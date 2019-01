Marina de Tavira, agradecida y conmovida por su nominación al Oscar

La actriz Marina de Tavira, quien está nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, por su papel de "Sofía" en “Roma", dijo sentirse orgullosa porque una película que habla de las mujeres indígenas que han entregado su vida a criar a las familias en México, esté en el ojo del mundo.

La cuarta mexicana en obtener una nominación al Oscar en la mencionada categoría, después de Katy Jurado, Adriana Barraza y Lupita Nyong’o, dijo estar en "shock absoluto", “no me esperaba esto, de verdad, lo digo con toda sinceridad. No lo esperaba”.

En entrevista al noticiario "Despierta, con Loret de Mola", De Tavira dijo que estaba sorprendida: “no tenía ninguna expectativa, ninguna. Estaba esperando las nominaciones para Yali, para Alfonso, para la película, pero nunca para mí”.

Compartió que después de ver su nombre en la lista de nominaciones al Oscar, corrió a abrazar a su hijo Tadeo, de 10 años, y al despertarlo le dijo: “¡me nominaron!, ¡me nominaron!”.

La actriz, quien señaló varias veces sentirse conmovida y agradecida, agregó que cuando filmó “Roma” jamás pensó que algo así podría suceder”, es más, nunca lo pensé, lo único que quería hacer era entregar mi corazón a lo que Alfonso confió en mí”.

“Creo que tenemos que estar felices como país, porque una película que habla de México, que habla de las mujeres de las comunidades indígenas, de las que han entregado su vida a criar a las familias en México, que esté en el ojo del mundo y que nos abra esa conversación me hace sentir orgullosa y agradecida con Alfonso, quien decidió lanzar este mensaje al mundo y que el mundo lo escuchó”.

Después de esta nominación, De Tavira lo único que espera es seguir actuando, “que es para lo que vivo, para crear personajes. Probablemente esto podría abrir puertas, pero en este momento lo estoy disfrutando, lo estoy digiriendo y no estoy viendo a futuro”.

La actriz, quien participa en la película “Esto no es Berlín”, que se estrenará en el Festival de Sundance, compite en la categoría de Mejor Actriz de Reparto con Regina King (If Beale Stret Could Talk), Emma Stone (The Favourite), y Rachel Weis (The Favourite).

AC