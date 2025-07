La influencer Herly, conocida por su agudo humor en redes sociales y su personaje Tomás el Incrédulo, fue eliminada de MasterChef Celebrity Generaciones, quedando fuera de la semifinal y convirtiéndose en la decimosexta eliminada de la competencia. A pesar de su salida, la creadora de contenido se mostró satisfecha con su desempeño en la cocina más famosa de México. En entrevista con EL INFORMADOR, compartió sus aprendizajes, la forma en que enfrentó las críticas y cómo su paso por el reality reafirmó su autenticidad.

"Me siento muy bien, muy tranquila", dice Herly al reflexionar sobre su experiencia. "Lo mejor de haber entrado sin expectativas es que no hay decepción. Veía estar en el Top 10 como algo lejano… entonces llegar al Top 5 se siente a gloria para mí". La creadora afirma que su éxito no dependía del resultado final. Para mí, hice lo que tenía que hacer, brinqué las pruebas que tenía que brincar y estoy muy feliz de que la gente me haya podido conocer en esta nueva etapa".

Una cocinera improvisada

Lejos de llegar con experiencia culinaria, Herly confesó que su relación con la cocina era casi inexistente antes del programa. "Me metía muy poquito a la cocina", admite. Cuando supo que sería parte del reality, en noviembre del año pasado, decidió comenzar a practicar. "El 6 de enero de 2025 hice mi primer en vivo de cocina, y dije: 'Voy a hacer una rosca, ¿qué tan difícil puede estar?'". El resultado fue un caos, pero también una lección. "Después de ese en vivo fallido, busqué un maestro y me ayudó a desarrollar mis conocimientos culinarios", recuerda.

La autenticidad como bandera

Durante su participación, Herly no pasó desapercibida pues fue uno de los personajes más comentados, tanto por su estilo sin filtros como por los roces generados con algunos compañeros. "Soy de los personajes que amas u odias", reconoce. Su manera directa de expresarse —sin buscar quedar bien— fue parte de su sello. "No me gusta darle tantas vueltas a lo que quiero decir. Obviamente, también decía cosas en broma, pero hay gente que no entiende las bromas", explica.

Sobre cómo lidia con las críticas, Herly enfatiza. "Sé en dónde estoy parada. No puedes agradarle a todos. Yo no entré para ser la más amada, entré siendo Herly". Su forma de enfrentarlo es recordar quién la apoya realmente. "Vivimos del público que compra lo que hacemos, que lo consume, no del público que sólo te busca para tirarte. Ese es el que no debería importarnos"

El origen de la polémica: Tomás el Incrédulo

Desde antes de MasterChef, Herly ya conocía el escrutinio del público por su personaje Tomás el Incrédulo, con el cual satiriza comportamientos machistas, clasistas y xenofóbicos. "Tomás tenía todo lo malo que puede tener alguien", bromea. Pero ese personaje también la enfrentó al odio en redes. "Nunca es sencillo tomar posturas políticas… Con Tomás fue donde más hate he recibido, lo de ahorita no me preocupa".

Gracias a esa experiencia, aprendió que siempre habrá detractores. "Hay gente que me quiere llevar por el moralismo, como si yo creyera que soy perfecta. Pero estoy retratando actitudes que yo misma he tenido. Si estoy dispuesta a pagar el precio por decir las cosas, lo hago porque me divierto mucho".

Amistades reales fuera del set

Más allá de la competencia, Herly destaca los lazos que formó con algunos de sus compañeros. Aunque le gustaría mantener contacto con figuras como Ofelia Medina o Rosa Gloria Chagoyán, reconoce que las agendas complicadas de algunas celebridades hacen difícil esa cercanía. "Definitivamente con quienes me voy a seguir frecuentando es con mis compañeros millennials y con los de la nueva generación", afirma. "Tenemos el mismo tipo de trabajo, entonces también colaboramos en contenidos, grabamos videos, y por eso nos siguen viendo juntos".

¿Y futuros realities?

Aunque MasterChef fue su primera incursión en realities, la experiencia dejó la puerta abierta para otras posibilidades. "Este formato me encantó", asegura. "No me gustan los realities que son sólo de ocio, donde estás ahí sin hacer nada. Me gustaría algo que implique canto o baile, pero Survivor o La Isla, no. Yo con el sol me desconozco, sale mi monstruo interno. Y además, los insectos… mucho trauma", bromea.

Sobre la chef Zahie Téllez y los rumores de favoritismo

Durante la competencia surgieron comentarios en redes sociales sobre un supuesto favoritismo por parte de la chef Zahie Téllez hacia Herly, aludiendo a una relación previa entre ambas. Uno de los que habló al respecto fue el actor Plutarco Haza, quien compartió su percepción en transmisiones en vivo.

Sobre eso, Herly responde. "Es su percepción. Con Plutarco no fuimos cercanos desde el inicio. Éramos polos opuestos. Ya más al final empezamos a llevarnos mejor, fuera del set nos hacíamos bromas y yo decía: ‘Mira qué chido Plutarco’". Sin embargo, considera que pudo haber un malentendido sobre su cercanía con la chef. Los chefs no podían hablar con los participantes, y la chef Zahie nos decía: ‘Háganse para allá’, pero nosotros nos acercábamos, hacíamos TikToks, le grabábamos cosas… éramos unos jodones".

Según Herly, esa dinámica, más informal entre los jóvenes y la chef, pudo haberse malinterpretado. "Hacíamos bromas, grabamos incluso un video donde todos nos volteaban a ver feo a propósito. Era parte de nuestro relajo. Creo que eso fue lo que se interpretó como favoritismo, pero no había tal cosa".

Tras su eliminación, Herly se despide del programa orgullosa de haber llegado tan lejos sin experiencia previa, siendo auténtica y mostrándose como es, sin máscaras. "Yo creo que el éxito no se mide si ganaste o no ganaste. Está en lo que diste durante tu desarrollo dentro del programa", afirma.

