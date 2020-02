Melendi ofrece velada emocional en el Telmex

Caminando por la vida, sin pausa, pero sin prisa. Así se conduce Melendi, cantautor español que ha conquistado los corazones del público mexicano con sus letras cargadas de emotividad. Ayer se presentó en el Auditorio Telmex ante cinco mil 500 personas, donde hizo un recorrido musical por su trayectoria, pero también para presentar los temas de su nuevo álbum, “10:20:40”, que lanzó en noviembre pasado.

La velada comenzó cerca de las 21:15 horas con “Tocado y hundido” para seguir con “Tú de Elvis, yo de Marilyn”. “La verdad que le doy gracias a la vida porque, después de 20 años (de carrera), la vida da sorpresas, y estoy estrenando disco aquí en Guadalajara”, compartió a su público.

Recordó que a los 15 años tomó por primera vez una guitarra y empezó a tocar.

“Me llamo Ramón Melendi. Me dedico a cantar porque tengo una hermana muy inteligente. Es que mi mamá se dio cuenta que yo no lo era tanto como ella y me dijo que yo era el artista de la familia”, recordó entre risas.

Las siguientes canciones en su repertorio fueron: “Caminando por la vida”, “Un violinista en tu tejado”, “Autofotos”, “Llueve” y “Con la Luna llena”. Luego dedicó a Cuba la canción “Desde que estamos juntos”.

El músico mantuvo una buena vibra durante toda la velada, con energía y complicidad. Incluso dejó que Héctor, un joven que asistió al show, subiera al escenario a proponer matrimonio a su novia, quien le dio el “sí”.

Música para rato

“Sin remitente” es un tema muy importante para Melendi. Compartió que lo escribió para una amiga que murió. Más tarde interpretaría temas como “Destino o casualidad”, “La promesa”, “Cheque al portamor”, “Tu jardín con enanitos” y “Lágrimas desordenadas”.