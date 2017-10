Mauricio Islas, el creador de “Lucio El Guapo”

Mauricio Islas es uno de los pocos histriones que le tiene bien medido el pulso a la obra “Aventurera”, que vuelve a nuestra ciudad el próximo 28 de octubre en el Auditorio Telmex. El actor comparte el gusto de haber participado en distintas etapas de la puesta en escena, la cual llega en una versión refrescada en la que él también se mete en la piel de un nuevo personaje.

“Conozco la película de 1949, estuve en la obra desde el principio, he ido y he venido tres veces; la primera estuve con Edith González y Sergio Basáñez, salieron los dos y entró Itatí Cantoral y yo junto con ella; salió Itatí, estuve con Niurka; se fue Niurka y entró Paty Navidad; luego estuve con Yatana y me fui. Regresé luego para los 10 años (de la obra) con Edith González y en mi última etapa en la producción anterior con Ninel Conde y yo hacía del hijo de Carmen Salinas, ‘Mario Cerbera’”, comparte el actor a su paso de casi 20 años por “Aventurera”.

La llegada de Mauricio Islas al elenco se da gracias a su experiencia y conocimiento de la obra, según nos comparte el acercamiento que los productores tuvieron con él. “Me llama Juan Osorio y Gerardo Quiroz que retoman los derechos de la obra y hacen una nueva adaptación, quieren que haga el personaje de ‘Lucio El Guapo’; conozco muy bien la obra, son muchos años en ella, viajando por el mundo, una obra que este año cumple dos décadas de haberse estrenado, entonces me siento privilegiado de estar en ella”.

Mauricio aborda un personaje cuya temática no es sencilla, “‘Lucio El Guapo’ es muy diferente que ‘Mario Cerbera’, aunque los dos están enamorados, cada uno tiene su historia. Tuve que hacerle una historia a Lucio para poder llegar al personaje y así realmente lo abordé. Qué le pasa, por qué se enamora de Elena, por qué decide ser un ‘padrote’, dónde vivió. Cuando ya tenía el personaje, la obra ya se me hizo fácil, conozco el tono”.

A nivel emocional, Mauricio lleva a “Lucio El Guapo” a otro nivel, más allá de ser un personaje al que se le puede temer. “Temáticamente al estar basado en la película de los años cuarenta, de alguna forma el asunto de las ficheras lo abordas desde ahí, desde una historia fuerte con un personaje cruel, con un personaje enamorado, con mucha carencia y su manera de manejar el poder y emocionalmente así lo abordo a Lucio”.

Una edición moderna

“Aventurera” es una obra que hoy en día ofrece muchos cambios con respecto a sus anteriores versiones. Mauricio da un adelanto de lo que verán los tapatíos, “ya que se trata de una puesta en escena con un texto distinto, más visual (con pantallas), mejor vestida, la compañía de baile es más tipo Las Vegas, sin dejar de lado el rollo cabaretero”.

TOMA NOTA

Asiste

“Aventurera”

Auditorio Telmex

28 de Octubre 17:00 horas

Boletos en Ticketmaster y taquillas del recinto desde $400 a $1,200 pesos.