Ximena Sariñana regresa al doblaje con 'Los Pitufos'

"Los Pitufos", los minúsculos seres azules que se han ganado un lugar indiscutible en las infancias a lo largo de las décadas, regresan a la pantalla grande de México con una nueva aventura que dejará un rato de risas, convivencia, aventura —y también cierto drama— en todos los miembros de la familia.

Dirigida por Chris Miller, conocido por títulos como “Shrek Tercero” y” El Gato con Botas”, esta nueva entrega de “Los Pitufos” propone una versión más moderna y musicalizada de los clásicos personajes azules. La historia se centra en “Pitufina”, quien se ve forzada a liderar una peligrosa misión luego del secuestro de “Papá Pitufo” a manos de los temibles hermanos magos, “Gargamel” y “Razamel”.

Esta aventura lleva a “Pitufina”, el “Pitufo Sin Nombre” y otros miembros de la aldea a salir del bosque encantado y cruzar dimensiones, incluyendo una visita inesperada al mundo real. La narrativa aborda temas como la identidad, el trabajo en equipo, la diversidad y la valentía de asumir el liderazgo, todo envuelto en una atmósfera de humor, color y música original. Con una estética renovada y guiños nostálgicos, la película busca enamorar tanto a nuevos espectadores como a quienes crecieron con los personajes.

Pero algo que destaca en el doblaje latino, es la presencia de la cantante Ximena Sariñana, en su retorno triunfal al mundo del doblaje, con un personaje que promete volverse inolvidable entre los fanáticos de este universo: "Moxie", la pitufa. "Estoy muy contenta de volver a doblar una película, porque me parece una profesión sumamente divertida", comentó Sariñana, en entrevista. "Me encantó el personaje de "Moxie", porque es una "pitufa" muy determinada, muy fuerte, muy aguerrida. No tiene pelos en la lengua, me gustó mucho su personaje, me pareció súper atinada".

Aunque quedó encantada con el personaje y fue divertido darle vida, Sariñana comentó que, en la vida real, su personalidad no tiene nada que ver con esta "pitufa" guerrera, decidida, y un tanto atrabancada. Asimismo, la cantante dijo que ella en su infancia nunca vio "Los Pitufos". No obstante, está sorprendida de que, a lo largo de tantas décadas, siga teniendo un lugar especial entre los niños de todas las épocas.

"Moxie" y yo somos polos opuestos. No tenemos nada en común. Moxie es muy disciplinada, y eso sí no va para nada con mi personalidad. Aunque no me tocaron los Pitufos, me impresiona su capacidad que tienen para renovarse y de seguir siendo un referente para las infancias", mencionó la cantante.

Curiosidades de "Los Pitufos"

Esta es la primera película de Los Pitufos realizada en formato completamente animado en pantalla panorámica 2.35:1.

Rihanna confesó que creció viendo Los Pitufos y siempre soñó con ser Pitufina, lo que la motivó a involucrarse a fondo en la producción.

Rigoberta Bandini confesó que sintió presión al interpretar a un personaje cuya voz original era la de Rihanna, pero logró darle su propio estilo sin perder la esencia.

El personaje del Pitufo Sin Nombre es una metáfora sobre la búsqueda de identidad y propósito, un tema central en la película.

La estética visual mezcla lo clásico con lo moderno, utilizando animación de vanguardia sin perder los colores y el diseño icónico de los personajes.

Gargamel y Razamel, los villanos de esta entrega, ofrecen una dinámica dual de humor y amenaza que recuerda a los mejores antagonistas de películas infantiles.

"Los Pitufos" se estrena el próximo 17 de julio en cines de México, uno de los estrenos animados más destacados del año, ideal para disfrutar en familia.

