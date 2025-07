Horóscopo Negro para HOY 15 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Esta semana no vas a huir de nada, Aries. Vas a ir de frente a todo lo que tienes pendiente por luchar. Es posible que haya una decisión, sobre todo relacionada con lo laboral que llevas meses arrastrando. Incluso que hayas terminado atascado en una relación que solo mantienes por orgullo o por no saber decir que no.

Se acabó. Saturno ha empezado a retrogradar en tu signo y te está mirando con cara de “¿hasta cuándo vas a seguir haciéndote el loco?”. No hay más excusas. Es ahora o nunca. Saturno retrógrado va a darte más claridad de la que te imaginas para enfrentarte a todo esto.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Tauro, mírate. Lo estás haciendo bien, no, increíble. Y sí, el 2025 te está haciendo sudar por dentro y por fuera, pero cuando acabe vas a decir: “¿Ese soy yo?” Pues sí, cariño, eres tú. Estás pasando por una transformación brutal, y como en todo proceso de cambio, hay días que duelen, días que te pesan los pensamientos y días que te quieres rendir. Pero ni se te ocurra.

Esta semana la fuerza mental y, sobre todo, la fuerza de voluntad son la base de todo. Recuerda que tú eres Tauro, que eres el toro, eres fuerza, templanza, poder… Esta semana no te salgas ni un momento de ese papel, de ese camino que tú has elegido.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Géminis… por fin. Esta semana vas a encontrar muchas respuestas a todas esas crisis existenciales que llevas arrastrando desde que comenzó el 2025. Después del terremoto emocional de la Luna Llena pasada, por fin estás volviendo a ti. Poco a poco, empiezas a superar esos traumas que tanto te han dolido, que tan complicada te han hecho la vida. Y vas a darte cuenta que las cosas no son para tanto…

Y sí, se vienen conversaciones intensas, de las que remueven el ego y te hacen ver las cosas desde otro punto de vista. Vas a darte cuenta de que no siempre tienes la razón, que a veces pasas por alto cosas que no deberías, y que hay actitudes que puedes, y debes, cambiar. ¿Duele? Un poco. ¿Te viene bien? Como agua en el desierto.

CÁNCER (22 junio-22 julio).

Cáncer, tu temporada está siendo una montaña rusa emocional de las buenas, ¿eh? Aunque está habiendo momentos que no cambiarías por nada del mundo… Pero parece que das un paso hacia delante y la vida te obliga a dar dos hacia atrás. Paciencia… Todo es por algo. Sin duda, la recompensa va a llegar antes de lo que piensas. Y no solo la recompensa, sino también la paz mental.

Es cierto que en lo laboral las cosas no están siendo nada fáciles últimamente. Estás al borde del colapso. Estás cansado, quemado, con ganas de mandar todo a la chingada y comprarte un billete solo de ida a una isla sin cobertura. Pero, sé paciente, cangrejo, porque esta semana llega esa noticia que te va a hacer sentir que no todo ha sido en vano.

LEO (23 julio-22 agosto).

Ay, Leo… ya lo sientes, ¿verdad? Tu temporada está a la vuelta de la esquina y tu cuerpo lo sabe. Hay algo en el aire, en tu piel, en tu energía en la vibra que hay a tu alrededor que te dice que se vienen cosas muy buenas.

Esta semana te vas a notar con más brillo, más ganas de salir, de reírte a carcajadas con los tuyos, de hacer planes sin pensar demasiado. Eso no es casualidad, eso es tu energía volviendo a encenderse. Y prepárate, porque lo que viene es fuego puro.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Virgo… Te estás dando cuenta de que no puedes dejar las puertas de tu casa, de tu hogar, de tu corazón abiertas a cal y canto. Te has encontrado con personas que no han sabido valorarlo lo suficiente. Esta semana aprenderás una lección definitiva: tu intuición siempre tiene la razón desde el minuto uno. Esa vocecita que te decía “mmm, algo no me cuadra” no era paranoia, era sabiduría.

Así que por favor, a partir de ahora deja de escuchar tanto las palabras ‘bonitas’ de los demás y empieza a hacerle caso al instinto. Si algo huele raro, lo más probable es que esté podrido, no que seas tú la sensible. Para que lo bueno llegue, necesitas desconectar y pensar. ¿Un tiempo sabático? Perfecto, pero a ti te basta con un par de días en silencio, contigo misma.

Con información del Horóscopo Negro

