Recientemente la actriz Martha Higareda ha sido criticada por usuarios de redes sociales luego de que en entrevista con Yordi Rosado, contara algunas anécdotas en las que involucró a famosos hollywoodenses, convirtiéndose en un meme utilizado por varios internautas en Facebook.

Nuevamente, Higareda, se ha vuelto tendencia pues resurgió un video del 2017 en el que la artista mencionó que fue la inspiración del grupo morelense, Zoé, para crear el icónico éxito "Soñé".

Dicho tema formó parte del soundrack de "Amarte Duele", la película que protagonizó Higareda en el 2002, por lo que este también sería un detonante para hacer la canción.

Durante una entrevista con el youtuber Alex Montiel, también conocido como "El Escorpión Dorado", la famosa relató que "Soñé" es una de sus canciones preferidas. Posteriormente inició el relato.

De acuerdo con la actriz, León Larregui, vocalista de la banda, vio la película y escribió la letra.

"Zoé vio la película. Me acuerdo que me contó (León). Me dijo 'Me inspiró muchísimo y escribí la canción para la película'", recordó Martha en aquel entonces.

Tras ello, El "Escorpión Dorado" bromeó y le dijo que "ahora resulta que fuiste la musa de Zoé", a lo que la actriz aseguró que solo lo fue para la canción.

Fue el mismo Escorpión Dorado quien revivió el extracto de la entrevista y lo publicó en su perfil de Instagram, acompañado del siguiente comentario:

"¡Extraño tus pin… historias @marthahigareda ! Yo si te creo… casi todo jajaja". Sin embargo, la actriz no ha respondido hasta el momento.

Algunos usuarios aprovecharon el momento para dar su opinión sobre la historia, incluso hubo quien notó algunas "inconsistencias".

"Esa canción es soundrack de la película, ¿en qué momento vieron la peli y luego se la hicieron?", "Recuerdo bien que el director le pasó primero la película al grupo Zoé y el grupo le dijo al director, aguántame no la vayas a sacar aún, yo le hago el tema y le pones en estas escenas en donde solo está Martha Higareda , la musa para esta canción", "No te equivoques Escorpión… Ella descubrió a Zoe", "Mitomana desde entonces", son algunos de los comentarios que siguieron al post del youtuber.

Días atrás, Martha Higareda, dio una entrevista al programa "Chisme no like" y externó que le han pasado muchas cosas, pero solo ciertas historias las ha compartido.

"Yordi y yo en el podcast 'De Todo un Mucho', hicimos algunos episodios de 'Historias que les pasan a los famosos', donde él ha tenido muchas historias y yo también", mencionó.

Además, explicó que dichos relatos son un compilado de 20 años de carrera.

"yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no. Creo que lo que mejor puede hacer uno es reírse de sí mismo", concluyó.

YC