Matisse revela detalles de su colaboración con Mau & Ricky

Llevar las canciones a nuevas reflexiones sobre el amor y las complejidades de las relaciones es parte del planteamiento con el que la agrupación Matisse une sus voces con la dupla de Mau & Ricky, fusión que catapulta a “Malo”, canción que rápidamente se ha posicionado en las principales listas de popularidad streaming.

Con el optimismo de pronto regresar a los escenarios habituales y reencontrarse con su público, Melissa, Román y Pablo charlan con EL INFORMADOR sobre cómo unieron su talento con el dueto Mau & Ricky para abordar una perspectiva diferente del amor, en donde vista desde una voz masculina, se explora la honestidad cuando consideramos no ser la mejor opción para esa persona que tanto nos cautiva.

“Es una canción que se dio de forma muy natural, la colaboración se dio básicamente sola entre nosotros, nos pusimos de acuerdo para ir a Miami para escribir la canción, ese mismo día la grabamos, vimos la filmación del video (con dirección de Andrés Ibañez)”, explica Pablo, y enfatiza sobre el mensaje central de “Malo” para inspirar a ser más honestos cuando hay un interés emocional.

“La historia es de esas cuando tienes que ser honesto y le dices, ‘sé que te hago daño, que te lastimo, pero quiero estar contigo, quiero que me ayudes a cambiar, quiero ser diferente’. Creo que nosotros tres hemos estado en esa posición, de ser los malos, nos ha tocado ser así en algún momento de la relación... Todos hemos sido los malos de la historia, alguna vez. Estamos muy contentos con esta colaboración, esperemos que se den más”.

Melissa resalta que la esencia de “Malo” vino desde su compañero Román, con una narrativa que además de impulsar un mensaje positivo, también permitiera que tanto Matisse como Mau & Ricky reflejaran su propia esencia sonora que tanto los caracteriza.

“La idea que Román dijo fue que hiciéramos una canción de cuando le adviertes a alguien que no se enamore de ti, porque no eres buena persona o no le harás bien. Me parece interesante de que esta canción habla de que si te has equivocado muchas veces, la única manera de abrir la puerta de la manera correcta es abriendo la puerta, diciendo que éste eres el que soy, que aunque quizá sienta que no te merezco, de verdad quiero intentar cambiar, que venga desde esa honestidad”.

En este sentido, Román hace hincapié en la gran química que ambos exponentes musicales tuvieron en el proceso creativo para aterrizar el enfoque rítmico de “Malo”, resaltando ese toque urbano y bailable de Mau & Ricky y el espíritu pop que ha marcado la trayectoria de Matisse.

“Creemos que sí se logró, si lo ves muy básico y primario, empezamos Melissa y yo con algo más baladoso, esta idea de hacer una balada noventera con ese sonido de las guitarras que aparecen en el principio, cuando entran Mau & Ricky es cuando está todo lo guapachoso, hasta sin querer salió esa división de estilos, pero todo en el mismo mapa y canción. La canción sí trae un mensaje muy claro”, indicó Román.

Añoran a su público

Aunque las redes sociales se han convertido en aliadas de Matisse para mantenerse en comunicación constante con su público, la cantante Melissa explica cómo la pandemia aún muestra panoramas por explorar tras pausar sus conciertos; sin embargo, aclara que este trío ya se encuentra analizando las mejores opciones para tener un reencuentro especial y adaptado a las nuevas oportunidades en cuanto haya posibilidad.

“A nosotros también nos tomó mucho por sorpresa, pero ya se pueden hacer shows en algunos venues. Sin duda, queremos de la misma manera en la que nos esforzamos por hacer música de calidad, también queremos esforzarnos mucho en que este regreso sea de mucha calidad. Durante el año pasado con este parón hemos sacado mucha música que no hemos tocado en vivo y tenemos mucha ilusión de hacerlo, queremos hacer de esto un show y concepto nuevo, estamos planeándolo”.