Marvel: ¿Cuáles son los villanos más horripilantes del UCM?

Estamos en el mes de Halloween, y las series y películas de terror se apoderan de Disney+. Además de la serie original Tierra Incógnita y el regreso de las hermanas Sanderson en Abracadabra 2, tenemos muchos contenidos con personajes tan terroríficos como cautivantes.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) presentó a villanos divertidos, desquiciados y súper malvados. Pero también enfrentó a los súper héroes a versiones que nos pusieron los pelos de punta. Por eso, aquí te traemos un top 5 de los villanos más terroríficos del UCM y te contamos dónde puedes verlos (además de lo que debes saber sobre sus historias).

Dormammu en Doctor Strange (2016)

"Has venido a morir", le advirtió Dormammu a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en su primer encuentro. Esta entidad gobernante de la Dimensión Oscura se hizo llamar el Destructor de Mundos. Junto a Kaecilius (Mads Mikkelsen), el antiguo miembro de los Maestros de las Artes Místicas, acordó llevar la Dimensión Oscura a la Tierra y se enfrentó (¡e incluso aniquiló varias veces!) a Stephen Strange antes de caer.

Además de su poder y su apariencia, una de las cosas más terroríficas de Dormammu es que puede convertir a sus fanáticos en seres sin mente y llevarlos a la Dimensión Oscura para vivir en agonía para siempre. Sin dudas, un ser que preferimos no encontrar en nuestro camino.

Ronan El Acusador en Guardianes de la Galaxia (2014)

Interpretado por el altísimo Lee Pace, Ronan es un Kree que forjó una alianza con el mismísimo Thanos (Josh Brolin) para erradicar a los Xandarianos. Allí es cuando entraron los Guardianes de la Galaxia en acción, ellos lograron destruir su vara cósmica y controlar la Gema del Poder (una de las Gemas del Infinito).

"Me llaman terrorista. Radical. Fanático". Todo eso y más hicieron que este extremista Kree hiciera un trato con quien fue el villano más peligroso de la Saga del Infinito. Bajo las órdenes del Titán Loco, Ronan hizo destrozos en planetas como el de Drax (Dave Bautista) y el de Gamora (Zoe Saldana), aterrorizando a distintas razas y convirtiéndose en uno de los villanos más temidos del UCM.

Johann Schmidt/Red Skull en Capitán América: El Primer Vengador (2011)

Es imposible ver a Red Skull y no querer salir corriendo. Johann Schmidt (Hugo Weaving) era un líder de HYDRA y un científico brillante cuya ambición lo llevó a probar una versión del suero del Súper Soldado que aún no había sido perfeccionado. Además de darle una gran fuerza, este suero desfiguró su cuerpo y nos hizo conocer al villano que se enfrentó a Steve Rogers/Capitán América (Chris Evans) en su primera película.

Pero la historia no terminó ahí: tras ese último enfrentamiento, Red Skull fue transportado a Vormir y allí se convirtió en el espectro que guiaría a quienes buscaban la Gema del Alma. Podemos pensar en pocas cosas más espeluznantes que cruzarnos con esa calavera para obtener la gema.

Gorr, el Carnicero de Dioses en Thor: Amor y Trueno (2022)

De acuerdo con la historia que se presenta en Thor: Amor y Trueno, Gorr juró vengarse y matar a todos los dioses del universo tras la muerte de su hija a causa del abandono de estos mismos. Ya sea por la increíble interpretación de Christian Bale o por el impecable maquillaje que lo hizo aún más amenazante, va a pasar mucho tiempo antes de que podamos olvidar el sonido del Carnicero de Dioses acercándose mientras arrastra la Necroespada por el suelo.

Wanda Maximoff/La Bruja Escarlata en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022)

Sabemos que técnicamente Wanda Maximoff no es una villana… ¿pero alguien vio sus escenas en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura? Dicen que no hay nada que una madre no pueda hacer por sus hijos, y cada escena en la que Wanda se acerca lentamente a sus víctimas nos lo recuerda. ¡La película está disponible en el catálogo de Disney+ para que saques tus propias conclusiones!

