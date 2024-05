La mañana de este lunes en "Venga la alegría", el conductor Mauricio Barcelata habló de la denuncia que su esposa, María José Suárez, presentó ante las autoridades por el presunto delito de abuso sexual del que fue víctima hace unos años, pues ha señalado que el conductor Luis Fernando "Chito" Villegas abusó sexualmente de ella, esto después de intoxicarla, sustancia que produce mareos, somnolencia y sedación.

Recordemos que la relación de Barcelata y su esposa es muy conocida en los medios de comunicación mexicanos, pues el conductor nunca pierde la oportunidad de hablar del amor que siente por María José y los hijos que tienen en común ; Mateo y Valentino.

Al respecto, el conductor de TV Azteca ha mostrado en más de una ocasión la solidaridad en que está construido su matrimonio, pues hace unos años, cuando él y María José trabajaban juntos en el programa "Nocturninos", abandonó la conducción del show, cuando los productores del show despidieron a su esposa, debido a que solicitó que se le dieran más de dos meses de reposo, después de dar a luz a su primer hijo.

Ahora, Mauricio nuevamente muestra su total apoyo pero, en esta ocasión, tras la denuncia que Suárez Castro ya ha hecho frente a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

María José concedió una entrevista al matutino, expresando que calló por muchos años porque no se sentía lista para hablar del evento tan traumático que sufrió , cuando Chito Villegas abusó de ella, pues contó que el conductor la drogó para poder ejecutar una violación.

La también conductora cuenta con la asesoría legal de su hermana, la licenciada Ana Suárez Castro, por lo que se siente muy acompañada en todo este proceso: