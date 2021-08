Martín Hernández guarda un “Oscuro deseo”

El desarrollo sonoro de México en la industria cinematográfica está en uno de sus mejores momentos a decir de Martín Hernández, doble nominado al Oscar por Mejor diseño de audio en filmes como “El renacido” (2015) y “Birdman” (2014) y aspirante al BAFTA por “El laberinto del Fauno” y “Babel”, quien resalta cómo la globalización y las herramientas digitales han permitido encaminar a la creatividad mexicana hacia nuevas perspectivas.

Ante el trabajo que encabeza en Cinematic Media y sus salas de mezcla Dolby Atmos, la división sonora de los estudios de producción Gabriel García Márquez, impulsados por Argos Media Gruop, Martín Hernández charla sobre el potencial que cada vez es más evidente en la rama sonora cuando de trabajos audiovisuales se trata.

“Hoy en día, como consumidores de los medios, no solo el cine, sino las plataformas, podemos analizar y absorber un producto sin importarnos de dónde viene, solo nos importa que esté bien hecho. El compromiso de hacer algo en México es el mismo compromiso que tienen de hacer algo en Estados Unidos o cualquier otra parte, no hay pretextos, no podemos decir en México que no sabemos cómo hacerlo, o que no hay presupuesto para hacerlo bien, eso ya no sirve”.

Tras la excelencia constante

Con esta visión donde los pretextos ya no tienen cabida, Martín Hernández pondera la facilidad no solo de acceder al conocimiento para impulsar y profesionalizar por completo a cada una de las áreas, que por ejemplo, dan sentido a una industria como la cinematográfica, pues incluso considera que la ubicación geográfica de los creadores ya no es limitante para poder adentrarse a proyectos que parecían inalcanzables.

“Hoy, tecnológicamente es viable que estén en casa, donde quiera que estén, en un iglú en Alaska, y trabajar. Eso es increíble, no es fantasía ni ciencia ficción, porque la COVID nos hizo entender esto mejor que nunca, muchos de los editores con los que trabajo siguen trabajando en casa. Como editor de sonido yo he hecho muchas cosas en mi casa, aprendimos que esto hay que aplicarlo”, comparte Martín Hernández, quien ha supervisado el sonido de producciones como “Pan y Circo” de Diego Luna, “Dani Who?” y “Hernán” para Amazon, así como “Yankee”, “El Club” y “Oscuro Deseo” para Netflix, y la remezcla de sonido de “Amores Perros” para Criterion Collection en el 20 aniversario del filme de Alejandro González Iñárritu.

A la par de haber diseñado y llevar la batuta de Cinematic Media, Martín Hernández se mantiene al pendiente de proyectos que en paralelo ha trabajado y que se encuentran en diversos procesos de producción para ser mostrados al público como “Cartas a distancia”, documental de Juan Carlos Rulfo.

“Lo hizo en 2020 en el pico de la pandemia, el documental es un caso específico dentro de un hospital del Seguro Social, en Tlatelolco, sobre la relación que hay entre un enfermero y quienes están enfermos y algunos de ellos nunca salen y los familiares están afuera, no pueden tener contacto”, explica al destacar que también se involucró con “Presencias” de Luis Mandoki (Voces inocentes), proyecto que está en proceso de edición, así como “Sky is everywhere” de Josephine Decker, y en la segunda temporada que se avecina de “Oscuro Deseo” para Netlix.

