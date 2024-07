Victoria Ruffo debutó como abuela el pasado domingo, día del nacimiento de su nieta Tessa, la primogénita de su hijo José Eduardo Derbez y su pareja, la modelo Paola Dalay.

Además de estar acompañada por su esposo Omar Fayad, la actriz de 62 años solicitó horas después de la llegada de su nieta, la presencia de su amiga Maribel Guardia, quien a pesar de que estaba en un ensayo, acudió al llamado de su amiga.

Ruffo reafirmó que su nieta sí tiene un rasgo muy característico de su hijo, la barba partida, un rasgo de los Derbez ; aunque la protagonista de telenovelas y el comediante no tenían una relación cercana previo a la llegada de su primera nieta en común, ambos limaron asperezas por el bienestar de su hijo y porque vale la pena fumar la pipa de la paz por su nieta.

Eugenio Derbez detalló que el encuentro con su ex Victoria Ruffo fue amistoso y lleno de felicidad, pues ambos se felicitaron por la llegada de su nieta y hasta abrazo y foto existió.

Maribel Guardia y Victoria Ruffo mantienen una sólida amistad desde hace años, y para Ruffo su debut como abuela fue sumamente importante, por lo que acudió a Maribel para hablarle de la llegada de Tessa y también para invitarla a que la conociera.

Maribel, pese a que estaba en un ensayo, fue al hospital para conocer a la bebé, así como para estar con su amiga Victoria y felicitar a los papás primerizos; para Maribel fue un encuentro emocionante, tanto que no pudo detener las lágrimas: "Victoria me llamó y me dijo 'tienes que estar conmigo'", recordó, y precisó:

"Fue una experiencia hermosa, la vi y me puse a llorar de la emoción; ver la cara de felicidad de Eugenio, Victoria está vuelta loca, toda la familia está vuelta loca".

Maribel compartió que pasaron toda la tarde juntas y comieron tacos; admitió que Tessa es hermosa y que tiene la barbilla partida de los Derbez:

"Tiene una barba partida hermosa, está preciosa", precisó.

Guardia, abuela de José Julián, detalló que en un libro escribió un mensaje dedicado a Tessa y a los felices padres.

