Camila destila sonidos llenos de “Luz”

Clásicos del romance y de los escenarios. Y es que hoy en día es imposible hablar de balada en español sin nombrar a Camila. El dueto es dueño de quince años de sólida carrera, marcando la pasión en el mundo del habla hispana. Como parte de la nueva etapa de la agrupación, lanzan “Luz”, un emotivo tema que está cargado de energía y ánimo en tiempos convulsos.

Mario Domm compuso el tema y lo co-produjo junto a Ettore Grenci. El artista explicó cómo fue el proceso de creación la canción, que ya se encuentra disponible en redes sociales: “La vida y sus cambiantes decorados nos recuerdan cuan frágiles somos. ‘Luz’ es un llamado a la reconexión y a la exploración personal, no tenía idea cuando escribí esta canción que sería tan representativa de este desconcertante presente, siempre he creído que la felicidad no es un concepto a conseguir... la felicidad es una decisión”.

El sencillo viene acompañado por un video animado, algo que marca diferencia con lo que ha hecho anteriormente el grupo. Pablo Hurtado, la otra mitad de Camila, explica que “ahora que lo veo terminado, me doy cuenta que una situación que inicialmente parecía desafortunada resultó transformarse en una bendición pues quedó un video bellísimo que representa muy bien el mensaje de la canción, llevando la música y la letra a un lugar mucho más poderoso”.

“Me conmovió por la situación que vivimos actualmente en el mundo, pues hoy más que nunca necesitamos encontrar esa luz que nos llene de paz y de esperanza” remata.