acuario: Amarillo y blanco.

Piscis: Tus colores de la suerte son el azul y el blanco.

Con información de Mhoni Vidente

