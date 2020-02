Maroon 5 inicia su gira latinoamericana con tres conciertos en México

"Vamos en camino, nos vemos pronto", dicen la redes sociales de la agrupación estadounidense Maroon 5, que se presenta hoy 23 y mañana 24 de febrero en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte del inicio de su gira latinoamericana.

Liderados por el vocalista Adam Levine, no regresaban al país desde 2018 y lo hacen en el marco de su séptima gira promocionando el sencillo "Memories", que está dedicado a su ex manager, Jordan Feldstein, quien falleció en diciembre de 2017.

Karla Muñoz, una fan mexicana, agradeció a la agrupación que hayan abierto una segunda fecha, pues no alcanzó boletos para la primera. "Lo que más me gusta es su energía en escena, Adam tiene todo lo necesario para hacer de cualquier concierto algo inolvidable. Es la tercera vez que los voy a ver y no me lo perdería por nada", escribió en sus redes sociales.

¿Quieres ir al concierto de @maroon5 en México? Comparte en respuesta a este tuit el link de tu playlist “En repetición” de @SpotifyMexico usando el hashtag #Maroon5enMéxico y participa para ganar un boleto para su show! pic.twitter.com/PC3XEKwVnv — Universal Music México (@UMusicMexico) February 21, 2020

Los intérpretes de canciones como "Sugar", "She will be loved", "This love", "Sunday morning" o "Animals" han sido tres veces ganadores del premio Grammy.

Después de dar estos tres conciertos en México, el grupo irá a Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y Colombia, para luego iniciar la segunda parte de la gira en diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

JL