Mati Gómez comienza su sueño musical

La vida le ha dado varias sorpresas positivas a Mati Gómez desde 2019 a la fecha. El chileno estaba estudiando Preparación Física y la música lo tomó por sorpresa, de repente ya estaba grabando su primer sencillo “Yo no sé” con La Industria INC y Sony Music, para luego realizar el remix de la canción junto a dos grandes de la música latina, Reik y Nicky Jam; en entrevista cuenta que aún no puede creer todo lo que le está pasando.

“Muchas veces se me hace difícil expresar las emociones porque son tantas en un mismo momento, pero las podría definir con una palabra y esa es un sueño, uno que se hizo realidad. Estoy recién empezando, este es mi segundo lanzamiento, es el remix de mi primera canción y ya la colaboración es con Reik y Nicky Jam, para mí es increíble, de repente no lo creo, hay momentos donde estoy en mi casa o en mi cuarto y comienzo a reírme solo, porque no lo puedo creer”.

Señala que hasta hace un breve tiempo no se le pasó por la cabeza que podría ser cantante y menos que podría ser parte de una industria. Mati fue descubierto por el empresario Juan Diego Medina de La Industria INC a inicios del 2019.

“Yo estaba en Chile y mi hermana me dijo que iban a hacer una carne asada y que iba a llegar un conocido, él ahora es mi amigo, se llama Iván Huerta y resulta que él tenía conexión con Juan Diego Medina, ahora mi mánager. Me puse a cantar como nunca en esa reunión familiar y le gustó a Iván, se consiguió mi WhatsApp y me mandó una canción, nunca había ido a un estudio, me la practiqué cuatro días y salió algo hermoso, ese tema llegó a los oídos de Juan Diego”, el resto es historia, llevaron a Mati a Miami y lo firmaron.

“En este tiempo yo estaba de vacaciones de verano, estaba trabajando esperando volver a clase y un día cualquiera alguien tiene conexión con Juan Diego y llegó a La Industria INC. Todo ha sido sorpresivo, el remix que es lo que estamos trabajando ahora, no tenía idea, pensaba que salíamos con otro sencillo porque sabía que si queríamos lograr una colaboración de ese nivel, faltaba tiempo porque estaba recién empezando”, pero un día cualquiera también le avisan que Reik se sumaba a su proyecto, pero luego Nicky escucha el tema y decide también incorporarse.

Señala Mati que ahora lo que prepara es un EP, pero también seguirá haciendo promoción para que más gente lo conozca. “Serán siete canciones donde van a ver mucha versatilidad y también desamor porque también soy ‘corta venas’, habrá canciones para dedicar y para bailar, no porque sea romántico no va a perrear, todo se puede hacer de buena manera y con buena letra. El EP va a estar bien entretenido, ya estoy loquísimo porque la gente lo pueda escuchar”, finaliza al decir que de momento no puede revelar si habrá más colaboraciones, pero lo que sí confirma es que vive su sueño en la música plenamente.

