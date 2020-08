Más bellas que nunca

La nueva temporada de “Total Bellas” está en puerta para conocer más de la vida de las otrora luchadoras profesionales Nikky y Brie Bella, quienes saltaron a la fama gracias a sus grandes actuaciones de la WWE. Ya alejadas de las llaves, patadas, lances y reflectores, nos muestran una nueva faceta: la de su vida real. Esto acurre en “Total Bellas”, un reality donde las gemelas muestran su día a día ya alejadas de los encordados y en su papel como personas normales.

La quinta temporada está por estrenarse en la señal de paga de E! Entertainment TV y, aprovechando la ocasión, platicamos con las hermanas para saber su sentir sobre este nuevo capítulo en sus vidas. Fue Brie la primera en narrarnos su sentir con esta nueva temporada: “Es increíble tener una historia que contar y, que a las personas les interese, resulta más increíble todavía. Que nos sigan para saber de nuestras relaciones personales y de cómo va todo en nuestro día a día me sigue pareciendo sorprendente”.

Pero el éxito fue algo que no planeaban y Nikky explica que no pensaban llegar a cinco temporadas con tanta aceptación. “La verdad jamás pensamos en que este reality sería tan exitoso, pero las cosas se fueron dando y aquí estamos, con una nueva temporada, donde van a conocer aspectos nuevos de nuestra vida y eso es algo emocionante. Creo que en esta quinta temporada podrán ver cosas que en las otras cuatro temporadas no pudieron, porque estamos en una etapa de la vida diferente, con nuestros embarazos y nuestro enfoque en mejorar algunas de nuestras relaciones personales”.

El precio de la fama

Evidentemente el éxito tiene un precio y para las hermanas fue sacrificar un poco de su privacidad.

“Cuando es momento de grabar tenemos un equipo de filmación durante seis días de la semana y 12 horas al día. Puede llegar a ser un poco abrumador solo poder contar con un día de descanso y hay momentos en que uno piensa “¡Dios mío, por favor sólo denme un minuto!”, pero la verdad es que todos son siempre muy profesionales y hacen un trabajo increíble para contar nuestra historia y eso, la verdad, es algo que hace que todo valga la pena”.

Las gemelas saben que esta quinta temporada será buena, pero ya ven a futuro y no descartan una sexta. “No hemos pensado en parar. Y es que mientras la gente quiera saber de nosotras ahí estaremos, compartiendo parte de nuestras relaciones, el nacimiento de nuestros hijos y este tipo de cuestiones personales que nos hacen sentir más cerca de los que ven nuestro reality. Es una especie de vínculo en una nueva etapa en cada una de nuestra vidas, que a pesar de ser diferentes, también tienen mucho en común y eso creo que ha sido parte del éxito de nuestro show”.

¡No te lo pierdas!

Las también productoras ejecutivas del reality estrenarán en México la quinta temporada de Total Bellas el próximo 19 de Agosto a las 22:00 horas por la señal de E! Entertainment Television.

JL