Horóscopo Negro para HOY 15 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Libra, últimamente tu misión es manifestar bien alto tus sueños y tus deseas. Estás macheteándole como un loco para conseguir lo que quieres, pero también estás usando tu arma secreta: tu mente. Tus deseos son bien claritos y el universo lo está cachando, pero ojo… porque si te lo sigues guardando todo para ti, le estás cerrando la puerta a que el mundo también te eche una mano.

Habla, comparte, cuenta lo que sueñas. No sabes si esa persona random conoce a alguien que puede ayudarte. No sabes si ese mensaje que sueltas en voz alta va a abrir puertas. Así que deja de ocultar y empieza a soltar tus intenciones.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Escorpio, se te nota en la piel, en los ojos, en la forma en la que respiras últimamente. Estás cambiando. Estás renaciendo. Estás dejando atrás una etapa en la que ni tú te reconocías. Una etapa en la que tu cuerpo no respondía, tu mente estaba bloqueada y tus ganas de seguir, estaban tiradas por el suelo. Pero ahora… ahora el fuego está encendiendo otra vez.

Se vienen cambios, oportunidades, personas nuevas que te van a dar ahora justo todo lo que necesitas, y vas a recuperar esa adrenalina que te recuerda que estás vivo y que todavía te queda mucha guerra que dar. Estás en modo fénix, pero esta vez más sabio, más tú. Más fiel a lo que eres realmente. Ya no estás para tonterías, ni para adaptarte a lo que esperan de ti.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Sagi, por fin estás poniendo orden en tu caos, y lo estás haciendo muuuy bien. No es fácil domar tu cabecita loca, tus ideas imposibles y esas ganas constantes de estar en mil sitios a la vez, pero lo estás consiguiendo. Esta semana empiezas a tener claro qué quieres, qué no, y a quién ya no quieres ni ver en pintura. Y esa claridad, querida, no es un regalo del universo, es algo que tú y solo tú has trabajado, has luchado, has manifestado. No vamos a negarlo.

La buena vibra vuelve a ti porque estás soltando lo que no es para ti, sobre todo relaciones que solo te restaban. Gente que te drenaba, que solo te buscaba cuando le convenía, que no te dio ni la mitad de lo que tú ofreciste. Y sí, duele ver que diste mucho y recibiste poco, pero míralo así: te diste a ti mismo la oportunidad de entregarte, de ser tú mismo. No te arrepientas de eso, Sagi. Te hizo grande.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Capri, parece que últimamente estás viviendo en una especie de simulación. Porque lo que te está pasando no es ni medio normal. Te encuentras a lo largo del día con situaciones random que nunca antes te habían pasado. Pero ¿sabes qué? Ya hasta te estás empezando a reír. Y eso es lo mejor que podrías hacer ahora mismo. El universo te está enviando señales, te está enseñando a no tomarte todo tan a pecho.

Eso sí, tú estás ya con la calculadora en la mano porque sabes que dentro de poco vas a tener que hacer grandes inversiones. Y no son cualquier tontería: proyectos grandes, sueños que llevas años posponiendo, ideas que podrían cambiar tu vida. ¿Problema? Que esto supone un gran gasto y necesitas más money. Así que: ajusta gastos y elimina caprichitos innecesarios, mi vida.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Acuario, parece que últimamente están llegando a tu vida verdades que pensaba que jamás ibas a escuchar. Pero mira, aunque al principio duelan, al final son todo lo que necesitas para abrir los ojos. Pero esta semana no solo se trata en entender qué pasa afuera… es entender qué pasa dentro de ti. Porque llevas tiempo viviendo para los demás, priorizando necesidades ajenas, cargando con dramas que ni te pertenecen. ¿Y tú? Bien, gracias. Pues ya no.

Deja de ir en modo automático sin emociones y de empezar a escuchar lo que tú realmente necesitas y deseas. Porque no puedes seguir funcionando haciendo lo que quieren los demás. Suelta. Habla. Desahógate. Porque tú, Acuario, a veces pareces una caja fuerte sin combinación, y ni tus mejores amigos saben qué te está pasando.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Piscis, vamos a ver una cosa: ya has pasado por lo peor, ya te tocó llorar, comerte el drama y recoger los pedacitos. Así que ahora toca cerrar capítulo, quemar los dramas y soltar lo que ya no te hace bien, porque sinceramente, ya no te representa. Lo que necesitas esta semana es un reset, un “nuevo yo” que grite al mundo que estás viva, que estás lista para lo que venga y que no vas a quedarte con las ganas de nada.

¿Cambio de look? Sí, por favor. Hazte algo que cuando te veas en el espejo pienses: estoy y me siento increíble. Algo que te devuelva el poder, las ganas de comerte el mundo y de dejar atrás esa versión de ti que siempre se quedaba esperando a que los demás decidieran.

Con información del Horóscopo Negro

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO