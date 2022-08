Marvel: ¿Quién sugirió que todos “Los Vengadores” murieran en “Avengers: Endgame”?

La película “Avengers: Endgame” nos mostró la muerte heroica de dos miembros de “Los Vengadores”: “Black Widow” e “Iron Man”, pero Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, deseaba que todos “Los Vengadores” originales murieran en la cinta, relatan los directores de aquella película, Anthony y Joe Russo.

“Hubo muchos rumores antes de estrenarla sobre quienes morirían”, recuerda Joe Russo en declaraciones a la página Variety. “Pero Kevin nos hizo una propuesta mucho más agresiva de lo que pensábamos, pues en un momento dado externó su deseo de eliminar a los héroes originales. Eso nos pareció demasiado agresivo en su momento y pensamos que la audiencia no podría procesar todo eso”.

“Pensábamos, de hecho, que con dos muertes sería demasiado, pero el guion funcionaría porque nos permitiría tener esos momentos emocionales y seguir con la trama”, agrega el realizador.

Presión de “hierro”

Al final, fueron los Russo los que se salieron con la suya y no Kevin Feige, aunque incluso decidir matar únicamente a dos personajes les generó algo de resistencia.

Anthony Russo le explicó a la revista Vanity Fair que John Fravreau los contactó y trató de evitar que mataran a “Iron Man”. Y es que Favreau dirigió las dos primeras partes del “Hombre de Hierro”, además de que interpretó y sigue encarnando al personaje de “‘Happy’ Hogan”.

“Quien más nos presionó para no matar a ‘Tony Stark’, quien nos buscó después de leer el guion. Y nos dijo muy consternado ‘¿de verdad van a matar a Iron Man’?

Joe Russo recuerda que “recuerdo que estaba en el rodaje y me tuve que ir a una esquina para poder hablar con Favreau, que estaba bastante agitado con la idea. Me decía ‘no pueden hacer esto, la gente estará devastada y no quieren eso, ¿saben? Que salgan del cine y se enfrenten al mundo tras eso’. De todas maneras, lo hicimos (risas)”.

¿Cómo era “Iron Man”?

“Tony Stark” se definía a sí como “un millonario malcriado, brillante, y que es muy malo para trabajar en equipo”. Las dos primeras atribuciones nunca estuvieron sujetas a la menor duda, aunque la última…fue muy diferente.

“Iron Man” salvó al mundo de caer en las garras de villanos que robaron su tecnología, casi siempre sin ayuda de nadie. Sin embargo, entendió que cuando la situación lo amerita, más vale tener una mano amiga que lo auxilie.

“Stark” fue el primero en ser contactado por la agencia S.H.I.E.L.D. para formar un equipo con humanos cuyas capacidades rebasen el promedio. En un principio se negó, pero luego de ver la calidad de sus miembros, ya no se lo tuvo que pensar tanto, y es que ¿quién rechazaría ser parte de un equipo donde están el solado más poderoso de todos los tiempos, una sexy agente especial y un dios nórdico?

El gran defecto de Tony es que podía llegar a ser extremadamente arrogante y confiado al momento de una pelea, sin embargo, era capaz de sacrificarse por sus amigos y al final, por toda la humanidad.

MF