Mark Hamill desvela su estrella en Hollywood

El actor estadounidense Mark Hamill, famoso en todo el mundo por ser Luke Skywalker en las cintas de "Star Wars", desveló hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.

La fiebre por "Star Wars" reinó hoy en la célebre avenida Hollywood Boulevard de la ciudad californiana, ya que numerosos fans de la saga de ciencia-ficción se congregaron para ver en persona a Hamill así como al cineasta George Lucas y al actor Harrison Ford, que participaron en el acto como oradores invitados.

En el evento también aparecieron dos soldados imperiales de "Star Wars", vestidos con sus característicos uniformes y cascos blancos, así como el popular robot R2-D2.

EFE / M. Nelson

"Esta será un intervención breve porque me faltan palabras", dijo Hamill, que durante todo el homenaje no dejó de hacer carantoñas a sus seguidores.

"Es difícil expresar mi agradecimiento, mi alegría, mi euforia por ser reconocido de esta manera. No me había quedado sin habla de esta manera desde 'The Force Awakens'", indicó con ironía en referencia a la escena final de "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015), su única aparición en esa película y en la que no dice ni una palabra.

Hamill agradeció a George Lucas, creador de "Star Wars", la oportunidad que le dio en esta saga.

"Seamos honestos: si no fuera por el genio de George Lucas, yo no estaría aquí hoy", afirmó.

Hamill tuvo también palabras afectuosas para Harrison Ford, para su familia por ser su "primer público", y para sus seguidores por estar en los buenos y los malos momentos.

"Del Jedi al Joker (personaje de las historias de animación de Batman al que prestó su voz) y viceversa, ha sido un viaje fantástico. Muchas gracias a todos y que la Fuerza os acompañe a todos y cada uno de vosotros", finalizó Hamill.

AFP / V. Macon

Por su parte, George Lucas dijo que Hamill es "un personaje que no podría ser escrito" en un guion.

"Es extremadamente entusiasta sobre todo lo que hace, y eso es exactamente lo que buscaba para (interpretar a) Luke Skywalker", señaló.

"¡Guau! Hoy hay mucha más gente que la que vino por mi estrella", bromeó Harrison Ford, quien, además de elogiar a Hamill, recordó a la fallecida Carrie Fisher.

"Lamento mucho que no tengamos al otro miembro de nuestro trío aquí para celebrarlo con nosotros. Pero siento su presencia", aseguró.

Dentro del público se encontraban hoy el director Rian Johnson y la actriz Kelly Marie Tran, de "Star Wars: The Last Jedi" (2017); Billie Lourd, actriz e hija de Carrie Fisher; y Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

JB.