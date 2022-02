Mariana Bo disfruta los beats del éxito

La DJ y productora mexicana, Mariana Bo en conjunto con el multipremiado DJ australiano, Timmy Trumpet, crearon un track que explotará en los raves alrededor del mundo, se trata de “Vivaldi”, una canción llena de energía y con la fuerza del violín donde plasman el color y la historia del compositor italiano, Antonio Vivaldi.

Al respecto, la DJ habla con EL INFORMADOR sobre este proyecto y los planes que tiene en marcha. Resalta por ejemplo, que la idea de colaborar para este tema con Trumpet surgió en el festival de música “Tomorrowland”.

“Timmy estudió música igual que yo, solo que él toca la trompeta y yo el violín. Estuvimos en ‘Tomorrowland’ en 2019, de hecho fue el último antes pandemia. Le dije que hiciéramos algo épico porque somos los únicos DJ’ en el TOP 100 de DJ MAG que tocamos un instrumento en vivo”, explica que le envió material de trabajo acerca de Antonio Vivaldi, violinista del barroco.

“Lo que utilicé fue una de sus cuatro estaciones, que es ‘Summer-Allegro’ op. 8, literal la grabé en violín, es una obra complicada, tuve que ensayar antes, se la envié a Timmy, le encantó, y terminamos la canción hace dos años, nada más que no la podíamos lanzar por la pandemia, porque no había festivales ni eventos, es una canción con tanta energía que está hecha para tocarse en el escenario, pero ya al fin está en todas las plataformas digitales, estoy muy feliz”.

En esta pieza, Mariana mezcla lo mejor de dos mundos, la música clásica con la electrónica. “Tiene la intensidad del violín pero en techno”. La canción no ha sido tocada en vivo, pero Timmy Trumpet estará al igual que Mariana en el Festival EDC de este año los días 25, 26 y 27 de febrero, el cual tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

“Seguramente nos vamos a subir al escenario para tocarla juntos, yo creo va a estar épico, después de la pandemia toda la gente está desesperada por ir a eventos y festivales, nosotros también por volver a los escenarios y estar viendo a nuestros fans, es lo que más añoramos”.

De vuelta a casa

Previamente al festival EDC, Mariana ya ha estado presente en lugares como Alemania y Ámsterdam tocando su repertorio, pero aquí en México este evento será su primer masivo tras la pandemia, la última vez que estuvo en EDC fue en 2020. También adelanta la DJ que este año depara muchas sorpresas, pues a finales del 2022 irá a presentarse a Asia, sabe que las medidas de sanidad para tocar allá son muy fuertes, de hecho tiene que permanecer cuatro semanas en aislamiento, pero comparte que la experiencia lo vale.

Además, como cereza del pastel, recientemente se dio a conocer su nominación en la trigésima cuarta entrega del Premio Lo Nuestro, en la categoría de DJ del Año. En la terna compite con Agudelo 888, Deorro, DJ Adoni, DJ Cornetto, DJ Luian, DJ Nelson, IAmChino, Toy Selectah y Víctor Cárdenas. La ceremonia se realizará el jueves 24 de febrero en Miami.

“La nominación sí que me tomó por sorpresa, me desperté y mi celular estaba vuelto loco (por las felicitaciones). Es un gran honor, no me lo esperaba, lo anuncié en redes sociales y estoy muy feliz, pero sí está dura la competencia, esperemos ganar, que México gane ese premio, para mí sería épico, todo es cuestión que la gente vote”. Expresa que se siente con la capacidad para seguir demostrando que representa con orgullo a nuestro país, aún más de lo que ya lo ha hecho.

