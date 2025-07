Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 15 al 20 de julio

Aries

La carta del tarot que te ha salido es El Sol, símbolo de éxito y crecimiento económico. Esta semana estarás rodeado de energías positivas que te abrirán nuevas oportunidades. Confía en que todo saldrá bien, pero mantén cierta reserva con quienes te rodean. Es momento de cerrar cuentas bancarias que ya no usas y organizar mejor tus ingresos y gastos.

Tauro

Te ha salido El Loco, que te aconseja no buscar problemas donde no existen. Ignora a quienes no están a tu altura intelectual y aléjate de ellos; tu signo siempre se destacará por encima de los demás. Se avecina un cierre legal favorable. Organízate mejor en tus actividades diarias y mantén el rumbo.

Géminis

La carta de El Ermitaño te invita a concentrarte en tu futuro. No hay tiempo que perder: enfoca tus energías en lo profesional y lo sentimental. Como Géminis, tiendes a la inconstancia, así que procura ser más firme con tus proyectos. Es posible que reaparezcan personas del pasado, pero solo para confrontaciones; es momento de cerrar esos ciclos.

Cáncer

Te ha salido La Estrella, una carta que simboliza buena fortuna. Estás en una etapa ideal para dejar atrás lo negativo y comenzar desde cero. Aprovecha este periodo para organizar bien tus metas. La suerte está contigo, especialmente si estás por cumplir años, así que celébralo y disfrútalo al máximo.

Leo

La carta del tarot que te corresponde es El Emperador, lo que anuncia movimientos importantes en el ámbito laboral. Estate preparado para los cambios y procura afrontarlos con inteligencia y firmeza, características de tu signo. Esta carta también sugiere que podrías destacar en áreas como el derecho o el liderazgo.

Virgo

La Justicia es la carta que te ha salido, y te recuerda que no siempre tienes la razón. Las discusiones tienden a bloquearte y te atan a resentimientos. Aprende a dialogar con mayor empatía. Esta carta también te impulsa a continuar con tus estudios, ya que te fortalecerán de cara al futuro.

Libra

Te ha salido El Mago, lo que indica que estás atravesando una transformación significativa. Es momento de tomar decisiones importantes: ¿seguirás con esa relación o buscarás algo mejor?, ¿continuarás en ese empleo o buscarás nuevas oportunidades? Los astros estarán de tu lado para ayudarte a lograr esos cambios con éxito.

Escorpión

La carta del Juicio junto con la presencia del Arcángel Rafael te guía en estos días. Es hora de corregir el rumbo y buscar tu felicidad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Si enfrentas un proceso legal, la resolución será favorable. No permanezcas donde no te valoran; retoma el camino hacia tu bienestar.

Sagitario

La Torre es tu carta, y señala que estás cerca de consolidar un proyecto propio o negocio. No pierdas el enfoque; pronto verás resultados positivos. Sin embargo, deberás dejar atrás el orgullo y la soberbia, ya que esto aleja a quienes de verdad te aprecian. Mantén la humildad y sigue avanzando con determinación.

Capricornio

También te ha salido La Torre, lo que indica una etapa clave para desarrollarte profesionalmente por cuenta propia. No te desvíes de tus objetivos, los frutos están por llegar. Esta carta te llama a dejar de lado el ego y a actuar con humildad para no alejar a quienes realmente te valoran.

Acuario

La Rueda de la Fortuna marca un periodo de avance en el ámbito laboral. Es tiempo de progresar y no quedarte estancado. Aunque tu signo suele permanecer mucho tiempo en el mismo lugar, esta carta te impulsa a buscar estabilidad económica y a abrazar nuevas oportunidades de crecimiento.

Piscis

Te ha salido El As de Oros, una carta de prosperidad ilimitada. Es momento de soltar los miedos y enfrentar con decisión los retos que te acercarán a la felicidad y la abundancia. Se aproxima una revisión laboral que podría implicar un cambio de puesto. Sé prudente con las decisiones que tomes y evita actuar impulsivamente; controla tu carácter.

Con información de Mhoni Vidente

MF

MF