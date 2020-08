Martha Figueroa se disculpa públicamente con Nicolás, hijo de Erika Buenfil

Martha Figueroa se disculpó públicamente con Nicolás, hijo de Erika Buenfil, después de las polémicas declaraciones que la conductora y Pepillo Origel hicieron.

La conductora reconoció que se equivocó al usar mal el nombre del menor de edad.

"Nicolás Buenfil, te quiero ofrecer una disculpa, me equivoqué. Me mega equivoqué porque te dije un apellido que no es el tuyo. ¿Por qué te lo dije? porque yo pensé que ese tema ya tenía más normalidad porque estuve escuchando algunas entrevistas donde se hablaba con más naturalidad eso y se me hizo fácil decirlo. Me equivoqué", dijo Figueroa durante el programa Hoy.

Martha Figueroa señaló que no fue su intención ofender a Nicolás ni mucho menos hablar mal de él, pero su nombre se usó mal.

Por su parte, Pepillo Origel asistió al programa matutino para ofrecerle disculpas a la actriz, y entre lagrimas y un ramo de rosas se reconciliaron. Sin Embargo, Erika Buenfil dejó en claro que no perdonaría a Martha Figueroa por ofender a su hijo Nicolás.

jb