Marysol Sosa niega que su hermano le haya dicho asesina a Sarita

Marysol Sosa, hija del afamado cantante José José, rechazó de manera tajante que su hermano José Joel haya llamado asesina a su media hermana Sarita, tras haber recibido la noticia del fallecimiento de su padre.

En el marco del homenaje musical que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México en honor a "El Príncipe de la Canción", Marysol aclaró a los medios de comunicación lo que se ha dicho sobre su hermano y la hija más chica del intérprete fallecido el pasado 28 de septiembre.

La señora Bárbara Reyes, quien presume estuvo al lado del artista mexicano al momento de su muerte, comentó en días pasados en un programa de televisión que José Joel y Sara tuvieron una riña en la que supuestamente él le dijo a la joven: "Lograste lo que querías, ya se murió, eres una asesina".

Marysol señaló que eso no fue cierto. "No podemos juzgar algo que no conocemos, por ello estamos pidiendo respuestas a todas nuestras dudas y queremos saber cómo fue su fallecimiento y las condiciones".

Luego de este comentario, la también cantante prefirió darle la vuelta al tema y disfrutar del tributo a su papá, en el que participaron 20 artistas que hicieron un recorrido por la historia musical del artista.

"Nunca había visto el Zócalo lleno y menos por mi padre, esto es un honor y lo agradezco de corazón", expresó Marysol, quien tuvo la oportunidad de salir al escenario para interpretar "Dos", corte que aseguró era uno de los preferidos de José José.

Marysol se dijo agradecida con las muestras de cariño de los participantes, quienes los abrazaron y besaron tanto a ella como a su hermano. "Es un honor lo que está pasando y espero que vengan más homenajes a mi padre".

Respecto a la película que se prepara sobre el artífice de éxitos como "El triste", expresó que no tienen conocimiento de ello, ni del libro biográfico o la reedición de textos que ya se tenían sobre él.

En la charla comentó que es poco conocido, pero su padre también fue compositor de algunos temas, "aunque siempre se le reconoce más como intérprete". José José falleció el pasado 28 de septiembre en la ciudad de Miami, Florida, y la mitad de sus cenizas fueron trasladadas a la Ciudad de México y enterradas en el panteón Francés.

