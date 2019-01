Mariana Torres vivirá la adrenalina del boxeo

Este próximo 21 de enero es el estreno de “Ringo” en punto de las 18:30 horas a través de la señal de Las Estrellas. Un melodrama sobre boxeo que se enfocará en la vida de un padre soltero que tiene que enfrentar varias batallas tanto en su vida personal como arriba del ring. Y precisamente “Ringo” es el actor José Ron, quien a través de este protagónico buscará que el público se enganche con su historia de vida, la de un boxeador. Al respecto del inicio de la telenovela, es Mariana Torres, la protagonista femenina de esta trama, quien comparte en entrevista las emociones de arrancar con un proyecto tan vertiginoso como este.

“Han sido muchísimos meses de un trabajo muy intenso, de mucha dedicación por parte de todos los involucrados para lograr esta historia. Estoy muy contenta, hicimos un gran equipo, la historia está padrísima, trabajar con José Ron fue increíble, es un gran compañero, aprendí muchísimo de él. Esta es una telenovela que se hizo con mucho amor”.

Mariana da vida a “Julia Garay”, una mujer a la que el público verá cómo es que encuentra su misión en la vida. “Es una doctora que le gusta involucrarse en ayudar a la que gente que lo necesita. Es una mujer muy justa, llena de valores, pero también un poco cuadrada, tiene como una vida perfecta, digamos que un mundo muy arreglado en su vida. Se va a casar, se hace cargo de su hermana, pero llega un momento donde la vida a veces le pone retos, a pelear, a luchar, a librar batallas y es ahí cuando conoce a ‘Ringo’, quien se sale de su esquema de vida, de lo que ella quería y le mueve el piso, empieza a sentir cosas diferentes”.

Mariana explica que su personaje es cuando entra en un conflicto sentimental. “Y está bien padre porque creo que a todos nos pasa, a muchas mujeres y también a los hombres, donde de pronto tú ya te ves con una vida, con un camino, con una cierta profesión, en cierto trabajo y de repente la vida te dice que por ahí no es y eso asusta. Entonces, es como al reto que ‘Julia’ se enfrenta en esta historia”.

Sobre la experiencia de acercarse al mundo del pugilismo, dice Mariana que a ella desde siempre le ha gustado este universo. “Sí me llama la atención, sí me gusta, es un deporte que admiro y respeto muchísimo, pero obviamente al involucrarme también ya en los entrenamientos y en la preparación, obviamente lo respeto muchísimo más, porque subirse al ring es de mucho valor, es un deporte hermoso y complicado también, se corren muchos riesgos, pero el profesionalismo con el que se entrena y se preparan (los deportistas) es impresionante”.

Mariana adelanta que durante el transcurso de la trama habrá varias sorpresas para el público. “Yo no tengo mucho que ver con el boxeo, yo no entré con boxeadores (para el melodrama), pero sí hay invitados especiales por ahí en algunas peleas, sé que les va a gustar”.

Su camino con Televisa

Mariana ha trabajado en las televisoras más importantes de América Latina, primero en Azteca y luego en Telemundo y Univisión, ahora en Televisa, y siempre está optimista de unirse a proyectos que sabe que dejarán una huella en el público y un crecimiento profesional para su trayectoria, la vimos recientemente en la biopic sobre Lupita D’Alessio, “Hoy voy a cambiar” donde da vida a la cantante en su etapa juvenil.

“Estoy muy contenta, agradecida con la empresa porque me han apoyado muchísimo, me han buscado, a raíz del éxito de ‘Hoy voy a cambiar’ me han ofrecido varios proyectos, sin embargo, yo tenía que escoger el que más me apasionara, sobre todo para seguir retándome y por eso llegó ‘Ringo’ que sé que les va a encantar. Estoy muy contenta con Televisa”.

Sobre otras ramas del entretenimiento como la conducción que también ha hecho Mariana o participar en otros realitys, destaca que ella es la más dispuesta en diversificarse, pero por ahora está concentrada en la actuación, “soy una mujer que le gusta ir cambiando y probando cosas distintas, me gusta tomar el riesgo”.