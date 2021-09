"México hasta la raíz" el nuevo programa con Paola Rojas

Desde que "México hasta la raíz" comenzó planeaciones a inicios de este año, el reto era hacer un show distinto que no mostrara la historia de forma acartonada.

Maricarmen Solis, la productora ejecutiva del show de History,comparte cómo fue crear el trabajo especial en el que la periodista Paola Rojas y un grupo de historiadores buscan redescubrir la identidad de los mexicanos a través de su historia, contada de forma distinta.

"Este programa lo empezamos a planear en enero de este año para saber qué vuelta le tendríamos que dar a la historia porque siempre es muy acartonada, el entrevistado y las imágenes, planeamos un programa totalmente distinto", comentó en el marco de un recorrido exclusivo en Turibús por la Ciudad de México organizado en el marco de este estreno.

Durante el recorrido se visitaron lugares emblemáticos como el Ángel de la Independencia, inaugurado en 1910 en el marco del centenario del inicio de la guerra de independencia de México, así como el Zócalo de la Ciudad de México o Plaza de la Constitución ubicado en el Centro Histórico.

"No es complicado hacer un programa así, es solamente imaginativo, tienes que hacer tu trabajo, tu labor, y decir cómo lo vas a presentar. Yo soy amante de la historia y a mi hija me costaba que le entrará la historia y empecé a contársela de manera divertida. Hay historias muy interesantes que tienen que ser contadas y que nosotros no conocemos".

200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO: 27 DE SEPTIEMBRE 1821

La productora adelantó que el programa que se estrena este miércoles a las 21:50 horas es un road trip en el que visitaron lugares como Veracruz, Puebla y Ciudad de México, una parte importante fue la participación de Paola a quien define como una mujer intensa, que vive apasionadamente la vida y siempre estaba dispuesta a probar lo que le pedían.

Además compartió que el rodaje se realizó con todos los cuidados necesarios por la pandemia del Covid-19 como uso de caretas y cubrebocas por lo cual no hubo contagios.

Aunque se realizaron grabaciones que para la productora podían dividirse en más de un episodio, explicó que "México hasta la raíz" contará con un sólo capítulo de 46 minutos.

"El show incluye elementos de animación, fotografías de la época. Es un programa muy rico pero más que nada está hecho con amor".

