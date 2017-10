Maximum The Hormone pone ambiente al KnotFest

Una de las sorpresas de la edición 2017 del KnotFest en el Foro Pegaso ha sido la banda japonesa Maximum The Hormone y la mezcla de géneros que ofrecieron en el escenario principal del lugar que iban desde el metal, rock y pop.

La banda apareció en el escenario a las 14:00 horas ante un gran público que ha llegado en grandes cantidades desde que se abrieron las puertas al medio día.

Integrantes de la banda Maximun The Hormone. ESPECIAL/Maximumthehormone

Sin importar el idioma, la banda habló y habló en japonés pero también dio algunas palabras en español agradeciendo a la audiencia e incluso bromeando.

La popularidad de Maximum The Hormone en el mundo está relacionada con el anime, pues fue quien musicalizó "Death Note" con "Zetsubou Billy". Otra de sus canciones populares es "What’s Up People".

Entre sus integrantes destacan Nawo Kawakita, baterista, voz y cofundadora de la agrupación.

El Knot Fest de este año recibirá a bandas de distintos países, entre ellos los estadounidenses A perfect Circule, Korn y Anthrax. Cuenta con tres escenarios en los que a lo largo de la tarde se irán presentando las bandas.

Bullet For My Valentine de Reino Unido, Children of Bodom de Finlandia y ONI de Canadá también integran el cartel.

En cuanto a la oferta mexicana dentro de este festival, nacido en 2012 por iniciativa de Slipknot, se encuentran Here comes The Kraken, Cerberious, Lack of Remorse y Parazit.