Tammy Parra compartió una serie de videos en sus redes sociales donde aparentemente presumía haber sido condecorada por parte del Congreso de la República de Colombia por su labor altruista hacia el empoderamiento de las mujeres a nivel internacional; esta condecoración desató la polémica entre usuarios de las redes sociales, pues hubo quienes criticaron y dudaron que el Gobierno Colombiano decidiera premiar el talento extranjero y no al nacional; mientras que los seguidores de Parra aplaudieron el logro de la influencer mexicana de 22 años.

Sin embargo todo empeoró cuando el Congreso de la República de Colombia publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que negó haber otorgado dicho reconocimiento a Tammy o a cualquier otra personalidad de las redes sociales.

En un comunicado la cámara aclaró que las condecoraciones no fueron gestionadas por el Congreso de la República, sino que fueron realizadas por organizaciones privadas que piden prestado los espacios legislativo para este tipo de eventos, por lo que además de la aclaración se informó que ya no ofrecerá sus instalaciones a ninguna entidad que no tenga respaldo institucional.

Tammy es tundida en redes sociales, otra vez

Como ya se sabe Tammy Parra suele verse en el ojo del huracán constantemente por polémicas que tengan que ver con su vida personal o laboral y esta no es la excepción. En una de sus tres publicaciones de Instagram en la que ya cuenta con más de 511 mil likes ha sido señalada por sus mismos seguidores por haber asistido a un evento formal sin usar la ropa adecuada, puesto que se aprecia que únicamente está luciendo un saco azul rey acompañado con su pantalón de vestir a juego, pero prescindiendo de la camisa y sostén de rutina.

Además luego de las aclaraciones que hizo el Congreso, Tammy tuvo que editar su publicación para “desmentirse” y señalar de dónde venía realmente dicho reconocimiento , aquella edición igualmente le valió las críticas de los usuarios de Instagram.

Esto dice la polémica descripción:

Siempre recordaré el 12 de abril del 2024… Día en que recibí una Condecoración de Honor por parte de Café en el Congreso en la categoría de Influencer Internacional por mi labor en el empoderamiento femenino. El visitar su país para recibir este honorable reconocimiento fue increíble, pero el ser recibida por muchas de ustedes en esta visita me llenó de alegríaaporque tuve la oportunidad de conocerlas una a una, platicar y escuchar sus historias y cómo de alguna forma u otra mi contenido y el mensaje que me esfuerzo por transmitir las ha ayudado o inspirado aunque sea poquito, a cumplir sus metas. El que mi mensaje llegue a otras partes más allá de mi país me llena de mucha felicidad y el que logre un reconocimiento como este, es algo que la Tammy que se puso una cámara frente a ella para grabarse por primera vez nunca pensó que pasaría.

Ahora llevo este momento tan especial y a este país en mi corazón por siempre y esto solo hace que crezca mi compromiso de seguir creando mucho más para ustedes. Muchas gracias, Colombia. Nos vemos de nuevo muy pronto. -Tammy.