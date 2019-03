Bárbara López seduce al éxito

La actriz mexicana Bárbara López, quien acaba de participar en la telenovela “Amar a muerte”, estuvo de visita en Guadalajara como invitada de honor en la apertura de una tienda de maquillaje ubicada en un nuevo centro comercial en Avenida López Mateos a la altura de Providencia.

La intérprete de “Juliana Valdés” en el melodrama, se tomó fotos con el público y convivió por un par de horas con los asistentes a la inauguración y a propósito de este encuentro, confesó en entrevista sentirse tan querida por la gente a partir del éxito que ha resultado el team “Juliantina” en la historia que concluyó el domingo 3 de marzo.

“Es padrísimo, es una bendición, a mí me encanta mi profesión y esto es como parte del oficio, contar con tanta gente tan bonita, que nos regale tanto cariño, y que nos acompañe y nos apoye, es un halago”. Bárbara señala ser una gran aficionada de la moda y las tendencias. “Me encanta, pero también es súper importante ser natural, a mí me gusta de repente no maquillarme y no peinarme, pero justamente para eso, para que el día que me arreglo, hacerlo bien”.

Sobre lo que le gusta resaltar en su rostro, confiesa que es la mirada: “Me gusta mucho esta moda que se está utilizando de los colores en los ojos, ponerse sombras azules o naranjas, tonos bien extravagantes y eso a mí me fascina. Ahora mismo estoy en ese rollo”. Sobre que la llamen para ser parte de una marca, habla de que confían en ella y en su mensaje: “Por supuesto, siempre es muy bonito hacer colaboración con ciertas marcas que por supuesto a nosotras nos encantan, es como el sueño de toda mujer y estar aquí es increíble”.

En cuanto a temas de belleza y consejos para cuidar la piel tras usar maquillaje, Bárbara hace un llamado al balance, “es súper importante cuidar tu piel, dejarla respirar, para que el día que te maquilles te veas guapísima y te veas divina, que el makeup vaya en armonía con tu piel”.

Un fenómeno mediático

Bárbara y su compañera de reparto, Macarena Achaga, en “Amar a muerte”, se han robado el corazón de miles de televidentes a través de su historia de amor. “Es un honor, nunca pensé estar en esta situación, nunca me puse en el lugar de todas estas personas que se han sentido apartadas en el sentido del amor, y ahora que estoy viviendo las cosas de primera mano y escucho todos los comentarios de las niñas, es una bendición poder hacer algo que me gusta y que le hace bien a la gente”.

Es un paso importante para la televisión abierta retratar estas historias de inclusión, “es un tema que se está tocando con toda sensibilidad y realidad, no como cliché ni como burla, sino como algo que realmente sucede en la vida y es de aplaudirse”. Bárbara no sabe si la historia “Juliantina” trascenderá más allá de lo que fue el melodrama de “Amar a muerte”. “Lo que puedo decir es que la producción ha sido súper receptiva y ha escuchado al público. Entonces, yo sería la más feliz de que saliera una serie a partir de esto, pero eso estará en manos del público”. Bárbara dejará que fluya su carrera luego de este éxito mientras se sabe si habría una segunda temporada de la telenovela.

Obtiene un Premio TVyNovelas

La noche del pasado domingo se celebró la entrega de los Premios TVyNovelas 2019, en éste Bárbara López obtuvo el galardón como Mejor actriz juvenil, por su rol de “Juliana Valdés” en “Amar a muerte”.