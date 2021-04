María Félix: Cuando "La Doña" vivió en Guadalajara

Hoy jueves 8 de abril se celebra el aniversario 107 del natalicio de María Félix, pero también se conmemoran 19 años de su partida, es decir, nació y murió en la misma fecha. Originaria de Álamos, Sonora, "La Doña" vivió su juventud en los años 20 en la Perla Tapatía, así lo recordó en 2017 EL INFORMADOR tras cumplir su primer centenario como uno de los periódicos más longevos de México.

"Todas mis raíces están ahí (...) Por eso, con toda emoción les digo que estoy feliz de poder hablar", señalaba María Félix en una llamada que hizo en directo al Teatro Degollado en 2001 en el marco de la Muestra de Cine Mexicano –lo que ahora es el FICG – donde en ese entonces se proyectó su película "Enamorada", apenas un año antes de su deceso –el 8 de abril del 2002–.

En la publicación del 9 de abril del 2002 de EL INFORMADOR –un día después de su muerte– se destacaba que en esa llamada, ella dijo que en su época de juventud cuando vivió en la ciudad, fue coronada reina de los estudiantes y vivió en una casa cercana al Teatro Degollado, "en donde me caí de la azotea".

Previamente, en el año 2014, tras cumplirse el centenario de María Félix, esta casa editorial conversó con Fernando Partida, autor de la columna "Diario de un Snob" y conocido como el "Duque de Tlaquepaque", quien contó que la familia de "María Bonita" se instaló en la Perla Tapatía en los años 20, fue aquí ella comenzó sus estudios en varios institutos, pero siempre tuvo problemas de conducta, su rebeldía ocasionaba problemas.

Estuvo con las Teresianas y probablemente con Las damas del Sagrado Corazón, "escribía con la misma caligrafía de las mujeres que estaban en este instituto, pero no me consta que haya estudiado ahí (con Las damas del Sagrado Corazón), pues alguna señora ya me lo hubiera referido", explicaba Partida.

Su padre Bernardo Félix y su madre Josefina Güereña tuvieron una familia grande –12 hijos–. "La Doña" compartía el tiempo con sus hermanos: Josefina, María de la Paz, Pablo, Bernardo, Miguel, Ma. Mercedes, Fernando, Victoria Eugenia, Ricardo, Benjamín y María del Sacramento. Antes de mudarse a esta ciudad, la familia Félix Güereña vivía en el rancho el Quiriego, en Sonora, ahí eran dueños los abuelos, y María nunca fue una niña convencional, prefería jugar con sus hermanos subiendo a los árboles y montando a caballo.

En Guadalajara, María vivió en el Andador Coronilla en el domicilio número 33. La diva de México era una mujer con ideas más liberales de las que había en Guadalajara en esos años. Partida recordó por ejemplo una anécdota de un día de campo en Zapopan. "Todas las chicas iban con chaperón, pero ella llegó sola y casi se la comen viva. Los jóvenes hacían palomilla para conquistarla a ella y a sus hermanas, obviamente el papá no era muy afecto a eso. Su familia era de clase media alta, a su padre le dieron el puesto de recaudador de rentas, trabajo que ya no existe y que ahora no tendría la mayor trascendencia", destacaba en el artículo.

Alguna vez Partida y ella coincidieron en un festival de cine en Acapulco, ahí la actriz le compartió que pese a nacer en Sonora, sentimentalmente era toda una tapatía. "Me la presentaron en 1987, no recuerdo si fue en septiembre o noviembre, fue en la Gran Reseña de Cine Nacional que se realizó en Acapulco, cuando se enteró que yo era de Guadalajara, me pidió que me sentara a su lado y me dijo que ella era totalmente tapatía, que así se sentía, pues aquí era donde había descubierto el mundo y la sociedad".

"La Doña" se casó cuatro veces, primero con Enrique Álvarez en los años 30, también con el veracruzano y compositor, Agustín Lara, de 1945 a 1947. En 1952 contrajo nupcias con Jorge Negrete, pero la relación sólo duró un año, su último marido fue Alex Berger, una unión de casi 18 años, de 1956 a 1974. Enrique Álvarez Félix, su único hijo y también actor, murió un 24 de mayo de 1996 de un ataque al corazón.

